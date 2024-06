Guida TV Sky Cinema e NOW: One Life, Lunedi 17 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "One Life", che racconta la vera storia di Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini dall'orrore della Shoah, interpretato da Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Footloose", la commedia cult degli anni '80 con Kevin Bacon e Lori Singer, dove un ragazzo di Chicago si trasferisce in una cittadina dove il ballo e la musica rock sono proibiti e conduce una rivolta danzante.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Jack Reacher - Punto di non ritorno", con Tom Cruise che interpreta l'ex ufficiale che deve scoprire la congiura dietro l'arresto di una collega. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Vita da camper", una commedia esilarante con Robin Williams che trascina la sua famiglia in Colorado a bordo di un camper per un impegno di lavoro. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "The Flash", con Ezra Miller nei panni del supereroe DC che torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre, innescando eventi imprevisti.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "The Fan - Il mito", un thriller con Robert De Niro e Wesley Snipes, dove un fanatico del baseball perseguita un giocatore dei San Francisco Giants. Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "L'amore all'improvviso - Larry Crowne", con Tom Hanks e Julia Roberts, dove un uomo maturo torna a scuola e incontra un'attraente insegnante dopo essere stato licenziato. Su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Immaturi", diretto da Paolo Genovese, in cui un gruppo di ex compagni di liceo deve rifare l'esame di maturità annullato dal Ministero.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Precious Cargo - Resa dei Conti", con Bruce Willis, e "Perfect Days", il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. Con questa selezione, Sky Cinema offre una serata ricca di emozioni e avventure per tutti i gusti.

One Life

One Life racconta la vera storia di Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini dall'orrore della Shoah. Con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Footloose

Commedia cult degli anni '80 con i giovani ribelli Kevin Bacon e Lori Singer. Ren, un ragazzo di Chicago, si trasferisce in una cittadina di provincia dove un pastore bigotto ha proibito il ballo e la musica rock. Ma lui trascinerà i suoi coetanei in una rivolta a passo di danza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Vita da camper

Robin Williams in una esilarante commedia on the road. Per un impegno di lavoro, Bob annulla le vacanze alle Hawaii e trascina la famiglia in Colorado a bordo di un camper.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Fan - Il mito

Robert De Niro e Wesley Snipes in un thriller di Tony Scott. Un asso dei San Francisco Giants diventa il nuovo idolo di un fanatico del baseball, che inizia a perseguitare il giocatore.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore all'improvviso - Larry Crowne

Tom Hanks dirige e interpreta una commedia romantica con Julia Roberts. Licenziato poiché privo di un titolo di studio, un uomo maturo torna a scuola dove incontra un'attraente insegnante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Immaturi

Divertente ritorno a scuola per un cast di stelle diretto da Paolo Genovese. Prossimi ai 40 anni, un gruppo di ex compagni di liceo deve rifare l'esame di maturità annullato dal Ministero.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Precious Cargo - Resa dei Conti

Rocambolesco action con Bruce Willis, Mark-Paul Gosselar e Claire Forlani. Un ladro internazionale viene coinvolto in una pericolosa rapina miliardaria dalla sua ex fidanzata.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Perfect Days

Sorprendente successo per il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. Un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)