Sky Sport Diretta Europa League Semifinale - Programma e Telecronisti

Su Sky Sport è tempo di semifinali per l’UEFA Europa League, con ancora una squadra italiana in campo, l’Inter di Antonio Conte.

In attesa della finale in programma il prossimo 21 agosto, domenica 16 si sfideranno Siviglia e Manchester United, mentre lunedì 17 sarà la volta di Inter-Shakhtar. Entrambi i match saranno in diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in live streaming su NOW TV, oltre che sul digitale terrestre, via fibra e in 4K HDR con Sky Q satellite. La partita dell’Inter sarà visibile in diretta anche su TV8.

Padrona di casa Anna Billò, che schiererà in studio Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna con Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona, ai quali domenica si aggiungerà Massimo Marianella e lunedì Beppe Bergomi.

Per i clienti Sky, le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

FINALS GERMANY 2020 SEMIFINALE - LIVE su SKY SPORT

Domenica 16 Agosto 2020:

Studio - Europa League Show ore 20:30 - 23:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò - In studio: Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Fayna, Gianluca Di Marzio (da Lisbona), Massimo Marianella

Sevilla FC vs Manchester United FC ore 21:00

[DISPONIBILE SOLO SU SKY SPORT IN 4K HDR CON SKY Q SATELLITE]

da Stadion Köln - Colonia [GER]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

La prima semifinale di Europa League si giocherà al RheinEnergieStadion di Colonia, in campo il Siviglia e il Manchester United. Il club spagnolo ha una straordinaria tradizione in Europa League, è la squadra ad averla vinta più volte: ben 5 tra il 2006 e il 2016. Di queste, ben tre consecutive tra tra il 2014 e il 2016, per un dominio che fu interrotto proprio dal Manchester United. Nel 2017, infatti, i Red Devils, allora guidati da José Mourninho, alzarono il trofeo dopo aver battuto l'Ajax a Solna. Sfida di grande spessore, dunque. Il Siviglia ci arriva dopo aver eliminato Roma e Wolverhampton senza subire gol. Il Manchester United, invece, dopo aver completato la formalità LASK Linz dopo lo 0-5 dell'andata, ai quarti di finale ha sofferto più del dovuto contro l'FC Copenaghen, vincendo solo ai supplementari grazie a un rigore di Bruno Fernandes.

Lunedi 17 Agosto 2020:

Studio - Europa League Show ore 20:00 - 23:00 - IN CHIARO DALLE 20.30 ANCHE SU TV8

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò - In studio: Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Fayna, Gianluca Di Marzio (da Lisbona), Beppe Bergomi

FC Internazionale Milano vs Shakhtar Donetsk ore 21:00

[DISPONIBILE SOLO SU SKY SPORT IN 4K HDR CON SKY Q SATELLITE]

IN CHIARO DIRETTA SU TV8 (can. 8 DTT, in HD su Sky can. 121 e Tivùsat can. 8)

da Düsseldorf Arena - Dusseldorf [GER]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento Tecnico: Fernando Orsi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo

L'Inter non disputava una semifinale europea dal 2010, anno del 'Triplete' e dello straordinario trionfo in Champions League con José Mourinho. I nerazzurri si ritrovano ora a giocarsi un posto per la finalissima di Europa League, ma davanti c'è l'ostacolo Shakhtar Donetsk. Quello della Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf sarà il terzo confronto in assoluto tra queste due squadre, che si erano affrontate solo in una sfida andata e ritorno nel 2005 per i preliminari di Champions League. All'andata l'Inter di Mancini vinse per 2-0 con le reti di Martins e Adriano, al ritorno un 1-1 che qualificò i nerazzurri con gol di Alvaro Recoba. Entrambe le squadre hanno vinto almeno una volta questa competizione nella loro storia. Lo Shakhtar ha trionfato proprio in Europa League, nel 2009, battendo in finale il Werder Brema per 2-1 ai tempi supplementari. L'Inter, invece, ha vinto per ben tre volte la vecchia Coppa UEFA: nel 1991 in finale andata e ritorno con la Roma, nel 1994 in finale andata e ritorno con il Salisburgo e nel 1998 in partita secca con la Lazio. I nerazzurri nel 1997 hanno anche perso una finale ai rigori contro lo Schalke 04.

