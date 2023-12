Calcio Estero live Sky e NOW dal 5 al 7 Dicembre (Premier, Ligue 1, Conference e DFB-Pokal)

Tra martedì 5, e giovedì 7 dicembre nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW.

In Inghilterra si gioca un turno infrasettimanale, valido per la quindicesima giornata, mentre in Francia è in programma un recupero della decima giornata. Si gioca anche per l’Europa Conference League, con il recupero della terza giornata della fase a gironi tra gli spagnoli del Villarreal e gli israeliani del Maccabi Haifa. In campo anche In Germania, per la DFB-Pokal, che vedrà di fronte Bayer Leverkusen e Paderborn. Si tratta di una sfida degli ottavi di finale della Coppa di Germania, che si gioca in gara secca, chi vince va ai quarti di finale. Saranno 8 gli incontri trasmessi in diretta integrale, 3 anche su Sky Sport 4K, tutti di Premier League, alla quale verrà dedicata mercoledì una speciale Diretta Gol Premier League, per seguire in contemporanea i match in programma in Inghilterra. Grazie a Diretta Gol di mercoledì, saranno in tutto 13 i match in onda tra martedì e giovedì.

Per la Premier League, martedì 5 dicembre alle 20:30, il Wolverhampton affronta il Burnley con la telecronaca di Dario Massara sui canali Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251, oltre allo streaming su NOW. Alle 21:15, Luton Town vs Arsenal sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202, in streaming su NOW e su Sky Sport 4K 213, con la telecronaca di Massimo Marianella.

Mercoledì 6 dicembre, dalle 20:30 la diretta gol della Premier League, con sei partite imperdibili, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, oltre allo streaming su NOW. Tra queste, Brighton vs Brentford, con la telecronaca di Paolo Redi, Sheffield United vs Liverpool con Andrea Marinozzi, Fulham vs Nottingham Forest con Davide Polizzi, Crystal Palace vs Bournemouth con Matteo Marceddu, e infine due attesissimi match che inizieranno alle 21:15, ovvero Aston Villa vs Manchester City con la telecronaca di Federico Zancan e Manchester United vs Chelsea con la telecronaca di Paolo Ciarravano*. Alle 21:15, uno degli attesi scontri della Premier League ovvero Manchester United vs Chelsea sarà trasmessa anche in versione integrale in diretta su Sky Sport Calcio 202, disponibile anche in streaming su NOW e Sky Sport 4K. A guidare la telecronaca di questa affascinante sfida sarà Nicola Roggero. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, con la possibilità di vivere ogni emozione in alta definizione attraverso Sky Sport Calcio 202 e NOW.

Il giovedì 7 dicembre, alle 20:30, Everton vs Newcastle sarà trasmesso su Sky Sport Arena 204 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Alle 21:15, Tottenham vs West Ham sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202 202, in streaming su NOW e su Sky Sport 4K, con la telecronaca di Massimo Marianella.

Per quanto riguarda la Ligue 1, il mercoledì 6 dicembre, il recupero tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione sarà trasmesso su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo*.

Nell'Europa Conference League, sempre mercoledì 6 dicembre, Villarreal vs Maccabi Haifa sarà trasmesso su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Antonio Nucera*.

Infine, per la DFB-Pokal, la Coppa di Germania, mercoledì 6 dicembre alle 18:00, Bayer Leverkusen vs Paderborn sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Pietro Nicolodi*.

PREMIER LEAGUE - (15^ giornata)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

ore 20.30 Wolverhampton vs Burnley

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251, in streaming NOW

ore 21.15 Luton Town vs Arsenal





diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251, in streaming NOW telecronaca Dario Massara ore 21.15 Luton Town vs Arsenal

diretta Sky Sport Calcio 202, in streaming NOW e Sky Sport 4K 213

telecronaca Massimo Marianella

Hatters quartultimi, reduci dal ko con il Brentford. Gunners primi, un solo ko. Non vincono a Luton in massima divisione dal 1984, poi 5 pari e 3 sconfitte.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ore 20.30 Diretta Gol Premier League 15a Giornata

diretta Sky Sport Uno e in streaming NOW

Un'intensa serata di Premier con sei sfide da non perdere: tra le altre, il Liverpool va a Sheffield, Il Manchester United aspetta il Chelsea. Viviamo in diretta gol ed emozioni.

Brighton vs Brentford (telecronaca Paolo Redi)

(telecronaca Paolo Redi) Sheffield United vs Liverpool (telecronaca Andrea Marinozzi)

(telecronaca Andrea Marinozzi) Fulham vs Nottingham Forest (telecronaca Davide Polizzi)

(telecronaca Davide Polizzi) Crystal Palace vs Bournemouth (telecronaca Matteo Marceddu)

(telecronaca Matteo Marceddu) Aston Villa vs Manchester City [inizio ore 21:15] (telecronaca Federico Zancan)

(telecronaca Federico Zancan) Manchester United vs Chelsea [inizio ore 21:15] (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 21.15 Manchester United vs Chelsea

diretta Sky Sport Calcio, in streaming NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Nicola Roggero

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

ore 20.30 Everton vs Newcastle

diretta Sky Sport Arena 204 e in streaming NOW

ore 21.15 Tottenham vs West Ham





diretta Sky Sport Arena 204 e in streaming NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 21.15 Tottenham vs West Ham

diretta Sky Sport Calcio 202, in streaming NOWe Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

LIGUE 1 (recupero 10^ giornata)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ore 21 Olympique Marsiglia vs Olympique Lione

diretta Sky Sport 251 e in streaming NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

EUROPA CONFERENCE LEAGUE - (recupero terza giornata fase a gironi)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ore 21 Villarreal vs Maccabi Haifa

diretta Sky Sport 252 e in streaming NOW

telecronaca Antonio Nucera

DFB-POKAL – COPPA DI GERMANIA (ottavi di finale)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

ore 18 Bayer Leverkusen vs Paderborn

diretta Sky Sport Calcio e in streaming NOW

telecronaca Pietro Nicolodi





