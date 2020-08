Sky Sport F1, Diretta Esclusiva Gp Belgio (27 - 30 Agosto 2020). Differita TV8

Da giovedì 27 Agosto, a domenica 30 Agosto



IL GRAN PREMIO BELGIO IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO



IN PISTA ANCHE F2 E F3



DOMENICA LA GARA ALLE 15:10

Settima tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 27 agosto, al via il Gran Premio del Belgio, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 30 agosto, con la gara in programma alle 15.10, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In pista nel fine settimana anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di giovedi 27: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero. In primo piano, una one to one, in onda sabato, con Max Verstappen, in quella che è di fatto la sua gara di casa. Spazio anche a interviste con Robert Shwartzman (Team Prema e membro della Ferrari Driver Academy) in lotta per il titolo in Formula 2, e con Logan Sargeant e Oscar Piastri (entrambi Team Prema), protagonisti di un bel testa a testa in Formula 3.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato quattro nuove gare che si aggiungono così ai 13 eventi già programmati, arrivando dunque a un totale di 17 appuntamenti (con il GP d’Italia, il GP dell'Emilia Romagna e il GP di Toscana Mugello Ferrari 1000 in diretta anche su TV8).

Il GP di Turchia andrà in scena nel weekend del 13-15 novembre, sul circuito di Istanbul, che farà seguito al GP dell’Emilia Romagna, già annunciato a Imola per domenica 1° novembre. Gran finale con il doppio Gran Premio in Bahrain (27-29 novembre e 4-6 dicembre) e il GP di Abu Dhabi (11-13 dicembre). Senza tralasciare il già noto super appuntamento del weekend 4-5-6 settembre con il GP d’Italia, in diretta anche su TV8.

Una successione di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 – Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



GIOVEDI 27 AGOSTO 2020

Ore 17:45: Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva)



Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva) Ore 19:30: Conferenza Stampa Piloti



VENERDI 28 AGOSTO 2020

Ore 09:30: F3 Prove Libere (diretta esclusiva)

F3 Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 10:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 11:00: F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 11:00 (diretta)



F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 11:00 (diretta) Ore 12:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:55: F2 Prove Libere (diretta esclusiva)

F2 Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 14:00: F3 Qualifiche (diretta esclusiva)

F3 Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 14:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta)

F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta) Ore 16:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:00: F2 Qualifiche (diretta esclusiva)

F2 Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 17:50: Porsche SuperCup Prove Libere (diretta esclusiva)

Porsche SuperCup Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 18:45: Conferenza Stampa Team Principal (differita)



Conferenza Stampa Team Principal (differita) Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva)



SABATO 29 AGOSTO 2020

Ore 10:20 : F3 Gara #1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F3 Gara #1 (diretta esclusiva) Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 12:00 (diretta),

F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 12:00 (diretta), Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 13:40: Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 14:30: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Qualifiche ( diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta),



F1 Qualifiche diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta), Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 16:45 : F2 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]



: F2 Gara (diretta esclusiva) Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]



DOMENICA 30 AGOSTO 2020

Ore 09:40 : F3 Gara #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F3 Gara #2 (diretta esclusiva) Ore 11:05 : F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) Ore 12:20 : Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

: Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta)



F1 Gara (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta) Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]



Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]



Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

IL GP BELGIO IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e Tivùsat can. 8)