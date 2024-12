Guida TV Sky Cinema e NOW: Un oggi alla volta, Domenica 15 Dicembre 2024

Domenica 15 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Un oggi alla volta, un dramedy romantico con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Marco, un ragazzo di diciannove anni che si appresta ad affrontare l’esame di maturità, vive una vita tranquilla e senza troppe complicazioni fino al giorno in cui, per un errore, memorizza un numero di telefono sbagliato. Questo piccolo incidente lo porta a conoscere Aria, una ragazza che combatte ogni giorno contro una malattia degenerativa. I due giovani si trovano uniti in un viaggio inaspettato che li porterà a scoprire non solo l’amore, ma anche il valore del coraggio e della resilienza di fronte alle sfide della vita. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Pearl Harbor, un kolossal sentimentale diretto da Michael Bay con Ben Affleck e Kate Beckinsale. Ambientato nel 1941, poco prima del devastante attacco giapponese a Pearl Harbor, il film segue le vicende di Rafe e Danny, due giovani piloti dell’aeronautica statunitense, legati da un’amicizia fraterna ma separati dall’amore per la stessa donna, Evelyn, un’infermiera di straordinaria forza e sensibilità. La tragedia della guerra sconvolge le loro vite, mettendo alla prova i loro sentimenti e il loro coraggio in un intreccio epico di passione, sacrificio e redenzione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Natale con Bob, sequel del toccante A spasso con Bob. James, un ex senzatetto che ha trovato serenità grazie al suo inseparabile gatto rosso, Bob, si prepara a vivere le festività natalizie con gioia e tranquillità. Tuttavia, il loro legame viene messo a dura prova da circostanze inaspettate, che costringono James a riflettere sul significato del Natale e sul valore della vera amicizia. Tra momenti di dolcezza e difficoltà, il film celebra la magia delle festività e l’importanza degli affetti.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, una straordinaria avventura con Jim Carrey e Meryl Streep. La storia segue i tre orfani Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny, che ereditano un’enorme fortuna dopo la misteriosa morte dei genitori. La loro vita viene però sconvolta dall’avidità del perfido Conte Olaf, un uomo senza scrupoli deciso a impossessarsi della loro eredità. Tra fughe rocambolesche, enigmi e personaggi stravaganti, i giovani Baudelaire dimostrano un’incredibile intelligenza e spirito di adattamento, nonostante le numerose difficoltà. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Suicide Squad, un cinecomic adrenalinico diretto da David Ayer e interpretato da Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto. Un gruppo di pericolosi supercriminali, tra cui Deadshot e Harley Quinn, viene reclutato dall’Intelligence per una missione segreta e quasi suicida: eliminare una minaccia soprannaturale che rischia di distruggere il mondo. Tra tensioni interne, colpi di scena e azioni spettacolari, la squadra scopre che, nonostante le differenze, l’unione può fare la forza, anche nei momenti più critici. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, La moglie dell’astronauta, un fanta-thriller inquietante con Charlize Theron e Johnny Depp. Spencer Armacost, astronauta sopravvissuto miracolosamente a un grave incidente nello spazio, torna sulla Terra profondamente cambiato. Sua moglie Jillian, inizialmente sollevata, comincia a notare strani comportamenti nel marito, che la portano a sospettare una connessione oscura con quanto accaduto durante la missione. Mentre cerca di scoprire la verità, Jillian si ritrova intrappolata in un incubo che metterà a rischio non solo il suo matrimonio, ma anche la sua vita.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, City of Angels - La città degli angeli, un emozionante remake con Nicolas Cage e Meg Ryan. Seth, un angelo custode che osserva gli esseri umani, si innamora di Maggie, una brillante chirurga che ha perso fiducia nella vita dopo un tragico evento. Per stare accanto a lei, Seth è disposto a rinunciare all’immortalità e a vivere come un comune mortale. Il film esplora temi universali come il sacrificio, l’amore e la ricerca della felicità. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Machine Gun Preacher, un intenso dramma con Gerard Butler e Michelle Monaghan, basato su una storia vera. Sam Childers, un ex criminale uscito di prigione, trova una nuova ragione di vita nel cristianesimo e decide di partire per il Sudan, un Paese devastato dalla guerra civile. Qui, di fronte alla sofferenza dei bambini orfani e abbandonati, Sam abbandona ogni esitazione e si trasforma in un guerriero senza paura, dedicando la sua vita a proteggere i più deboli, anche a costo di mettere a rischio se stesso. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Ocean’s Thirteen, terzo capitolo della celebre saga con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. La banda di Danny Ocean si riunisce per mettere a segno un altro colpo leggendario: distruggere il casinò di Willy Bank, un magnate spietato interpretato da Al Pacino, per vendicarsi di un tradimento subito da uno dei loro. Tra strategie geniali e momenti di pura tensione, il film si conferma un mix irresistibile di humor e suspense.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Piedone - Uno sbirro a Napoli - Ep. 2 Scuorno, secondo appuntamento della serie poliziesca con Salvatore Esposito. Le indagini sulla morte di una diciassettenne portano il commissario Vincenzo e la collega Sonia a confrontarsi con intricati giochi di potere e con un influente politico locale. Parallelamente, Palmieri segue una pista segreta che potrebbe ribaltare le sorti della criminalità in città. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Era mio figlio, un toccante film di Todd Robinson che narra la storia di William Pitsenbarger, un paracadutista eroico che, durante la guerra del Vietnam, ha sacrificato la sua vita per salvare i compagni. Anni dopo, i suoi genitori si battono per far riconoscere il suo coraggio con la Medal of Honor, affrontando ostacoli burocratici e umani.

