Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio della Cina Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro grande weekend all’insegna dei motori con Formula 1, Superbike, WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Trofeo. Dalle due alle quattro ruote, cinque appuntamenti da non perdere con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Dopo cinque lunghi anni la Formula 1 torna in Cina, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19. I piloti ritrovano dunque lo Shanghai International Circuit dove, a complicare il lavoro delle squadre, va anche in scena la prima Sprint della stagione. Team e piloti dovranno dunque riprendere confidenza con la non semplice pista asiatica disponendo venerdì di una sola sessione di prove libere da 60 minuti (alle 11.30 locali, le 05.30 CET) che sarà seguita dalla Sprint Shootout alle ore 15.30 (09.30 CET). La Sprint Race andrà in scena il giorno dopo alle 11.00 (05.00 CET), mentre la qualifica sarà alle 15.00 (09.00 CET). Il Gran Premio prenderà il via alla stessa ora di domenica.

Lo Shanghai International Circuit ha ospitato tutte le edizioni del Gran Premio di Cina. I 5.451 metri del tracciato, il cui layout si ispira al carattere cinese Shang, presentano un mix di curve ad alta velocità e ad angolo retto, nonché alcuni tornanti veri e propri, che costringono il pilota a brusche frenate e a ripartenze quasi da fermo. Il compromesso più difficile da ottenere è l’equilibrio tra carico aerodinamico e velocità massima e anche l’usura degli pneumatici è un fattore chiave. Tre le curve più iconiche c’è la prima, lunga a destra, attraverso la quale i piloti girano di 270 gradi prima di tornare indietro praticamente in senso opposto con un largo tornante verso sinistra. Il settore 2 prevede curve di velocità media, mentre il terzo consta fondamentalmente del lungo rettilineo da 1,4 km dove è possibile aprire il DRS e che è preceduto e seguito da due lenti tornantini. L’altra zona DRS è sul dritto del traguardo. Da segnalare anche l’ultima curva, quasi a 90 gradi con leggera sopraelevazione che deve essere percorsa alla perfezione per evitare di uscirne troppo lenti e ritrovarsi vulnerabili alla staccata di curva 1.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL RACE WEEKEND SU SKY - Nuova tappa asiatica per il mondiale 2024 di Formula 1, con il Circus che dopo la gara in Giappone sbarca a Shanghai per il Gran Premio di Cina, in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì 18 aprile, in programma la conferenza stampa dei piloti alle 13, mentre venerdì 19 si scende in pista per la prima sessione di prove libere, in diretta dalle 5.30 del mattino. Il weekend cinese sarà anche il primo della stagione con il format aggiornato della Sprint: sempre venerdì, alle 9.30, sarà già tempo di qualifiche per la gara breve, che scatterà alle 5 del mattino di sabato 20 aprile. Poi alle 9 di nuovo in pista per le qualifiche che definiranno l’ordine di partenza del GP. Domenica la gara, in esclusiva live a partire dalle 9. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI CINA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

VENERDI 19 APRILE 2024

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: F1 - prove libere 1

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 11.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 20 APRILE

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 5: F1 – Sprint

Ore 6: Paddock Live

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9: F1 – qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14.15: F1 – Sprint (replica)

DOMENICA 21 APRILE

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 9: F1 – gara

Ore 11: Paddock Live

Ore 11.30: Debriefing

Ore 13: Race Anatomy

Ore 14: F1 - gara (replica)

Ore 17.30: F1 gara (replica)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Venerdì 19 aprile 2024, il giorno inizia con grande eccitazione per gli appassionati di Formula 1. Alle 9 del mattino, siamo in diretta dal Paddock per il Pre-Qualifiche Sprint, un momento cruciale per i team e i piloti che cercano di ottenere la migliore posizione sulla griglia di partenza. Poi, alle 9:30, passiamo direttamente alle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina 2024, dove la competizione si fa intensa e ogni frazione di secondo conta. Dopo le qualifiche, alle 10:30, torniamo al Paddock per analizzare quanto accaduto nelle sessioni di qualifica, discutendo le performance delle squadre e dei piloti. Subito dopo, alle 10:45, è il momento di uno spettacolo speciale dal Paddock Live, dove possiamo approfondire ulteriormente gli avvenimenti della giornata e ascoltare opinioni ed analisi degli esperti.

Passando alla notte tra il 19 e il 20 aprile, alle 4:15 del mattino siamo nuovamente in diretta per il Pre-Sprint, preparandoci per l'azione adrenalinica della Sprint del Gran Premio di Cina alle 5:00. Un momento emozionante per i piloti, con una gara più breve ma altrettanto intensa. Alle 6:00, dopo la Sprint, torniamo in Paddock per discutere gli eventi e le performance emerse.

Il sabato 20 aprile, la giornata inizia alle 9:45 con il Paddock Live Pre-Sprint, dove possiamo cogliere le ultime anticipazioni e previsioni prima della seconda Sprint del fine settimana. Alle 10:30, si svolge la Sprint vera e propria, con azione ad alta velocità sul circuito cinese. Dopo la Sprint, alle 11:30, ci prepariamo per le qualifiche ufficiali del Gran Premio di Cina 2024, mentre alle 12:00 inizia la sessione di Qualifiche. Alle 13:15, dopo le qualifiche, torniamo al Paddock per analizzare le performance dei team e dei piloti.

La domenica 21 aprile è il gran giorno della gara. Alle 12:00, su TV8 Sport, inizia la copertura dell'evento, seguita dal Paddock Live Pre-Gara alle 12:30, dove le tensioni sono palpabili mentre ci prepariamo per il momento culminante del fine settimana. Alle 14:00, inizia la Gara del Gran Premio di Cina 2024, con piloti pronti a sfidarsi per la vittoria. Alle 15:45, saliamo sul podio per celebrare i vincitori, seguito dal Paddock Live Post-Gara alle 16:00, dove analizziamo gli eventi della gara e intervistiamo i protagonisti. Alle 16:30, è il momento del Debriefing, dove possiamo approfondire gli aspetti tecnici della gara e discutere delle strategie adottate dai team. Infine, alle 19:00, concluse le emozioni della giornata, ci godiamo l'episodio 5 di Motori Race Anatomy F1 2024, dedicato al Gran Premio di Cina.

VENERDI 19 APRILE 2024

Ore 09:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint DIRETTA

Ore 09:30 Motori F1 2024 Gp Cina Qualifiche Sprint 19/04/2024 DIRETTA

Ore 10:30 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint DIRETTA

Ore 10:45 Motori F1 Paddock Live Show Live

NOTTE TRA 19 APRILE E 20 APRILE

Ore 04:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

Ore 05:00 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Sprint 20/04/2024 DIRETTA

Ore 06:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

SABATO 20 APRILE

Ore 09:45 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint

Ore 10:30 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Sprint 20/04/2024

Ore 11:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 12:00 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Qualifiche 20/04/2024

Ore 13:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 21 APRILE