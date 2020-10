Sky Sport, Diretta Champions #2, Palinsesto Telecronisti Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

Tutta la UEFA Champions League 2020-2021 sarà in diretta sui canali Sky Sport, disponibili anche in streaming su NOW TV. Martedì 27 ottobre, e Mercoledì 28 ottobre, si giocano le gare del secondo turno della fase a gironi della massima competizione europea per squadre di club. In totale 125 partite (una selezione di match anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021. Quattro le italiane impegnate: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 - UN CALCIO STELLARE

Tutti i match LIVE su SKY SPORT E NOW TV

Tutte le partite della competizione saranno visibili per gli abbonati al pacchetto Sport via satellite e via internet e per gli abbonati NOW TV con Pass Sport, mentre per gli abbonati al pacchetto Sport del digitale terrestre saranno visibili tutte le partite delle squadre italiane (4 partite per ogni giornata della fase a gironi) e Diretta Gol, per vedere tutti i gol e le migliori azioni delle altre partite.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa del nuovo “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra formidabile, capitanata da Alessandro Costacurta, con Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

I martedì e mercoledì di coppa si chiuderanno a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Per i clienti Sky, tutte le partite potranno essere seguite in diretta anche su Sky Go, anche in HD. E per rimanere sempre connessi, news e aggiornamenti continui sul sito skysport.it e l’App Sky Sport.

2a giornata FASE A GIRONI - PALINSESTO E TELECRONISTI

Non c'è tempo per fermarsi, dopo l'esordio stagionale avvenuto una settimana fa è nuovamente tempo di Champions League. Tutto pronto per la seconda giornata del principale torneo europeo per club che - tra le altre - vede impegnate Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Le gare del secondo turno si giocheranno martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 nelle consuete fasce orarie (18:55 e 21). Ad aprire il programma della seconda giornata di Champions League è l'Inter, in cerca di riscatto dopo il pareggio interno all’esordio contro il Borussia Moenchengladbach: i nerazzurri di Conte giocheranno in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk martedì 27 alle 18:55. Sempre martedì tocca all'Atalanta: gli uomini di Gasperini, dopo la bella vittoria in Danimarca contro il Midtjylland, ospitano l'Ajax per cercare di mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione. Mercoledì 28 spazio a Juventus e Lazio, entrambe alle 21. I bianconeri, usciti con i tre punti dalla trasferta di Kiev, attendono il Barcellona in quella che è la partita più affascinante dell’intera seconda giornata. I biancocelesti volano in Belgio per sfidare il Club Brugge e dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund. DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Martedi 27 Settembre 2020:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso

ore 18 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 21 "Champions League Post Partita" Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport 24 e Sky Sport Uno

Sky Sport 24 e Sky Sport Uno ore 24 “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Lokomotiv Moskva vs FC Bayern München: Riccardo Gentile

Riccardo Gentile FC Shakhtar Donetsk vs FC Internazionale Milano: Federico Zancan

Gruppo B | FC Shakhtar Donetsk vs FC Internazionale Milano ore 18:55

da NSK Olimpiyskiy - Kyiv [UkR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi

Ucraini reduci dal 3-2 sul Real Madrid. Un solo punto e un gol nei 3 precedenti. Inter per il primo successo dopo il 2-2 col Borussia M. Sarà la riedizione della semifinale dell'ultima Europa League, dove i nerazzurri si imposero con un netto 5-0. Ma è il primo incontro assoluto in Champions fra le due squadre (nei tre precedenti in altre competizioni, lo Shakhtar non ha mai battuto l'Inter).

Gruppo A | FC Lokomotiv Moskva vs FC Bayern München ore 18:55

da Stadion Lokomotiv - Moscow [RUS]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Russi reduci dal 2-2 di Salisburgo. Campioni d'Europa travolgenti con l'Atletico M.(4-0). Una vittoria a testa nei 2 precedenti europei Solo due precedenti fra le due squadre, in Coppa Uefa 1995/96: 1-0 dei russi in casa dei bavaresi, 0-5 per il Bayern al ritorno. Lewandowski e compagni non perdono da 13 partite di Champions League.

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

Atalanta BC vs AFC Ajax : Andrea Marinozzi

: Andrea Marinozzi Club Atlético de Madrid vs FC Salzburg : Luca Boschetto

: Luca Boschetto FC Porto vs Olympiacos FC : Dario Massara

: Dario Massara Liverpool FC vs FC Midtjylland: Geri De Rosa

Geri De Rosa Olympique de Marseille vs Manchester City FC : Gianluigi Bagnulo

: Gianluigi Bagnulo VfL Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid CF: Antonio Nucera

Gruppo D | Atalanta BC vs AFC Ajax ore 21:00

da Stadio di Bergamo - Bergamo [ITA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti

Atalanta in casa dopo il 4-0 sul Midjylland. Ajax sconfitto 0-1 dai Reds. Il bilancio con le italiane: 14 vittorie, 16 pari e 17 ko. Nessun precedente tra le due squadre. Per i nerazzurri sarà anche il primo incontro in assoluto contro una formazione olandese in competizioni europee. L'ultima sfida dell'Ajax contro un'italiana è invece l'1-2 in casa della Juventus ai quarti di Champions 2018/19.

Gruppo B | VfL Borussia Mönchengladbach vs Real Madrid CF ore 21:00

[in 4K HDR per clienti Sky Q SAT premendo tasto verde]

da Borussia-Park - Monchengladbach [GER]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi

Entrambe per la prima vittoria. Tedeschi dopo il 2-2 con l'Inter. Real dopo il 3-2 con lo Shakhtar. Una vittoria a testa nei 4 precedenti. Scontri diretti in equilibrio fra le due formazioni: due pareggi e un successo per parte. Ma le tedesche sorridono al Real (6 vinte e 3 pari nelle ultime 9 gare), più di quanto le spagnole portino bene al Borussia (1 successo nelle ultime 11).

Gruppo D | Liverpool FC vs FC Midtjylland ore 21:00

da Anfiled Road - Liverpool [ENG]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Liverpool reduce dal successo esterno con l'Ajax. Danesi dal ko con l'Atalanta. In vantaggio 3-2 nei 6 precedenti con squadre inglesi. Il Midtjylland sarà la terza formazione danese nella storia ad affrontare i Reds, dopo Brondby e Odense. La squadra di Klopp invece ha vinto 18 delle ultime 25 sfide di Champions, pareggiandone 7: l'unico ko costò caro, lo scorso marzo contro l'Atletico.

Gruppo A | Club Atlético de Madrid vs FC Salzburg ore 21:00

da Estadio Metropolitano - Madrid [SPA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Lucio Rizzica

Atletico Madrid reduce dal ko con il Bayern Monaco (4-0). Non ha mai perso negli 8 precedenti con squadre austriache, 7 vittorie e 1 pareggio. Colchoneros imbattuti nelle otto sfide disputate finora contro le austriache in competizioni europee. E l'Atletico ha perso una sola delle ultime 22 partite giocate in casa in Champions (1-2 contro il Chelsea, settembre 2017

Gruppo C | Olympique de Marseille vs Manchester City FC ore 21:00

da Stade de Marseille - Marseille [FRA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Francesi in casa dopo il ko esterno con l'Olympiacos. City reduce dal 3 a 1 sul Porto. In svantaggio 3 a 2 negli 8 precedenti con squadre francesi. Prima sfida in Europa per Marsiglia e City. L'OM ha vinto una sola delle ultime 11 sfide contro avversarie inglesi, mentre la squadra di Guardiola ha ancora fresca nella memoria l'eliminazione per mano del Lione nell'ultima edizione.

Gruppo C | FC Porto vs Olympiacos FC ore 21:00

da Estádio do Dragão - Porto [POR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Marco Frisoli

Porto reduce dal ko con il City 3-1. Olympiacos vittorioso alla prima, 1-0 sul Marsiglia. Greci in vantaggio 3-2 nei 6 precedenti europei. Fattore campo decisivo fra portoghesi e greci: l'Olympiakos non ha mai vinto in casa del Porto e viceversa. E all'Estadio do Dragao, i biancoblù hanno una striscia aperta di cinque successi di fila in Champions.

Mercoledi 28 Settembre 2020:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero (in collegamento)

ore 18 “Champions League Show” Sky Sport 24

ore 20 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24 “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Krasnodar vs Chelsea FC: Daniele Barone

Daniele Barone Istanbul Basaksehir vs Paris Saint-Germain: Davide Polizzi

Gruppo H | Istanbul Basaksehir vs Paris Saint-Germain ore 18:55

da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu - Istanbul [TUR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi

Turchi 2-0 col Lipsia. Francesi 1-2 con i Red Devils. PSG in vantaggio 6-3 nei 10 precedenti con club turchi. Debutto casalingo in Champions per i campioni di Turchia, che sono anche al primo match ufficiale contro il Paris. Che non perde contro formazione turche dal dicembre 2000 (1-0 per mano del Galatasaray).

Gruppo E | FC Krasnodar vs Chelsea FC ore 18:55

da Stadium Krasnodar - Krasnodar [RUS]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Entrambe per la prima vittoria. Russi dopo l'1-1 col Rennes. Chelsea dopo lo 0-0 col Siviglia. Blues con 5 vittorie e un ko contro club russi. Altra prima volta in assoluto. il Krasnodar, al debutto casalingo in Champions, è imbattuto nei due precedenti contro formazioni inglesi. Il Chelsea invece ha vinto cinque delle sei sfide contro le russe (con un ko).

Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

Borussia Dortmund vs FC Zenit : Dario Massara

: Dario Massara Club Brugge vs SS Lazio: Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni Ferencvarosi TC vs FC Dynamo Kyiv: Lucio Rizzica

Lucio Rizzica Juventus vs FC Barcelona: Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani Manchester United FC vs RB Leipzig : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano Sevilla FC vs Stade Rennais FC: Antonio Nucera

Gruppo G | Juventus vs FC Barcelona ore 21:00

[in 4K HDR per clienti Sky Q SAT premendo tasto verde]

da Juventus Stadium - Turin [ITA]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato

Bianconeri per replicare il successo di Kiev. In vantaggio 5-4 nei 13 precedenti. Barca reduce dalla manita con il Ferencvaros. Bianconeri imbattuti nei sei precedenti in casa (3 vinte e 3 pari) contro i blaugrana, ma senza gol all'attivo nelle ultime tre sfide contro una squadra spagnola. Grande attesa anche per i singoli: se CR7 recupererà, sarà la prima sfida contro Messi da quando Ronaldo ha lasciato il Real Madrid e in Champions dal maggio 2011.

Gruppo F | Club Brugge vs SS Lazio ore 21:00

da Jan Breydelstadion - Bruges [BEL]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Nando Orsi

Entrambe vittoriose alla prima. Brugge 2-1 sullo Zenit. Lazio 3-1 sul Borussia D. Due vittorie a testa nei 4 precedenti con squadre belghe. Match inedito fra belgi e biancocelesti. Il Brugge non vince contro un'italiana dal 2003 (1-0 al Milan), mentre la Lazio è reduce da cinque sconfitte consecutive in trasferta nelle sfide europee.

Gruppo F | Borussia Dortmund vs FC Zenit ore 21:00

da BVB Stadion Dortmund - Dortmund [GER]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Tedeschi dopo il 3-1 con la Lazio. Russi dopo il 2-1 col Brugge. Una vittoria a testa nelle 2 sfide europee. L'unica partita della squadra di San Pietroburgo in casa del Borussia è stata la vittoria per 2-1 nel marzo 2014. Gialloneri chiamati a rialzarsi dopo il ko contro la Lazio: il Borussia ha perso le prime due in Champions solo nell'edizione 2017/18.

Gruppo H | Manchester United FC vs RB Leipzig ore 21:00

da Old Trafford - Manchester [GBR]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Entrambe vittoriose alla prima. United 2-1 sul PSG. Lipsia 2-0 sul Basaksehr. Red Devils in vantaggio 17 a 9 in 34 sfide con club tedeschi. Red Devils imbattuti contro le tedesche in europa da 10 partite (7 vinte, 3 pari), le uniche sfide del Lipsia contro le inglesi sono invece gli ottavi di finali di Champions della scorsa stagione: 4-0 complessivo ai danni del Tottenham.

Gruppo E | Sevilla FC vs Stade Rennais FC ore 21:00

da Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Seville [SPA]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa

Pari per entrambe alla prima. Spagnoli 0-0 col Chelsea. Francesi 1-1 col Krasnodar. Rennes in vantaggio 2-1 in 6 sfide contro club spagnoli. Tra Siviglia e Rennes è sfida inedita in una competizione europea. Francesi al debutto in trasferta in Champions League (1-1 all'esordio assoluto), con un singolare record: nessun pareggio nelle ultime 21 sfide fuori casa (5 vinte e 16 ko)

Gruppo G | Ferencvarosi TC vs FC Dynamo Kyiv ore 21:00

da Ferencváros Stadion - Budapest [UNG]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Luca Boschetto

Ungheresi per riscattare il 5-1 col Barcellona. Dynamo Kiev il 2-0 in casa con la Juventus. Russi vittoriosi nell'unico precedente del 1975. Le due squadre non si incontrano dal 1975, dove in Coppa delle Coppe gli ucraini trionfarono per 3-0. La Dinamo ha sempre vinto contro formazioni ungheresi, mentre per il Ferencvaros sarà la prima partita casalinga in Champions dal 1995.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog