Guida TV Sky Cinema e NOW: Anora, Mercoledi 16 Luglio 2025

Stasera in TV, Mercoledi 16 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.45) va in onda Anora, intenso dramma diretto da Sean Baker e vincitore di ben cinque premi Oscar®. Protagonista una strepitosa Mikey Madison, nei panni di una spogliarellista di Brooklyn che accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un potente oligarca russo. Ma dietro la favola moderna si nascondono tensioni familiari, scontri culturali e una realtà ben più aspra, in un racconto di emancipazione e disillusione ambientato nella New York più cruda e autentica. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone l’edizione deluxe di Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick che racconta la devastazione psicologica della guerra del Vietnam. Con Matthew Modine nel ruolo di Joker, il film è diviso in due atti: l’addestramento spietato sotto il sergente Hartman e l’orrore del fronte. Un’opera potente, disturbante e imprescindibile.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette La furia dei titani, sequel del successo mitologico con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Il semidio Perseo torna in azione per salvare suo padre Zeus, prigioniero degli inferi dove il titano Kronos sta per scatenare la distruzione totale. Azione epica, effetti visivi spettacolari e mito allo stato puro. Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) porta in prima serata Tartarughe Ninja, rivisitazione moderna dell’amata saga. Le quattro tartarughe mutanti combattono Shredder per salvare New York, aiutati dalla coraggiosa reporter interpretata da Megan Fox. Un’avventura adrenalinica per tutta la famiglia, tra arti marziali, umorismo e azione. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda True Lies, divertente action firmato James Cameron con un inedito Arnold Schwarzenegger nei panni di un agente segreto che finge di essere un marito ordinario. Al suo fianco una brillante Jamie Lee Curtis, in un film che mescola sapientemente azione esplosiva e commedia coniugale.

Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Midsommar - Il villaggio dei dannati, inquietante horror diretto da Ari Aster con una magnetica Florence Pugh. Ambientato in una comunità svedese apparentemente pacifica, il film svela progressivamente un incubo a cielo aperto fatto di riti pagani e violenza rituale. Un’esperienza visiva disturbante e unica nel suo genere. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette L’infiltrato, produzione HBO ambientata nella Germania degli anni ’90. Un giornalista israeliano riesce a penetrare in un gruppo neonazista che vuole far risorgere il Terzo Reich. Tratto da una storia vera, il film racconta con tensione e lucidità una delle indagini più pericolose e controverse del dopoguerra. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) offre La legge è uguale per tutti...forse, commedia dai toni gialli diretta e interpretata da Ciro Ceruti e Ciro Villano. Un piccolo truffatore si trova incastrato in un caso più grande di lui e coinvolge il cognato avvocato per cercare di uscirne. Situazioni grottesche, equivoci legali e risate assicurate.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Cinquanta sbavature di nero, secondo capitolo della saga erotica con Christian Grey e Anastasia Steele, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Il seme del fico sacro, potente dramma iraniano firmato Mohammad Rasoulof.

Anora

Sean Baker dirige Mikey Madison in questo dramma premiato con cinque Oscar®. Una spogliarellista di Brooklyn accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un oligarca russo, ma la loro favora si scontra presto con la realtà.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.45/canale 307)

Full Metal Jacket (Edizione Deluxe)

La ‘sporca guerra’ secondo Stanley Kubrick in un film epocale con Matthew Modine. Un gruppo di marines combatte in Vietnam dopo il duro addestramento di uno spietato sergente.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La furia dei titani

Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja

Le valorose tartarughe mutanti tornano in un action mozzafiato con Megan Fox. Le sorti di New York, soggiogata da Shredder, sono nelle mani dell'eroico quartetto e di una bella reporter.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

True Lies

Celebre action-comedy di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Dietro il classico marito apatico si nasconde in realtà un audace agente segreto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Ari Aster ("Hereditary") dirige Florence Pugh in un insolito horror alla luce del sole. In un villaggio svedese, una coppia di fidanzati viene coinvolta in sanguinari riti pagani.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'infiltrato

Biopic HBO tratto dal libro-inchiesta di Yaron Svoray. Germania, anni 90: un giornalista israeliano si infiltra in un'organizzazione segreta che vuole far risorgere il nazismo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La legge è uguale per tutti...forse

Ciro Ceruti e Ciro Villano dirigono e interpretano un'allegra commedia 'gialla'. Un piccolo truffatore si ritrova al centro di un'indagine e chiede aiuto al cognato, avvocato penalista

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cinquanta sbavature di nero

Il secondo capitolo della saga sentimental-erotica di E.L. James. Christian Grey convince Anastasia a tornare con lui ma la sua pulsione da dominatore riprenderà il sopravvento. L'arrivo di Leila, ex fidanzata di Christian, complicherà le cose.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il seme del fico sacro

Premio a Cannes e una candidatura agli Oscar per la coraggiosa opera di Mohammad Rasoulof. Nell'Iran delle proteste giovanili, l'unione di una famiglia viene messa a dura prova.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)