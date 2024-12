Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 2 Dicembre 2024

Lunedi 2 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, debutta Piedone - Uno sbirro a Napoli, una nuova serie poliziesca targata Sky Original. Ambientata tra le affascinanti vie di Napoli, segue le indagini di Piedone, interpretato da Salvatore Esposito, accompagnato da Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. Il primo episodio promette una combinazione di azione e intrighi, il tutto immerso in una cornice italiana affascinante. La puntata verrà riproposta su Sky Cinema Suspense HD alle 21:45 sul canale 306, per chi preferisce una visione più tardiva. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, è la volta di Volver - Tornare, capolavoro di Pedro Almodóvar. Protagonista Penelope Cruz, in una storia che mescola omicidi, lutti e inaspettati ritorni, con la firma distintiva del celebre regista spagnolo. Per una serata natalizia all’insegna del divertimento, Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303 propone Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, con Mila Kunis e Susan Sarandon. Il film regala risate e situazioni esplosive, perfette per il periodo festivo. In alternativa, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, torna il classico Matilda 6 mitica, tratto dal libro di Roald Dahl e diretto da Danny DeVito, che racconta la storia di una bambina geniale capace di superare le avversità grazie alla sua intelligenza e al sostegno di una maestra speciale.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, The Kill Team porta sullo schermo una storia vera ambientata in Afghanistan, dove un giovane soldato, interpretato da Nat Wolff, affronta dilemmi morali e scontri con il suo superiore, interpretato da Alexander Skarsgard. Per chi preferisce storie d’amore, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 c’è Se mi lasci ti cancello, il celebre cult con Jim Carrey e Kate Winslet, che esplora il legame tra memoria e sentimenti in una narrazione surreale e struggente. Gli appassionati di drammi possono sintonizzarsi su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, dove va in onda il classico Le ali della libertà, con Tim Robbins e Morgan Freeman, un racconto sull’amicizia e la speranza nel difficile contesto di un carcere, tratto da un racconto di Stephen King. Se preferisci la commedia, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 c’è Mi rifaccio vivo, una storia surreale con Neri Marcorè ed Emilio Solfrizzi, dove un imprenditore ha l’occasione di riscattare la sua vita dopo la morte.

Per gli amanti dell’avventura, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, torna La mummia (2017), con Tom Cruise e Sofia Boutella, che ti trascina in un mondo di maledizioni antiche e sete di vendetta. Su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21:15, è in programma The Normal Heart, con Julia Roberts e Mark Ruffalo, un racconto toccante che affronta il tema dell’HIV negli anni Ottanta, offrendo una potente riflessione contro i pregiudizi.

Piedone - Uno sbirro a Napoli

Un nuovo, originale poliziesco in 4 appuntamenti tra le vie di Napoli targato Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. Piedone - Uno sbirro a Napoli da lunedì 2 dicembre in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Volver - Tornare

Penelope Cruz in un capolavoro di Pedro Almodovar premiato a Cannes. Un omicidio, un lutto e una persona cara che riappare riuniscono nel segno della solidarietà una famiglia di sole donne.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio. A Natale tre amiche ricevono la visita delle rispettive mamme che porteranno ancora più scompiglio nelle loro vite.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Matilda 6 mitica

Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all'aiuto di un'insegnante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Kill Team

Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un film tratto da una storia vera. Afghanistan: in un plotone incaricato di stanare terroristi, un soldato entra in conflitto con il suo superiore.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Se mi lasci ti cancello

Oscar alla sceneggiatura per il cult di Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet. Per cancellare la sua ex, Joel si fa rimuovere i ricordi. Ma si accorge di essere ancora innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le ali della libertà

Tim Robbins e Morgan Freeman nel dramma carcerario tratto da Stephen King. Mentre sogna la fuga, un bancario condannato per omicidio stringe una grande amicizia con un altro detenuto

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi rifaccio vivo

Commedia surreale di Sergio Rubini con Neri Marcorè, Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. Suicidatosi per la sua eterna sfortuna, un imprenditore torna in vita con una seconda possibilità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La mummia (2017)

Avventura con Tom Cruise, Sofia Boutella e Russell Crowe. La regina di un mondo arcaico, risvegliata da un sonno millenario, scatena sul mondo la sua sete di vendetta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Normal Heart

Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente produzione HBO. New York, 1981: uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul virus HIV.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)