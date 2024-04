Guida TV Sky Cinema e NOW: The Peacemaker, Mercoledi 24 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere l'azione di "The Peacemaker", un film targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman, dove un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Lost in Translation - L'amore tradotto", una raffinata commedia romantica di Sofia Coppola con Bill Murray e Scarlett Johansson, ambientata a Tokyo, dove due persone sviluppano una connessione speciale.

The Peacemaker

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lost in Translation - L'amore tradotto

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un maturo attore americano incontra una disillusa connazionale al seguito del marito fotografo. Fra i due nasce una confidenza speciale...

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il caso Thomas Crawford

Thriller con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo si auto-accusa dell'omicidio della moglie che lo tradiva con un detective della polizia. Ma il suo è un piano diabolico...

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il ragazzo invisibile - Seconda generazione

Il sequel di Gabriele Salvatores allarga lo sguardo a un mondo italiano di supereroi. La vita del ragazzo 'speciale' viene sconvolta da un grave lutto e dall'arrivo di due donne misteriose.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Transformers - Il risveglio

Nuovo capitolo della saga Transformers, ambientato negli anni '90. L'ex militare Noah Diaz si allea con l'autobot Mirage e con un'archeologa per salvare la Terra dai Terrorcon.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l’estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Voglia di tenerezza

5 Oscar al film di James L. Brooks con Shirley MacLaine, Debra Winger e Jack Nicholson. La storia del rapporto conflittuale fra una madre e sua figlia si snoda nell'arco di una vita intera,

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Space Cowboys

Missione spaziale per Clint Eastwood, regista e protagonista con Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quattro anziani astronauti devono riparare un satellite russo in avaria.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Smetto quando voglio - Ad honorem

Capitolo finale della trilogia di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e un cast di star. La banda si allea con il Murena per fermare il piano omicida di un ex ricercatore in cerca di vendetta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. .

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mon Crime - La colpevole sono io

François Ozon dirige una commedia a tinte gialle nella Parigi degli anni 30. Una giovane aspirante attrice viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Nel cast Isabelle Huppert.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)