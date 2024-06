Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Austria Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW.Un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con un nuovo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, MotoGP e del WRC.

Seconda gara della prima tripletta stagionale: è la volta del Gran Premio d’Austria, che va in scena come di consueto sul circuito di Spielberg, immerso nel verde delle montagne della Stiria a quasi 700 metri di altitudine. La gara si caratterizza, oltre che per lo scenario pittoresco, per il ruggito di una folla appassionata che fa il tifo per la Red Bull, l’unica squadra con licenza austriaca del Mondiale, ma anche per altri piloti e team. La vicinanza con l’Italia fa sì che sugli spalti non manchino mai le bandiere della Scuderia Ferrari. Questo weekend torna in scena il formato Sprint per la terza volta nella stagione.

La pista. Quello di Spielberg è uno dei circuiti più corti del calendario, con una lunghezza di appena 4.318 metri e un tempo medio sul giro che supera di poco il minuto. L'attuale configurazione ha sostituito il celebre Österreichring degli anni Settanta a partire dal 1997 e presenta dieci curve con ben tre zone DRS consecutive che mirano a promuovere il maggior numero di sorpassi nei primi due settori. Superare è possibile in curva 1 ma spesso è meglio aspettare di percorrere la lunga salita fino a curva 3 per tentare la manovra, sfruttando la frenata in salita e l'angolo di curva stretto per far girare la vettura e staccare l’avversario grazie a una migliore trazione arrivando a curva 4, dove però è plausibile tentare un contrattacco. Anche l’ultima piega a destra prima del traguardo offre un’opportunità di sorpasso quando si arriva alla frenata in discesa.

Fattore meteo. Data la posizione ai piedi delle montagne della Stiria, le previsioni meteorologiche sono sempre molto incerte a Spielberg. Dal sole cocente si può rapidamente passare ad acquazzoni improvvisi, così piloti e strateghi devono essere preparati ad ogni eventualità. Il ritorno del fine settimana con il formato Sprint propone qualcosa di determinante fin dal venerdì. Alle 12:30 CEST si svolgerà l’unica sessione di prove libere seguita dalle qualifiche Sprint alle 16:30. Sabato, i piloti sono attesi dalla Sprint Race da 23 giri alle 12:00 prima di concentrarsi sulle qualifiche del Gran Premio alle 16:00. Domenica la gara, sulla distanza di 71 giri, prenderà il via alle 15:00.

APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il Circus che sbarca a Spielberg per il Gran Premio d’Austria. Appuntamento giovedì 27 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30. Il weekend austriaco sarà il terzo della stagione con il format della Sprint: venerdì le qualifiche saranno alle 16.30. Sabato pomeriggio alle 12 la gara Sprint, per concludere la giornata alle 16 con le qualifiche. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Spielberg in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



F1: IL GP DI AUSTRIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 27 GIUGNO

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 28 GIUGNO

Ore 8.50: F3 - Prove Libere

Ore 10: F2 - Prove Libere

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 - Qualifiche

Ore 14.50: F2 - Qualifiche

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Qualifiche Sprint

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.55: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 18.55: Paddock Live Show

Ore 19.25: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 29 GIUGNO

Ore 9.25: F3 - Sprint Race

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: Sprint Race

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.25: F2 - Sprint Race

Ore 14.45: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 8.25: F3 - Gara

Ore 9.55: F2 - Gara

Ore 11.40: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Venedì 28 Giugno alle ore 16:00 inizierà la diretta di "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint". A seguire, alle ore 16:30, ci sarà la trasmissione delle "Qualifiche Sprint" del Gran Premio d'Austria 2024. Infine, alle ore 17:30, andrà in onda "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint" in diretta.

Sabato 29 Giugno alle ore 11:40 con la diretta di "Motori F1 Paddock Live Pre Sprint". Alle ore 11:55, seguirà la "Sprint" del Gran Premio d'Austria 2024. Dopo la gara, alle ore 12:45, ci sarà "Motori F1 Paddock Live Post Sprint" in diretta. Nel pomeriggio, alle ore 15:45, andrà in onda "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche", seguito dalle "Qualifiche" del Gran Premio d'Austria 2024 alle ore 16:00. La giornata si concluderà con "Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche" alle ore 17:15 e con "Motori F1 Paddock Live Show" alle ore 17:45, entrambi in diretta.

Domenica 30 Giugno alle ore 09:00 la trasmissione di "Informazione Tv8 Sport" in diretta. Nel pomeriggio, alle ore 16:05, ci sarà "Aspettando Il Gp" dedicato al Gran Premio d'Austria 2024. Successivamente, alle ore 16:25, andrà in onda "Motori F1 Paddock Live Pre Gara". La gara del Gran Premio d'Austria 2024 inizierà alle ore 18:00. Dopo la gara, alle ore 19:40, ci sarà la cerimonia del podio "F1 Podio 2024" e la giornata si concluderà con "Motori F1 Paddock Live Post Gara Live" alle ore 19:55

VENERDI 28 GIUGNO

ore 16:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint DIRETTA

ore 16:30 Motori F1 2024 Gp Austria Qualifiche Sprint 28/06/2024 DIRETTA

ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint DIRETTA

SABATO 29 GIUGNO

ore 11:40 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 11:55 Motori F1 2024 Gp Austria Sprint 29/06/2024 DIRETTA

ore 12:45 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

ore 15:45 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 16:00 Motori F1 2024 Gp Austria Qualifiche 29/06/2024 DIRETTA

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

ore 17:45 Motori F1 Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 30 GIUGNO

ore 09:00 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 16:05 Motori Aspettando Il Gp Aspettando L'austria '24 24/06/2024

ore 16:25 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:00 Motori F1 GP Austria

ore 19:40 Motori F1 Podio 2024

ore 19:55 Motori F1 Paddock Live Post Gara Live

