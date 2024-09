Guida TV Sky Cinema e NOW: Storia Di Una Confessione, Martedi 24 Settembre 2024

Martedi 24 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Which Brings Me To You - Storia Di Una Confessione commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si incontrano al matrimonio di un amico. Dopo un impeto di passione il rapporto prende una piega inaspettata.. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, è il turno di Volver - Tornare, un capolavoro di Pedro Almodovar con Penelope Cruz. Il film, premiato a Cannes, racconta la storia di una famiglia di sole donne riunite da un omicidio, un lutto e la misteriosa ricomparsa di una persona cara, in un intreccio che mescola solidarietà e amore familiare. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, l'adrenalina sale con Arma letale 2, secondo capitolo della celebre saga d'azione diretta da Richard Donner, con Mel Gibson e Danny Glover. In questo episodio, la coppia di poliziotti deve proteggere un testimone chiave in un processo contro un pericoloso boss mafioso.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, la magia torna con Tata Matilda e il grande botto, dove Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal danno vita a una storia di fantasia e risate. Una donna stressata cerca l'aiuto della mitica Tata Matilda per mettere in riga i suoi tre figli e i nipoti viziati. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman sono i protagonisti di C'era una volta a Los Angeles, un gangster-action ambientato nei bassifondi della città degli angeli. Un detective privato cerca disperatamente il suo cane rapito, dando vita a una serie di azioni rocambolesche. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, Toni Servillo e Dustin Hoffman recitano nel thriller L'uomo del labirinto, tratto dall'omonimo libro di Donato Carrisi. Dopo essere stata liberata da un rapimento durato 15 anni, Samantha soffre di amnesia e un investigatore inizia a cercare la verità dietro il suo caso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, torna il musical con Mamma Mia! Ci risiamo, il sequel del celebre film con Amanda Seyfried e Lily James. La giovane Sophie, mentre rinnova l'hotel di famiglia, scopre di più sul passato di sua madre e ripercorre le sue scelte di vita. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, Clint Eastwood firma un dramma storico con Flags of Our Fathers, che racconta i retroscena della famosa battaglia di Iwo Jima durante la Seconda guerra mondiale, soffermandosi sulla celebre foto dei soldati americani che issano la bandiera. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, l'Italia è protagonista con Un matrimonio mostruoso, seguito del film "Una famiglia mostruosa" di Volfango De Biasi. La famiglia surreale di Adalberto torna con nuove avventure in uno scenario che unisce comicità e brivido, perfetto per una serata di Halloween.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, Hypnotic con Ben Affleck e Alice Braga ripropone il labirintico thriller di Robert Rodriguez, per chi se lo fosse perso su Sky Cinema Uno. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, è di scena La verità secondo Maureen K., un thriller biografico con Isabelle Huppert che ripercorre uno scottante caso di cronaca, mettendo in luce la battaglia personale di una sindacalista tenace e determinata.

