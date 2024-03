Guida TV Sky Cinema e NOW: Paw Patrol - Il Super Film, Martedi 26 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Greenland", uno spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film racconta la storia di un ingegnere e della sua famiglia che devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall'imminente impatto di una cometa. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "The Terminal", una commedia romantica di Steven Spielberg con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai guardare "Ex - Amici come prima", una commedia corale di Carlo Vanzina con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Paw Patrol - Il Super Film", un'avventura animata della Paw Patrol nella città di Adventure City. Mentre su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, verrà trasmesso "Fast X", il decimo capitolo della serie "Fast and Furious", con Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "Masquerade - Ladri d'amore", un thriller con Pierre Niney e Isabelle Adjani. Mentre su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Quel mostro di suocera", una commedia con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, verrà trasmesso "Light of my life", un dramma post-apocalittico diretto e interpretato da Casey Affleck. Mentre su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai guardare "Il sol dell'avvenire", un film di Nanni Moretti con Nanni Moretti e Margherita Buy.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, c'è "I tre moschettieri - D'Artagnan", un adattamento del capolavoro di Dumas con Vincent Cassel e Eva Green. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere "Rocketman", la biografia di Elton John.

Greenland

Spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall’imminente impatto di una cometa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Terminal

Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica di Steven Spielberg. Bloccato a New York per motivi politici, un turista si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ex - Amici come prima

Commedia corale di Carlo Vanzina con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano in un intreccio di storie d’amore clandestine e ritorni di fiamma tra architetti, avvocati e psicanalisti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Paw Patrol - Il Super Film

Nella città di Adventure City, un'insidiosa minaccia si manifesta con l'arrivo della scienziata pazza Victoria Vance, che ambisce ad attirare un meteorite verso la Terra per studiarne le caratteristiche. Tuttavia, il meteorite colpisce la sede della Paw Patrol. I cristalli contenuti nell'asteroide garantiscono ai cuccioli dei poteri incredibili, grazie ai quali potranno contrastare i malvagi piani di Vance, che si allea con il sindaco Humdinger, inaspettatamente ritornato sulla scena.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast X

Tornano le atmosfere adrenaliniche della serie Fast and Furious, arrivata al suo decimo capitolo. In Fast X, Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia vivono una nuova avventura ad alto tasso di rischio, ovviamente a bordo delle loro amate automobili. Questa volta devono fare i conti con un passato che sembrava ormai lontano e con un avversario assetato di vendetta, pronto a tutto pur di regolare i conti con chi l’ha privato di ciò che aveva più caro. Preparatevi a una velocità folle.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Masquerade - Ladri d'amore

Thriller con Pierre Niney, Isabelle Adjani, Francois Cluzet e Marine Vacth. Mantenuto da una matura diva del cinema, un ex ballerino escogita un piano diabolico con una giovane truffatrice.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera farà di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Light of my life

Casey Affleck dirige e interpreta un dramma post-apocalittico. Con la popolazione femminile quasi interamente decimata da un virus, un padre difende la figlia dalla brutalità degli uomini.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il sol dell'avvenire

Gianni (Nanni Moretti) è un regista sempre meno in sintonia con il mondo che ha intorno che sta girando un film la cui produttrice è sua moglie Paola (Margherita Buy) che, a sua insaputa, sta pensando di lasciarlo. Non perdere il lungometraggio di Nanni Moretti in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D'Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Rocketman

La biografia di Elton John. Un ritratto sfavillante dell'eccentrica star del pop mondiale fra trionfi e cadute, realtà e fantasia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)