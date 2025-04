Formula 1 GP Arabia Saudita 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Dopo il Gran Premio del Giappone a Suzuka e quello del Bahrain a Sakhir, il Campionato Mondiale di Formula 1 resta in Medio Oriente per il quinto appuntamento dell’anno: il Gran Premio dell'Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche, un tracciato cittadino noto per la velocità e le sfide tecniche che presenta per piloti e squadre.

La pista. Il Jeddah Corniche Circuit si estende per 6.174 metri lungo la costa del Mar Rosso, rendendolo il secondo circuito più lungo del calendario di Formula 1, dopo Spa-Francorchamps. Con 27 curve, detiene però il record per il maggior numero di cambi di direzione nella categoria. Sembra un tracciato cittadino, ma in realtà si tratta di un impianto permanente che sorge in città, con curve lunghe e fluide, molti tratti ad alta velocità, con medie sul giro che superano i 250 km/h, e delimitato da muretti di cemento. Sono previste tre zone DRS, che offrono diverse opportunità di sorpasso. La prima è sul rettilineo principale, la seconda tra le curve 19 e 22, e la terza nel contro-rettilineo che porta all’ultimo tornante prima del traguardo.

Strategia. Le condizioni climatiche a Gedda prevedono temperature diurne superiori ai 30 gradi, che scendono intorno ai 23-24 dopo il tramonto. L'asfalto relativamente poco abrasivo suggerisce strategie a una sola sosta, ma la natura del circuito e la vicinanza dei muretti richiedono ai team di essere pronti ad adattare le strategie in base agli imprevisti che possono verificarsi durante la gara.

Programma. Il weekend di gara seguirà il consueto formato, con le prime due sessioni di prove libere venerdì alle 16.30 locali (15.30 CEST) e alle 20 (19 CEST). La terza sessione di libere si terrà sabato alle 16.30 (15.30 CEST), seguita dalle qualifiche alle 20 (19 CEST). Anche la gara, domenica, sulla distanza dei 50 giri (308,45 km), prenderà il via alle 20 locali (19 CEST).

F1 A JEDDAH – In arrivo un nuovo weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con il mondiale F1 Da giovedì 17 a domenica 20 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del 2025 di F1, il Gran Premio dell’Arabia Saudita,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 16.30 con le parole dei piloti per poi scendere in pista il venerdì pomeriggio per la prima sessione di prove libere alle 15.30, mentre bisognerà attendere le 19 per la seconda sessione. Sabato alle 15.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 19. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 19 tra le luci del Jeddah Corniche Circuit.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Nel weekend di Jeddah in pista anche F2 e F1 Academy.

Per tutto il fine settimana continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: GP DELL’ARABIA SAUDITA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 17 APRILE 2025

Ore 16.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 19: 4 amici al Box – Nico e Paolo

VENERDI 18 APRILE 2025

Ore 11.50: F2 – Prove Libere

Ore 13: F1 Academy – Prove Libere

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 16.55: F2 – Qualifiche

Ore 18.45: Paddock Live

Ore 19: F1 – Prove Libere 2

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.25: F1 Academy – Qualifiche

Ore 21.15: Paddock Live Show

Ore 21.45: conferenza stampa team principal (differita)

SABATO 19 APRILE 2025

Ore 14.15: F1 Academy – Race 1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 16.55: F2 Chasing The Dream Ep.2

Ore 17.10: F2 – Sprint Race

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

DOMENICA 20 APRILE 2025

Ore 14: F1 Academy – Race 2

Ore 15.20: F2 - Feature Race

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19: F1 - Gara

Ore 21: Paddock Live

Ore 21.30: Debriefing

Ore 22: Notebook

Ore 22.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 19 APRILE 2025

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 21:30 Motori F1 Qualifiche: GP Arabia Saudita

ore 22:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 20 APRILE 2025

ore 17:15 Motori F2 S.Race: GP Arabia Saudita

ore 18:35 Motori F2 F.Race: GP Arabia Saudita

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 21:30 Motori F1 Gara: GP Arabia Saudita

ore 23:15 Motori F1 Podio

ore 23:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!