Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Belgio Sky Sport e NOW

La pausa estiva è alle porte ma, prima di chiudere i battenti per qualche settimana, come prevede il regolamento FIA, c’è da disputare una delle corse più storiche del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Questa pista è da sempre una delle più impegnative al mondo – un tempo misurava il doppio rispetto ai 7 km attuali – teatro di duelli leggendari e assolute dimostrazioni di classe da parte di molte stelle dell’automobilismo. Sui saliscendi delle Ardenne hanno vinto campioni come Alberto Ascari, Jim Clark, Ayrton Senna e Michael Schumacher, che proprio qui, nel 1992, ottenne la prima vittoria in Formula 1. Anche Charles Leclerc è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio su questo circuito, nella sua prima stagione con la Scuderia Ferrari, il 2019.

La pista. Spa-Francorchamps ha debuttato nella prima stagione del Mondiale di Formula 1, e nella sua attuale configurazione misura 7.004 metri e presenta 19 curve che si infilano nei boschi delle Ardenne. Il punto più iconico è il serpentone in salita rappresentato dalle curve Eau Rouge-Raidillion, dove le vetture risalgono un dosso alto 35 metri per poi lanciarsi sul rettilineo del Kemmel. Lì, complice la possibilità di utilizzare il DRS, i piloti si sfideranno ruota a ruota a quasi 300 km/h. In fondo al dritto c’è la brusca frenata della doppia curva Les Combes, che è spesso un luogo di sorpasso durante tutto il fine settimana. Il secondo settore è molto più tecnico e prosegue in discesa verso il curvone Bruxelles, un veloce tornante a destra che richiede un buon bilanciamento meccanico per evitare il sottosterzo. Si continua in discesa verso la curva Pouhon, una velocissima piega a destra che porta a sviluppare 5G di accelerazione laterale. La curva Stavelot segna l’inizio di una sequenza destra-sinistra-destra che esalta le vetture ben bilanciate e poi immette nel terzo settore, dove si torna a spingere al massimo. Blanchimont è una doppia curva a sinistra che viene percorsa in pieno e porta alla chicane finale dove si arriva ad oltre 300 km/h e c’è una decelerazione notevole prima di passare sul traguardo e immettersi nuovamente nella prima curva, uno stretto tornante che può essere percorso con diverse traiettorie prima di lanciarsi nuovamente verso l’Eau Rouge.

Incognita meteo. Le giornate di pioggia sono una minaccia costante in Belgio, con acquazzoni improvvisi e intermittenti che spesso causano caos durante tutto il fine settimana. Ciò non solo rende le vetture difficili da gestire, ma può anche portare a risultati rimescolati sia in qualifica che in gara, visto che sul bagnato ogni sorpasso può diventare un compito davvero insidioso da portare a termine. Al contrario, quando le nuvole si diradano, le temperature della pista possono schizzare oltre i 30 gradi.

Formato del weekend. Il Gran Premio del Belgio in termini di programma delle sessioni segue il tradizionale formato: la prima e la seconda sessione di prove libere si svolgeranno venerdì alle 13.30 e alle 17, mentre sabato le qualifiche delle 16 saranno precedute dalle ultime libere alle 12.30. Domenica il Gran Premio del Belgio – che prevede 44 giri – prenderà il via alle 15.

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all'insegna dell'adrenalina con le gare di Formula 1. Venerdì primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



F1: IL GP DEL BELGIO IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 25 LUGLIO

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 26 LUGLIO

Ore 9.50 F3 - Prove libere

Ore 11: F2 - Prove libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 - Qualifiche

Ore 15.55: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Supercup – Prove libere

Ore 19.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 20.15: Paddock Live Show

SABATO 27 LUGLIO

Ore 9.45: F3 - Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 8.20: F3 – Feature Race

Ore 10: F2 - Feature Race

Ore 12: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Il prossimo fine settimana sarà un'emozionante festa per gli appassionati di Formula 1, con il Gran Premio del Belgio in programma. Sabato 27 luglio,alle 18:00 su TV8 "Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche". Le qualifiche del GP Belgio 2024 si svolgeranno alle 18:30, seguite dal "Paddock Live Post Qualifiche" alle 19:45. La domenica, il 28 Luglio, sarà il momento culminante con la gara stessa. Alle 16:00 inizierà la copertura con "TV8 Sport", seguita alle 16:30 da "Motori F1 Paddock Live Pre Gara". Alle 18:00 prenderà il via il Gran Premio del Belgio, con il podio previsto per le 19:45. Infine, per concludere la giornata, ci sarà il "Paddock Live Post Gara" alle 20:00, per analizzare tutte le emozioni della corsa.

SABATO 27 LUGLIO



ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 GP Belgiio

ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 28 LUGLIO

ore 16:00 Informazione Tv8 Sport

ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:00 Motori F1 GP Belgio

ore 19:45 Motori F1 Podio 2024

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara





