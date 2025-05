Guida TV Sky Cinema e NOW: Freaks Out, Martedi 6 Maggio 2025

Martedì 6 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"Freaks Out" è il protagonista della prima serata su Sky e NOW, un kolossal italiano firmato da Gabriele Mainetti che ha conquistato 6 David di Donatello. Ambientato nella Roma del 1943 occupata dai nazisti, il film racconta la fuga disperata e avventurosa di quattro circensi dotati di poteri sovrannaturali. Tra effetti speciali spettacolari e una regia potente, Claudio Santamaria e Pietro Castellitto guidano un cast in stato di grazia. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Romanticismo e dramma storico si intrecciano nel capolavoro senza tempo "Il dottor Zivago", premiato con 5 Oscar. Diretto da David Lean, il film trasporta lo spettatore nella Russia della rivoluzione bolscevica, dove l’amore impossibile tra un medico idealista e un’infermiera affascinante resiste al caos della Storia. In programmazione su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. Per i fan della saga del maghetto, torna "Harry Potter e il principe mezzosangue", il sesto capitolo firmato da David Yates. Harry trova un libro misterioso pieno di incantesimi oscuri e scopre nuovi segreti che lo avvicinano allo scontro definitivo con Voldemort. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

Per tutta la famiglia c’è "Show Dogs – Entriamo in scena", una spassosa avventura a quattro zampe. Un rottweiler poliziotto infiltrato nel mondo dei concorsi canini dovrà risolvere un rapimento internazionale in una gara piena di stravaganza e travestimenti. In onda su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Liam Neeson torna al suo marchio di fabbrica con "Un uomo tranquillo", thriller d’azione in cui un uomo ordinario si trasforma in giustiziere dopo la morte del figlio. Ambientato tra le montagne innevate e intriso di vendetta, è perfetto per chi ama il genere revenge. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. Per gli amanti della tensione, "Nine Bullets – Fuga per la libertà" porta lo spettatore in un viaggio pericoloso lungo strade polverose. Lena Headey interpreta un’ex spogliarellista che protegge un ragazzino da una rete criminale, con Sam Worthington tra i protagonisti. In onda su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, canale 306.

Sul fronte romantico-fantascientifico, spicca "Passengers" con Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Due passeggeri si risvegliano troppo presto a bordo di una nave spaziale e si trovano soli nell’infinito, in un mix di suspense, amore e dramma psicologico. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Il lato oscuro della finanza è al centro di "Wizard of Lies", con Robert De Niro nei panni di Bernie Madoff, l’uomo dietro una delle più grandi truffe economiche della storia. Un biopic potente diretto da Barry Levinson, disponibile su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. Risate assicurate con "Terapia d’urto", commedia che mette a confronto un Jack Nicholson folle e irresistibile con un Adam Sandler confuso e sopra le righe. Il percorso di gestione della rabbia prende pieghe imprevedibili e comicamente assurde. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel ciclo +24 torna in replica "Conclave", l’acclamato film di Edward Berger premiato con Oscar e Golden Globe, in onda su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, mentre "Attrazione fatale", il thriller cult con Michael Douglas e Glenn Close, è proposto su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311

