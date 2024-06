Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Canada Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW .Un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, che si svolge a due settimane dal trionfo della Scuderia Ferrari HP nel Gran Premio di Monaco con Charles Leclerc che ha raggiunto nella storia della Formula 1 e della Ferrari il grande Gilles Villeneuve a quota sei vittorie. Proprio al canadese, leggenda del Cavallino Rampante, è dedicata la pista di Montreal su cui si gareggia domenica.

La pista. Il Circuit Gilles Villeneuve è uno dei più amati dai piloti: è stato costruito nel 1976 sull’isola artificiale di Notre Dame, misura 4.361 metri e presenta una particolare alternanza di curve lente, tratti da alta velocità e rettilinei – tre – tutti abilitati all’uso del DRS e separati da chicane che impongono violente frenate. Sebbene la sede stradale sia piuttosto stretta in alcuni punti, le opportunità di sorpasso non mancano, a partire dalla curva 1, una secca piega a sinistra che arriva al termine del rettilineo del traguardo e permette di essere approcciata con due traiettorie differenti perché si tratta di una sorta di esse che consente a chi entra dall’esterno di ritrovarsi all’interno in curva 2. La sequenza più tecnica va dalla curva 3 alla 7 e in questo tratto è difficile seguire l’auto che precede, ma al tornante di curva 10 c’è un’ulteriore opportunità di sorpasso. Da lì in poi inizia il lunghissimo rettilineo finale che costituisce la migliore opportunità di sferrare un attacco e si conclude con l’ultima chicane che immette sul traguardo e sul famigerato “Muro dei Campioni”, così chiamato perché nel corso degli anni proprio su quella barriera di cemento si è conclusa la gara di tante stelle tra cui Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve e Jenson Button.

Le condizioni atmosferiche spesso giocano un ruolo importante: a Montreal si può infatti passare dal caldo torrido a improvvisi acquazzoni che a volte contribuiscono a creare condizioni di pista inaspettate e a influenzare le scelte di strategia.

Weekend tradizionale. Il Gran Premio del Canada segue lo schema classico del fine settimana di gara: al venerdì sono in programma due turni di prove libere – alle 13.30 e 17 locali (19.30 e 23 CEST) – mentre l’ultima sessione sarà alle 12.30 (18.30 CEST) del sabato, in preparazione delle qualifiche previste alle 16 (22 CEST). Il 53° Gran Premio del Canada, sulla distanza di 70 giri, prenderà il via domenica alle 14 locali (20 CEST).

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il Circus che sbarca a Montreal per il Gran Premio del Canada. Appuntamento giovedì 6 con la conferenza stampa dei piloti, alle 20.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 19.30 e la seconda alle 23. Sabato sera alle 22, dopo l'ultima sessione di prove, andranno in scena le qualificheche sanciranno l'ordine di partenza del Gran Premio. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

F1: IL GP DEL CANADA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

VENERDI 7 GIUGNO

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Prove libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 23: Prove libere 2

Ore 00: Paddock Live

Ore 00.30: Paddock Live Show

Ore 1: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 8 GIUGNO

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Prove libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: Gara

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Debriefing

Ore 23.30: Race Anatomy.

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il circus della F1 riparte con il Gran Premio AWS del Canada, che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Si parte sabato 8 giugno con le qualifiche F1, in differita alle ore 23.30. Domenica 9 giugno, in differita alle ore 21.30, semaforo verde per il Gran Premio AWS del Canada.

SABATO 8 GIUGNO



ore 23:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 23:30 Motori F1 Qualifiche GP Canada

ore 00:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 9 GIUGNO