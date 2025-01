Guida TV Sky Cinema e NOW: Omicidio nel West End, Martedi 7 Gennaio 2025

Martedi 7 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Omicidio nel West End, una brillante commedia noir ambientata nella Londra degli anni '50. Protagonisti sono Sam Rockwell, nei panni di un ispettore di polizia disilluso, e Saoirse Ronan, la sua assistente entusiasta ma inesperta. I due sono chiamati a indagare sull'omicidio di un celebre regista teatrale avvenuto durante le prove di una nuova produzione nel West End. Il film, caratterizzato da un perfetto equilibrio tra humor e mistero, intreccia una trama ricca di colpi di scena con un’atmosfera retrò irresistibile. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Cast Away, un dramma epico diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks in una delle sue performance più iconiche. La storia segue Chuck Noland, un manager della FedEx la cui vita prende una svolta drammatica dopo un incidente aereo che lo lascia naufrago su un'isola deserta. Mentre lotta per la sopravvivenza e per mantenere la propria sanità mentale, Chuck intraprende un viaggio interiore di trasformazione, esplorando il significato della solitudine, della resilienza e della speranza. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission: Impossible - Dead Reckoning, il settimo capitolo della saga d'azione con Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt. Questa volta, l’agente IMF deve affrontare una minaccia globale rappresentata da una potente Intelligenza Artificiale che rischia di destabilizzare l'umanità. Tra inseguimenti mozzafiato e missioni impossibili, il film si distingue per le sue spettacolari sequenze d'azione e per la tensione narrativa che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Teen Spirit - A un passo dal sogno, un’affascinante favola musicale con Elle Fanning. Violet, una ragazza di provincia con un talento straordinario, partecipa a un prestigioso talent show per realizzare il sogno di una vita: diventare una pop star. Guidata da un mentore inaspettato, la giovane dovrà superare ostacoli personali e professionali in un mondo spietato, trovando la propria voce in una storia che celebra il potere della musica e della determinazione. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Demolition Man, un cult della fantascienza d'azione con Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Nel 1996, un poliziotto irruento e il suo acerrimo nemico vengono ibernati per i loro crimini. Risvegliati in un futuro apparentemente utopico, i due riprendono la loro rivalità in un mondo completamente cambiato. Il film esplora temi di libertà, controllo sociale e conflitti personali attraverso un mix di adrenalina e ironia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, L'esorcista - Il credente, il nuovo capitolo della leggendaria saga horror diretto da David Gordon Green. La tredicenne Angela e un’amica scompaiono misteriosamente nei boschi per poi ricomparire giorni dopo in stato di shock. Le ragazze portano con sé un’entità oscura che minaccia di distruggere le loro vite e quelle delle persone a loro vicine. Il film unisce atmosfere inquietanti e momenti di puro terrore in un degno sequel del capolavoro del 1973.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, La verità, vi spiego, sull’amore, una commedia agrodolce con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini. Dora, lasciata dal compagno dopo sette anni di relazione, si trova a gestire da sola due figli e un lavoro impegnativo. Tra momenti di esilarante caos domestico e riflessioni profonde sull'amore e sull'indipendenza, Dora intraprende un viaggio verso una nuova consapevolezza di sé. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il Kaiser - Franz Beckenbauer, un biopic che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Dalla giovinezza nelle strade di Monaco di Baviera ai trionfi come giocatore e allenatore, il film racconta le sfide e i successi di Franz Beckenbauer, offrendo uno sguardo intimo sulla vita di una leggenda dello sport. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - Donne con le palle, un episodio ricco di umorismo e mistero della celebre serie italiana. Tra campionati di beach volley, fughe improbabili di animali e torbidi giri di scommesse clandestine, i personaggi del BarLume si trovano ancora una volta a indagare su un caso di omicidio. Una commedia poliziesca che unisce colpi di scena e risate.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Madame Clicquot, la storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una donna visionaria che, dopo la morte del marito, rivoluziona il mondo della viticoltura e crea il celebre marchio di Champagne. Il film celebra il coraggio e l’intraprendenza femminile in un’epoca dominata dagli uomini. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Full Metal Jacket, il capolavoro di Stanley Kubrick che esplora la brutalità e l'assurdità della guerra. Diviso in due atti, il film segue un gruppo di giovani reclute durante il duro addestramento sotto un sergente spietato, per poi trasportare lo spettatore nel caos del Vietnam. Un’opera potente che analizza l’impatto della guerra sull’animo umano.

