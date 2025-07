Formula 1 GP Gran Bretagna 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, ERC e Indycar.

La Formula 1 arriva a Silverstone, teatro di uno dei weekend più attesi e iconici dell’intero campionato. È il dodicesimo appuntamento stagionale, che segna ufficialmente il giro di boa del Mondiale 2025, e rappresenta la gara di casa per Lewis Hamilton, vincitore qui per ben nove volte, record assoluto su questo circuito. Il Gran Premio di Gran Bretagna ha un significato speciale per la Formula 1: è proprio a Silverstone che, il 13 maggio 1950, si disputò il primo GP della storia del Mondiale e, solo un anno più tardi, nel 1951, la Ferrari ottenne la sua prima vittoria grazie a José Froilán González e alla leggendaria 375 F1. Il tracciato britannico, immerso nella storia, è uno dei luoghi più rappresentativi e amati del motorsport mondiale, anche per via delle sue caratteristiche tecniche uniche, capaci di esaltare talento, coraggio e prestazioni.

Silverstone, nato su un ex aeroporto militare, è uno dei pochi circuiti del calendario inaugurale del 1950 ancora in uso per la Formula 1 moderna. Dopo vari aggiornamenti nel corso dei decenni, l’ultimo dei quali nel 2010, il tracciato misura 5.891 metri e ospita 18 curve, molte delle quali divenute leggendarie. La sezione che comprende Maggots, Becketts e Chapel è considerata uno dei tratti più spettacolari e tecnicamente impegnativi dell’intero campionato, un autentico test di precisione e carico aerodinamico. A questa si aggiunge la Copse, curva velocissima da affrontare a oltre 290 km/h in pieno, vero e proprio simbolo della velocità pura di Silverstone. Le due zone DRS – tra le curve 5 e 6 e sul rettilineo dell’Hangar Straight – offrono concrete possibilità di sorpasso, specialmente in staccata alla curva Stowe.

Dal punto di vista tecnico, Silverstone è una pista da altissima velocità media, che obbliga i team a trovare il giusto compromesso tra basso carico aerodinamico per i lunghi tratti veloci e stabilità nei cambi di direzione rapidi. Le sollecitazioni laterali sulle gomme sono tra le più elevate dell’anno, complici curve veloci e prolungate che portano rapidamente gli pneumatici a temperature critiche. La gestione delle mescole e la strategia saranno quindi elementi chiave in gara, con particolare attenzione all’usura e al degrado termico.

Il meteo a Silverstone è notoriamente imprevedibile: sole, pioggia e raffiche di vento possono alternarsi nel giro di pochi minuti, rendendo ogni sessione un’incognita e aumentando il livello di difficoltà per piloti e ingegneri. Il weekend si svolgerà nel formato tradizionale: si parte venerdì con le FP1 alle 12.30 locali (13.30 CEST) e le FP2 alle 16 (17 CEST). Sabato le FP3 sono in programma alle 11.30 (12.30 CEST), mentre le qualifiche scatteranno alle 15 (16 CEST). Domenica il via del Gran Premio è fissato per le 15 locali (16 CEST), con 52 giri e una distanza complessiva di 306,198 chilometri. Tutto è pronto per vivere un'altra pagina indimenticabile nella storia della Formula 1.

F1 A SILVERSTONE – Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con un nuovo appuntamento del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Gran Bretagna sul leggendario circuito di Silverstone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, sempre alle 16, al via la gara. Nel weekend inglese, in pista anche F2 e F3.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI GRAN BRETAGNA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 3 LUGLIO 2025

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 4 LUGLIO 2025

Ore 09.40: F3 – Prove Libere

Ore 10.55: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 5 LUGLIO 2025

Ore 10.10: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Ore 10.25: F3 – Feature Race

Ore 12: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Gara

Ore 18: Paddock Live Post-Gara

Ore 18.30: Debriefing

Ore 19: Notebook

Ore 19.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 5 LUGLIO 2025

ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 GP Gran Bretagna: Qualifiche

ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

ore 14:45 Motori F2 Silverstone: Sprint Race

ore 16:00 Motori F2 Silverstone: Feature Race

ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 19:00 Motori F1 GP Gran Bretagna: Gara

ore 20:45 Motori F1 Podio

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara





