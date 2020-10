Sky Sport F1, Diretta Esclusiva Gp Eifel 2020. In chiaro differita TV8

Da giovedì 8, a domenica 11 Ottobre



IL PRIMO GP DELL'EIFEL E' IN DIRETTA

SU SKY SPORT F1 E SKY SPORT UNO

anche in streaming su NOW TV



Domenica la gara alle ore 14:10

anche in 4K HDR con Sky Q Satellite



La Formula 1 arriva in Germania: da giovedì 8 a domenica 11 ottobre al Nurburgring sarà di scena l’undicesima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il primo Gran Premio dell’Eifel. Domenica appuntamento live dalle 14.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV.

LA PROGRAMMAZIONE DEL WEEKEND - Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini,Marc Gené e Roberto Chinchero. Dalle 17.45 di giovedì aprirà il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk, questa settimana con Davide Camicioli e Matteo Bobbi. Alle 19.30 (in differita), la sintesi della conferenza stampa piloti. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 10 ottobre alle 15 toccherà alle qualifiche, mentre domenica la gara sarà alle 14.10. Domenica 11 ottobre, alle 19, Fabio Tavelli condurrà “Race Anatomy”, l’approfondimento di riepilogo dei temi della giornata di gara.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato 17 GP. Una successione di sfide da vivere su Sky Q e visibile anche su Sky Go, ma anche una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Inoltre, Sky garantisce la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

NOVITÀ 2020 - Quest’anno le telecronache dei GP possono contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che ha la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené raccontano e spiegano i fatti. Il filo diretto con la pista garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, è la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Inoltre, la presentazione dei Gran Premi è ancora più coinvolgente: da quest’anno Sky Sport F1 utilizza uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi sale a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi è sempre collegato con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale e ultra connesso.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



GIOVEDI 8 OTTOBRE 2020

Ore 17:45: Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva)

in replica alle ore 20:00, 21:45, 23:30, 02:00, 03:45, 05:30, 07:00, 10:15

Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva) in replica alle ore 20:00, 21:45, 23:30, 02:00, 03:45, 05:30, 07:00, 10:15 Ore 19:30: Conferenza Stampa Piloti

in replica alle ore 21:15, 23:00, 01:30, 03:15, 05:00, 06:30, 09:45

VENERDI 9 OTTOBRE 2020

Ore 10:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 11:00: F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle 13:00, 02:15, 08:45

in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 11:00 (diretta), ore 18:30 (replica)

F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) in replica alle 13:00, 02:15, 08:45 in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 11:00 (diretta), ore 18:30 (replica) Ore 12:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 14:45: Paddock Live (diretta esclusiva)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 15:00 (diretta),

in replica alle 18:30, 20:45, 00:00, 04:00, 06:00

F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 15:00 (diretta), in replica alle 18:30, 20:45, 00:00, 04:00, 06:00 Ore 16:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:00: Conferenza Stampa Team Principal (differita)

in replica alle 22:45, 10:30

Conferenza Stampa Team Principal (differita) in replica alle 22:45, 10:30 Ore 18:00: Paddock Live Show (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle 20:15, 21:50 (SSCollection), 23:30 (anche su SS1), 01:45, 11:15

SABATO 10 OTTOBRE 2020

Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 12:00 (diretta)

F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 12:00 (diretta) Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 14:15: #SkyMotori (diretta esclusiva)

#SkyMotori (diretta esclusiva) Ore 14:30: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva)

Ore 15:00: F1 Qualifiche ( diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 15:00 (diretta), ore 16:45 (replica), ore 20:45 (replica), 00:00 (replica),

in replica alle 16:45, 18:30, 20:45, 22:15, 00:00, 01:45, 03:30, 04:45, 06:00, 08:00, 10:15

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) F1 Qualifiche diretta esclusiva) in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 15:00 (diretta), ore 16:45 (replica), ore 20:45 (replica), 00:00 (replica), in replica alle 16:45, 18:30, 20:45, 22:15, 00:00, 01:45, 03:30, 04:45, 06:00, 08:00, 10:15 Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 18:00: Paddock Live Show (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle 20:15, 23:30, 01:15, 03:00, 07:15, 09:15, 11:30

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

Ore 12:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

ultima mezz'ora in replica alle 22:00

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) ultima mezz'ora in replica alle 22:00 Ore 14:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 14:10 (diretta), ore 17:00 (replica)

in replica alle 17:00, 03:00

in sintesi di 60 minuti alle 20:00, 22:30, 01:00

F1 Gara (diretta esclusiva) in 4K HDR con Sky Q SAT - ore 14:10 (diretta), ore 17:00 (replica) in replica alle 17:00, 03:00 in sintesi di 60 minuti alle 20:00, 22:30, 01:00 Ore 16:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 16:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle 23:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle 23:30 Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

in replica alle 21:00, 00:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

IL GP EIFEL IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)