Sky Cinema e NOW: Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 3 e 4, Venerdi 8 Dicembre 2023

A Natale Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, preparati per un'avventura spettacolare con "Non ci resta che il crimine - La Serie Ep. 3 e 4". I protagonisti torneranno nel passato per rimettere a posto l'asse temporale e sgominare il Golpe fascista di Borghese. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, immergiti in "Il lato positivo - Silver Linings Playbook". Una commedia premiata con Oscar e Golden Globe, con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro. Segui la storia di una giovane vedova che entra nella vita di un nevrotico determinato a riconquistare sua moglie. Se sei appassionato di biopic, su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, goditi "Dickens - L'uomo che inventò il Natale". Dan Stevens e Christopher Plummer ti porteranno nei momenti tempestosi della creazione del classico della letteratura "Canto di Natale" da parte dello scrittore inglese Charles Dickens.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, divertiti con "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo". Un grande successo del franchise Illumination che racconta l'adolescenza di Gru negli anni '70 e il suo sogno di entrare nei Malefici 6. Per un'esperienza action-fantasy, su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, segui "The Last Witch Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe" con Vin Diesel, Elijah Wood e Michael Caine. Un guerriero condannato all'immortalità sfida il mondo delle tenebre in un'epica battaglia. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, immergiti in "Un'ombra sulla verità", un thriller con Francois Cluzet e Berenice Bejo, dove la vendita di una cantina turba gli equilibri di una famiglia borghese.

Amanti dei classici, su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, rivivi il capolavoro "Casablanca". Tre Oscar per questo film con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ambientato a Casablanca nel 1940. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, segui "Fatima", un dramma diretto da Marco Pontecorvo che esplora il potere della fede attraverso le visioni di tre bambini a Fatima, Portogallo, nel 1917. Per una dose di commedia anni '80, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, goditi il cult "Ghostbusters - Acchiappafantasmi" con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Ricorda di sintonizzarti su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15 per rivivere l'azione di "Un uomo tranquillo" e su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15 per "Marcel the Shell". Buona visione!

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

