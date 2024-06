Guida TV Sky Cinema e NOW: Man of Tai Chi, Venerdi 21 Giugno 2024

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 sul canale 301, "Man of Tai Chi" segna l'esordio alla regia di Keanu Reeves. Questo action spettacolare è interpretato da Tiger Chen, un esperto di arti marziali che viene attirato dalla possibilità di guadagni facili entrando nel mondo dei combattimenti illegali. La sua abilità nel tai chi, una disciplina tradizionalmente pacifica, viene messa alla prova in un ambiente brutale e violento. Reeves interpreta Donaka Mark, il carismatico ma spietato organizzatore dei combattimenti clandestini. Il film esplora temi di corruzione, integrità personale e il conflitto tra la purezza della tradizione e le tentazioni del mondo moderno.

Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 sul canale 302, "Palazzina Laf" è un dramma sociale diretto da Michele Riondino, che recita anche nel ruolo del protagonista. La storia è ambientata nella città industriale di Taranto e segue le vicende di un operaio dell'Ilva, una delle più grandi acciaierie d'Europa, che viene reclutato da un dirigente per documentare ciò che realmente accade in fabbrica. Con Elio Germano, il film mette in luce le difficili condizioni lavorative e la lotta per i diritti dei lavoratori, offrendo uno spaccato realistico e crudo della vita operaia e della complessità delle dinamiche di potere all'interno dell'industria.

Se preferisci il genere fanta-action, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 sul canale 303 c'è "Edge of Tomorrow - Senza domani". Questo spettacolare film con Tom Cruise ed Emily Blunt è ambientato in un futuro prossimo dove la Terra è sotto attacco da una razza aliena invincibile. Cruise interpreta il maggiore William Cage, un ufficiale senza esperienza in combattimento che viene intrappolato in un loop temporale, costretto a rivivere lo stesso giorno di battaglia più e più volte. Con l'aiuto della guerriera d'élite Rita Vrataski (Blunt), Cage deve migliorare le sue abilità e trovare un modo per sconfiggere gli alieni e rompere il loop. Il film è noto per le sue intense scene di azione, effetti speciali innovativi e una trama avvincente che combina elementi di fantascienza e guerra.

Per gli amanti delle saghe magiche, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 sul canale 304, viene trasmesso "Harry Potter e il calice di fuoco". Diretto da Mike Newell, questo quarto capitolo della saga vede Harry Potter (Daniel Radcliffe) partecipare al Torneo Tremaghi, una competizione tra tre scuole di magia. Il torneo è estremamente pericoloso e Harry deve affrontare draghi, creature magiche e sfide mortali. Nel frattempo, l'oscuro mago Voldemort (Ralph Fiennes) sta tornando al potere, gettando un'ombra minacciosa su Hogwarts. Il film esplora temi di amicizia, coraggio e la lotta tra il bene e il male.

Gli appassionati di kolossal avventurosi non possono perdere "Il patriota" su Sky Cinema Action HD alle 21.00 sul canale 305. Diretto da Roland Emmerich e interpretato da Mel Gibson, il film è ambientato durante la Guerra d'Indipendenza Americana. Gibson interpreta Benjamin Martin, un veterano di guerra che vive una vita pacifica fino a quando la sua famiglia viene coinvolta nel conflitto. Quando suo figlio viene ucciso dalle truppe britanniche, Benjamin decide di tornare in battaglia per vendicarlo e proteggere la sua patria. Il film è noto per le sue spettacolari scene di battaglia, la forte caratterizzazione dei personaggi e la rappresentazione emotiva delle sofferenze della guerra.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 sul canale 306, c'è "La talpa", un thriller basato sul romanzo di John Le Carré. Con un cast stellare che include Gary Oldman, Benedict Cumberbatch e Colin Firth, il film è ambientato durante la Guerra Fredda. Oldman interpreta George Smiley, un agente in pensione del MI6 richiamato in servizio per scoprire una talpa russa infiltrata ai massimi livelli dell'Intelligence britannica. Il film è un intricato gioco di spionaggio, inganni e intrighi politici, con una trama avvincente e un'atmosfera tesa e claustrofobica.

Per chi apprezza i drammi raffinati, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 sul canale 307 c'è "Quel che resta del giorno", un film diretto da James Ivory e interpretato da Anthony Hopkins ed Emma Thompson. La storia è ambientata negli anni '30 e segue la vita di Stevens (Hopkins), un devoto maggiordomo inglese che ha sacrificato la sua vita personale per servire il suo padrone. Nel ripercorrere la sua carriera, Stevens si rende conto di aver soffocato i suoi sentimenti, specialmente quelli per la governante Miss Kenton (Thompson). Il film esplora temi di duty, amore non corrisposto e riflessioni sulla propria vita e scelte.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 sul canale 308, puoi vedere "Room", un film premiato con l'Oscar e il Golden Globe a Brie Larson. Basato sul bestseller di Emma Donoghue, il film racconta la storia di Joy (Larson), una giovane donna rapita e costretta a vivere in una stanza minuscola per sette anni, dove cresce suo figlio Jack. Il film esplora il legame tra madre e figlio, la resilienza umana e la difficile reintegrazione nella società una volta liberati. La performance di Larson è stata acclamata dalla critica per la sua intensità emotiva e autenticità.

Se hai voglia di una risata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 sul canale 309 c'è "Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills", con Eddie Murphy. Questo terzo capitolo della serie segue le avventure di Axel Foley, un detective di Detroit che si ritrova a indagare su un omicidio a Los Angeles. Il film è pieno di azione, umorismo e la tipica verve comica di Murphy.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 sul canale 310, torna "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi. La storia segue Giovanna, una donna apparentemente normale che, in realtà, è un'agente segreto. Usando le sue abilità professionali, Giovanna decide di aiutare i suoi amici a vendicarsi di varie ingiustizie subite nella vita quotidiana. Il film offre un mix di situazioni comiche e riflessioni sulla società moderna.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 sul canale 311, puoi vedere "Notturno", un documentario di Gianfranco Rosi che esplora il Medio Oriente devastato dalle guerre. Girato nel corso di tre anni, il documentario si sofferma sulle vite delle persone che vivono ai confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. Con uno stile visivo poetico e potente, Rosi offre uno sguardo intimo sulle conseguenze umane dei conflitti, catturando momenti di resilienza, dolore e speranza.

