Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Azerbaijan Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. La Scuderia Ferrari HP è pronta per l’ultima gara in territorio europeo del Mondiale di Formula 1. Si corre nel lontano Azerbaigian, su una pista unica per tante caratteristiche, il Baku City Circuit. Le vetture passeranno sotto l’iconica rocca nella città vecchia e sfrecceranno sui lunghissimi rettilinei che hanno reso questo tracciato cittadino uno dei più amati dagli appassionati, che si aspettano i consueti esaltanti duelli.

La pista. Lungo poco più di sei chilometri, il tracciato è quanto mai completo, con frenate impegnative, curve a 90 gradi e chicane che mettono in particolare luce le capacità dei piloti. Il tratto rettilineo che va dalla curva 16 alla 1 misura oltre due chilometri ed è solitamente teatro delle azioni più importanti di gara, con i piloti in scia l’uno dell’altro a più di 320 km/h. Dalla curva 4 alla 12 occorre invece uno stile di guida che ricorda più un tradizionale circuito cittadino, con barriere da sfiorare e curve ad angolo retto, inclusa quella verso sinistra sotto la celebre torre antica dove passa solo una vettura per volta.

Meteo, pneumatici e strategia. Il Gran Premio di questo fine settimana dovrebbe svolgersi sotto un sole splendente ma, specie con l'arrivo dell'autunno, c'è sempre la possibilità che arrivino forti venti dal Mar Nero che possono complicare di molto il lavoro dei piloti, specie in frenata. Anche improvvisi acquazzoni non sono categoricamente da escludere, ma al momento le previsioni del tempo non li contemplano. A livello di scelta delle gomme, in passato la migliore strategia per la gara è stata quella di partire con pneumatici Medium prima di fermarsi ai box una sola volta per un set di Hard con cui andare fino in fondo. Le alte probabilità di ingresso della Safety Car consigliano comunque di tenere sempre da parte un set di Soft nel caso in cui, come qualche anno fa, la gara si riducesse a una sprint di una manciata di giri.

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio d’Azerbaijan. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 12.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 15. Sabato pomeriggio alle 10.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 14. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend azero in pista anche la F2. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

F1: IL GP D’AZERBAIJAN IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 13 SETTEMBRE

Ore 8.55: F2 - Prove libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - Prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13: F2 - Qualifiche

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 – Prove libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove libere 3

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.10: F2 – Sprint Race

Ore 13.15: Warm Up

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: F1 - Qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.45: Paddock Live Show

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 9.30: F2 – Feature Race

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13: F1 - Gara

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Debriefing

Ore 16: Notebook

Ore 16.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



I motori saranno in chiaro su TV8 con una programmazione imperdibile. Sabato 14 settembre, alle ore 16:30, ci sarà il Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche, seguito alle 16:55 dalle Qualifiche del GP di Azerbaijan. Alle 18:20, subito dopo le qualifiche, sarà trasmesso il Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche. Domenica 15 settembre, l'appuntamento inizia alle ore 14:00 con l'Informazione Tv8 Sport, per proseguire alle 14:30 con il Motori F1 Paddock Live Pre Gara. Alle 16:00 sarà il momento clou con la gara del GP di Azerbaijan, seguita alle 17:45 dal Motori F1 Podio 2024. Infine, alle 18:00, si chiuderà la giornata con il Motori F1 Paddock Live Post Gara. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

SABATO 14 SETTEMBRE



ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 16:55 Motori F1 GP Azerbaijan Qualifiche

ore 18:20 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 14:00 Informazione Tv8 Sport

ore 14:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 16:00 Motori F1 GP Azerbaijan Gara

ore 17:45 Motori F1 Podio 2024

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

