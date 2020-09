Sky Sport Champions, Diretta Playoff Ritorno - Palinsesto Telecronisti

Su Sky Sport è di nuovo tempo di UEFA Champions League, competizione da seguire interamente in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW TV. Martedì 29 settembre, in campo i play-off di ritorno di questa stagione 2020/2021, in campo anche mercoledì 30 settembre, sempre alle ore 21.

Si proseguirà con la fase a gironi di ottobre (20-21), per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. A raccontare il sogno europeo della UEFA Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio Alessandro Costacurta, insieme al team composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero.

Per i clienti Sky, inoltre, tutte le partite si potranno seguire in diretta tramite l’App Sky Go, anche in HD, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

SKY SPORT CHAMPIONS DIRETTA ESCLUSIVA - PLAYOFF RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedi 29 Settembre 2020:

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

FC Dynamo Kyiv (UKR) vs KAA Gent (BEL): Antonuo Nucera

Antonuo Nucera Ferencvárosi TC (HUN) vs Molde FK (NOR) : Gianluigi Bagnulo

: Gianluigi Bagnulo Omonia FC (CYP) vs Olympiacos FC (GRE): Geri De Rosa

FC Dynamo Kyiv (UKR) vs Omonoia FC (CYP) ore 21:00

NSK Olimpiyskiy - Kiev

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Ucraini imbattuti in casa da 6 gare di Champions. Gent con un solo successo in 5 trasferte di UCL. Sconfitto all'andata per 2 a 1.

Omonia FC (CYP) vs Olympiacos FC (GRE) ore 21:00

GSP Stadium - Nicosia

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone

Ciprioti mai vittoriosi in 3 sfide europee, 1 pari e 2 ko con quello dell'andata. Greci per tornare a vincere in trasferte di UCL dopo 3 ko.

Ferencvaros TC (HUN) vs Molde FK (NOR) ore 21:00

Ferencváros Stadion - Budapest

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Norvegesi reduci da 3 vittorie di cui una ai rigori. Ungheresi ai play off dopo aver battuto Celtic e Dinamo Zagabria entrambe per 2 a 1

Mercoledi 30 Settembre 2020:

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

FC Salzburg (AUT) vs Maccabi Tel-Aviv FC (ISR): Federico Zancan

Federico Zancan FC Midtjylland (DEN) SK Slavia Praha (CZE): Davide Polizzi

Davide Polizzi PAOK FC (GRE) vs FC Krasnodar (RUS) : Paolo Ciarravano

FC Salzburg (AUT) vs Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) ore 21:00

Stadion Salzburg - Salisburgo

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Austriaci per tornare a vincere in gare interne di Champions League dopo 2 sconfitte. Maccabi Tel Aviv sconfitto all'andata per 2 a 1

FC Midtjylland (DEN) vs SK Slavia Praha (CZE) ore 21:00

Arena Herning - Herning

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Lucio Rizzica

Danesi imbattuti in queste qualificazioni con 2 vittorie e 1 pareggio (quello dell'andata). Cechi senza vittorie da 7 gare di Champions.

PAOK FC (GRE) vs FC Krasnodar (RUS) ore 21:00

Stadio Toumba - Salonicco

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Greci mai vittoriosi nei 3 precedenti europei con il bilancio di 1 pareggio e 2 sconfitte. Krasnodar vittorioso all'andata per 2 a 1.

