Guida TV Sky Cinema e NOW: Killers of the Flower Moon, Domenica 23 Febbraio 2025

Domenica 23 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Killers of the Flower Moon", il potente dramma storico diretto da Martin Scorsese, candidato a 10 premi Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma scopre il petrolio sulle proprie terre, diventando improvvisamente ricca. Ma questa prosperità attira l’avidità e la violenza dei colonizzatori, scatenando una serie di omicidi misteriosi che portano l’FBI a indagare in uno dei primi grandi casi della sua storia. Con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, il film esplora le radici oscure dell’avidità e del potere. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Tre piani", il toccante dramma diretto e interpretato da Nanni Moretti, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. Tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, il film intreccia le vicende di tre famiglie che vivono nello stesso condominio romano, esplorando i legami, le colpe e le scelte che definiscono le loro esistenze. Un racconto profondo sull’amore, la solitudine e le relazioni umane. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Beata ignoranza", una brillante commedia con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, diretta da Massimiliano Bruno. Due insegnanti di liceo, un tempo amici e oggi rivali, si trovano a dover affrontare il tema dell’era digitale: mentre uno è un convinto sostenitore della modernità e dei social, l’altro è un nostalgico legato ai metodi tradizionali. Una commedia divertente che esplora il rapporto tra tecnologia e vita quotidiana.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Barbie", il film campione d’incassi diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. La celebre bambola della Mattel vive a Barbieland, un mondo perfetto e scintillante, fino a quando una crisi esistenziale la spinge a partire per il mondo reale. Qui affronterà una serie di sfide che la porteranno a scoprire cosa significa davvero essere umani. Un mix di commedia, avventura e satira sociale che ha conquistato pubblico e critica. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Interceptor", il primo capitolo della leggendaria saga di "Mad Max", diretto da George Miller. In un futuro distopico segnato dalla violenza e dal caos, l’agente speciale Max Rockatansky si ritrova coinvolto in una vendetta sanguinosa contro una gang di spietati motociclisti. Un cult del cinema d’azione che ha ridefinito il genere. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "American Gangster", il biopic diretto da Ridley Scott con Denzel Washington e Russell Crowe. Ispirato a una storia vera, il film racconta l’ascesa di Frank Lucas, boss del narcotraffico nella New York degli anni ’70, e la determinazione dell’agente Richie Roberts nel fermarlo. Un crime movie avvincente che mette in scena il lato oscuro del sogno americano.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Tutti pazzi per l’oro", una commedia avventurosa con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Un cacciatore di tesori ossessionato dalla ricerca dell’inestimabile "Dote della Regina" si imbatte nella sua ex moglie, con cui è costretto a collaborare. Tra isole tropicali, intrighi e humor, una spensierata avventura romantica. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Arrival", il capolavoro di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, con Amy Adams e Jeremy Renner. Quando misteriose astronavi aliene alzano il loro volo sulla Terra, una brillante linguista viene incaricata di decifrare il loro linguaggio prima che le tensioni internazionali sfocino in un conflitto. Un’opera intensa e filosofica che riflette sul tempo, sulla comunicazione e sul destino umano. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Una pallottola spuntata 33 1/3 - L’insulto finale", l’irresistibile terzo capitolo della celebre saga con Leslie Nielsen nei panni dell’imbranato tenente Frank Drebin. Questa volta, il poliziotto più goffo della storia dovrà sventare un attentato terroristico durante la notte degli Oscar, tra gag surreali e battute esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Justice League", il kolossal sui supereroi DC diretto da Zack Snyder. Batman e Wonder Woman reclutano un team di metaumani, tra cui Flash, Aquaman e Cyborg, per affrontare la minaccia di Steppenwolf, un alieno determinato a distruggere la Terra. Un film ricco di azione e spettacolo che riunisce alcuni dei personaggi più iconici dei fumetti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "The Post", il thriller politico diretto da Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks. Nel 1971, il Washington Post ottiene documenti segreti del Pentagono che rivelano verità sconvolgenti sulla guerra in Vietnam. Tra pressioni politiche e il rischio di censura, i giornalisti dovranno decidere se pubblicarli, mettendo in gioco la libertà di stampa e il loro stesso futuro. Un film avvincente che racconta un momento cruciale della storia del giornalismo.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dirige questo potente dramma storico, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma vive nell’opulenza grazie alla scoperta del petrolio sulle proprie terre, ma la loro ricchezza scatena la violenza dei colonizzatori.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tre piani

Nanni Moretti dirige e interpreta l'adattamento del romanzo di Eshkol Nevo, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. In un condominio romano si intrecciano i destini di tre famiglie.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Beata ignoranza

Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia di Massimiliano Bruno. Due insegnanti di liceo, divisi dall'amore per la stessa donna, si scontrano sull'utilità dei social network.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Interceptor

Primo capitolo della saga Mad Max con Mel Gibson protagonista, esordio alla regia di George Miller. In un futuro dominato dalla violenza, l'agente speciale Max cerca vendetta

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Gangster

Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti pazzi per l'oro

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una commedia avventurosa. All'inseguimento dell'inestimabile 'Dote della regina', un cacciatore di tesori si imbatte nella sua ex moglie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrival

Denis Villeneuve dirige Amy Adams e Jeremy Renner in un film di fantascienza vincitore di un Oscar. Un'esperta di linguistica è incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale

Terzo episodio della celebre saga comica con Leslie Nielsen. Il maldestro tenente Drebin viene richiamato in servizio per sventare il piano di un terrorista durante la notte degli Oscar.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)