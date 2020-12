Venerdi 18 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Believe - Il sogno si avvera

Believe - Il sogno si avvera

Storia di speranza per tutta la famiglia con Brian Cox e Natascha McElhone. Un ex allenatore con un tragico passato aiuta un giovanissimo calciatore a sviluppare la fiducia in se stesso.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lawless

Tom Hardy, Jessica Chastain e Shia LaBeouf nell'America del Proibizionismo. Un agente di Chicago indaga sulla distilleria clandestina di tre fratelli. Sceneggiatura di Nick Cave.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il primo Natale

Ficarra e Picone nella commedia natalizia campione d'incassi. Un sacerdote insegue il ladro che ha rubato una reliquia. Per magia, i due si ritrovano in Palestina alla nascita di Gesu'.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tappo - Cucciolo in un mare di guai

Divertente film d'animazione di Kevin Johnson. Alla morte della padrona, il viziato cagnolino Tappo si ritrova da solo come un randagio, ma la nuova amica Zoe e' pronta ad aiutarlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Apocalypto

Nel cuore della civilta' Maya in una spettacolare avventura firmata Mel Gibson. Il giovane Zampa di Giaguaro lotta contro i feroci assalitori della sua tribu' per salvare la propria famiglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Nest

Horror d'atmosfera, esordio alla regia di Roberto De Feo. Una giovane domestica scardina il mistero insondabile di una villa, dove un bambino paraplegico vive con la severa madre.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mangia, prega, ama

Alla ricerca della felicita' con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Giovani ribelli - Kill Your Darlings

L'alba della Beat Generation in un dramma con Daniel Radcliffe. Allen Ginsberg entra nel circolo in cui orbitano Kerouac e Burroughs, ma un tragico evento segnera' la loro vita.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Effetti in-desiderati

Biagio Izzo e Massimiliano Gallo in una commedia di Claudio Insegno. Tre fratelli, proprietari di un caseificio, si imbattono in una refurtiva che potrebbe risolvere i loro guai economici.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Everly

Action spietato e claustrofobico con Salma Hayek. Un'affascinante informatrice dell'FBI, barricata nel suo appartamento, diventa il bersaglio dei killer inviati dall'ex fidanzato mafioso.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Doppio sospetto

Un confronto psicologico tra due donne in una pellicola carica di suspense e ambiguita'. Alice assiste alla morte del figlio dell'amica Celine che l'accusa di non essere intervenuta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Harry Potter e i doni della morte: parte I

Prima parte dell'ultimo capitolo della saga. Harry Potter e' in fuga, Hogwarts e' ormai caduta nelle mani di Voldemort e cosi' anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che e' stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Cosi' non e' pero' e se ne accorgera' alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione e' stato infatti lasciato in eredita' un oggetto a suo modo cruciale per la resistenza. Non e' pero' ancora il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort. Solo a meta' del suo percorso pero' Harry si rendera' conto che anche il signore oscuro e' alla ricerca di un oggetto ugualmente cruciale che tuttavia non sono gli horcrux.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Fast&Furious 8

Ottavo film della serie Fast & Furious e primo episodio dell'era post-Walker. Dom e Letty, felicemente sposati, si godono la meritata luna di miele a Cuba. Un giorno Dom viene avvicinato da una misteriosa e affascinante donna che lo ricatta, obbligandolo a lavorare per lei. Con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Charlize Theron

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Invictus - L'invincibile

Sconfitto l'apartheid, Nelson Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo dello sport viene coinvolto dall'evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana dagli anni '80 bandita dai campi di tutto il mondo a causa dell'apartheid. Il rugby, infatti, e' sempre stato lo sport piu' seguito dagli Afrikaner. In occasione della cerimonia di apertura del campionato mondiale, l'ingresso in campo del presidente Mandela che indossa la maglia degli Springboks segna un passo decisivo nel cammino verso la pace tra bianchi e neri.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

L'ora legale

Commedia ironica e sferzante scritta e diretta dal duo comico Ficarra e Picone, insignita di due Nastri d'Argento. In un paesino della Sicilia, la gente e' desiderosa di cambiar pagina, eleggendo un sindaco che si batte per la legalita'. Ma saranno davvero disposti a rinunciare ai piccoli privilegi di cui godevano prima, grazie al precedente sindaco corrotto e maneggione?

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)