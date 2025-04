Formula 1 GP Bahrain 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

La prima tripletta della stagione di Formula 1 entra nel vivo con il ritorno sul suggestivo tracciato del Bahrain International Circuit, che ospita il quarto round del Mondiale. Dopo l’appuntamento giapponese, il Circus si trasferisce nel deserto di Sakhir, teatro ormai tradizionale non solo di gare ufficiali ma anche dei test invernali, a testimonianza dell’importanza che questa pista ha assunto nel calendario della massima serie.

Il circuito del Bahrain si distingue per un disegno tecnicamente completo, composto da 15 curve che alternano tratti lenti, medi e veloci, oltre a tre lunghi rettilinei che offrono diverse opportunità di sorpasso. In particolare, la prima staccata, dove si arriva a oltre 300 km/h prima di frenare bruscamente per affrontare una sequenza destra-sinistra, è da sempre considerata uno dei punti chiave per le manovre d’attacco. Anche curva 4, che introduce al secondo settore più tortuoso e guidato, rappresenta un passaggio cruciale per chi vuole tentare l’affondo. A favorire le battaglie in pista ci sono anche le tre zone DRS, disposte tra curva 3 e 4, tra la 10 e la 11 e sul rettilineo principale. La gara si disputerà su 57 giri di un tracciato lungo 5.412 metri, per un totale di 308,238 km, in condizioni particolari: il Bahrain è infatti uno dei pochi appuntamenti in calendario che si svolgono al tramonto, rendendo fondamentale l’adattamento dei piloti alla variazione della temperatura tra giorno e notte.

Il weekend vedrà anche un debutto molto atteso. Accanto ai big come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, toccherà a Dino Beganovic mettersi in mostra: lo svedese della Ferrari Driver Academy farà il suo esordio ufficiale in una sessione di Formula 1, prendendo il posto proprio di Leclerc nel corso delle FP1. Una novità introdotta dal regolamento FIA, che impone a ciascun team di far provare, in due occasioni per stagione, un giovane pilota con meno di due gare all’attivo.

Il programma del fine settimana inizia venerdì con le prime prove libere alle 14.30 locali (13.30 CEST), seguite dalla seconda sessione alle 18.00 (17.00 CEST). Sabato si parte con la terza sessione di libere alle 15.30 locali (14.30 CEST), preludio alle qualifiche ufficiali in programma alle 19.00 (18.00 CEST). Domenica 13 aprile l’appuntamento clou: il semaforo del Gran Premio del Bahrain si spegnerà alle 18.00 locali (17.00 CEST), dando il via a una gara destinata a offrire grandi emozioni sotto le luci artificiali di Sakhir.

F1 A SAKHIR – Da giovedì 10 a domenica 13 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con la quarta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Bahrain,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW Si parte con le parole dei piloti giovedì alle 14.30, con la prima sessione di prove libere in programma venerdì dalle 13.30,mentre alle 17 nuovo semaforo verde per la seconda sessione. Sabato è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche che scatteranno alle 18. Domenica la gara in notturna, con lo start previsto alle 17.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Nel weekend di Sakhir in pista anche la F2 e F3.

Per tutto il fine settimana giapponese continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEL BAHRAIN IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Giovedì 10 aprile

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 11 aprile

Ore 9.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: conferenza stampa team principal (differita)

Sabato 12 aprile

Ore 12.10: F3 – Sprint Race

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.10: F2 – sprint race

Ore 17.15: Warm Up

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Domenica 13 aprile

Ore 11.50: F3 – Feature Race

Ore 13.20: F2 - Feature Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17: F1 - gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il weekend su TV8 sarà dominato dalla passione per i motori, con un palinsesto in chiaro ricchissimo che accompagnerà gli appassionati senza sosta tra Superbike, MotoGP e Formula 1. Sabato 12 aprile dalle 20:30 inizia il racconto del weekend di Formula 1 con il Paddock Live pre qualifiche, che introduce la sessione ufficiale del GP del Bahrain alle 21:00, mentre alle 22:15 andrà in onda il post qualifiche.

Domenica 13 aprile alle 20:00 si torna sulla Formula 1 con il pre gara, prima della gara del GP del Bahrain che scatterà alle 21:30, seguita dal podio alle 23:15 e dal post gara alle 23:30. A chiudere la giornata sarà la Formula 2, con la Sprint Race alle 00:00 e la Feature Race alle 01:15.

SABATO 12 APRILE 2025



ore 20:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 21:00 Motori F1 Qualifiche: GP Bahrain

ore 22:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 13 APRILE 2025



ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 21:30 Motori F1 Gara: GP Bahrain

ore 23:15 Motori F1 Podio

ore 23:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

ore 00:00 Motori F2 S.Race: GP Bahrain

ore 01:15 Motori F2 F.Race: GP Bahrain





