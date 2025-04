Formula 1 GP Giappone 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

La Formula 1 torna in Asia per uno degli eventi più attesi del calendario, il Gran Premio del Giappone, che si svolgerà sull’affascinante circuito di Suzuka. Questo rappresenta l’edizione numero 39 della gara valida per il Campionato del Mondo, e la trentacinquesima a essere disputata sul tracciato a forma di otto, il più famoso al mondo (quattro le edizioni disputate al Fuji). Il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del calendario 2025, si terrà il 6 aprile ed è particolarmente significativo perché non è mai stato così presto nel campionato, anche se nel 1994 la gara fu la seconda in calendario, ma si svolse al Gran Premio del Pacifico sul breve e tortuoso circuito di Aida, oggi Okayama, il 17 aprile.

Storico e impegnativo. Dal suo ingresso nel Mondiale nel 1987, Suzuka è diventato uno dei circuiti più iconici e impegnativi del calendario, con gare ricche di emozioni e sfide tecniche estremamente difficili. Progettato nel 1962 dall'architetto olandese Johannes “Hans” Hugenholtz, il circuito è celebre per le sue curve iconiche, come la 130R e la Spoon, che mettono a dura prova le capacità dei piloti e la performance delle vetture. La pista presenta significativi cambi di elevazione e una combinazione di curve ad alta velocità alternati a sezioni più lente, creando una configurazione che rende cruciale trovare il giusto equilibrio tra velocità e stabilità. Suzuka è un circuito a medio carico aerodinamico, sul quale la gestione delle gomme è fondamentale, a causa delle numerose curve veloci. Il motore a combustione interna è sollecitato al massimo per circa il 70% del giro, ma anche la parte ibrida gioca un ruolo importante. Inoltre, la pista è impegnativa per i freni, con quattro punti di staccata, uno dei quali è particolarmente arduo, quello all'ingresso della chicane finale.

Strategia e meteo. La pioggia è spesso un fattore determinante durante il weekend, e le previsioni per il Gran Premio del Giappone 2025 non la escludono. La superficie del tracciato offre generalmente un’ottima aderenza, ma le condizioni meteo potrebbero stravolgere le strategie. Negli ultimi anni, la maggior parte dei piloti ha scelto di partire con gomme Soft, per sfruttare la maggiore aderenza nelle prime curve, il che rende questa gara solitamente caratterizzata da due soste.

Atmosfera unica. Il Gran Premio del Giappone è famoso non solo per il tracciato, ma anche per l'atmosfera unica che si respira intorno al circuito. I tifosi nipponici, noti per la loro passione e creatività, riempiono le tribune con tute da corsa e copricapi bizzarri, senza mai far mancare il loro supporto ai piloti, e in particolare alla Scuderia Ferrari HP.

Programma del weekend. Le prove libere in Giappone inizieranno venerdì, con la prima sessione alle 11.30 locali (4.30 CEST), seguita dalla seconda sessione alle 15.00 locali (8.00 CEST). Sabato 5 aprile, l'ultima sessione di prove libere sarà alle 11.30 locali (4.30 CEST), mentre le qualifiche si terranno alle 15.00 locali (8.00 CEST). Il Gran Premio del Giappone prenderà il via domenica 6 aprile alle 14.00 locali (7.00 CEST), sulla distanza di 53 giri pari a 307,471 chilometri.

F1 A SUZUKA - Da giovedì 3 a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del2025 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nelle prime ore del venerdì per la prima sessione di prove libere alle 4.30, mentre bisognerà attendere le 8 per la seconda sessione. Sabato alle 4.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 8. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 7 del mattino.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

SPECIALE MAX VERSTAPPEN – In occasione del weekend di Suzuka, in onda su Sky e NOW “Al fianco di Max”, uno speciale in cui Matteo Bobbi e Ivan Capelli analizzano lo stile di guida unico del 4 volte campione del mondo che, sulla leggendaria pista giapponese, ha trionfato tre volte. Il particolare bilanciamento della Red Bull dell’olandese e le difficoltà dei compagni di squadra saranno al centro della disamina, aspettando le prestazioni in pista di Yuki Tsunoda, nuovo compagno di squadra di Super Max dal GP del Giappone. Lo speciale andrà in onda venerdì alle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW, con repliche nel corso di tutto il weekend di gara.

Per tutto il fine settimana giapponese continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



