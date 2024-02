Coppa Italia Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

È tempo di verdetti in Coppa Italia di Serie C. Le quattro semifinaliste scenderanno in campo mercoledì 28 febbraio per l’ultima sfida che vale il doppio confronto finale.

Alle 19:00 in campo Padova e Lucchese. Sono 23 i precedenti ufficiali in Veneto fra le due squadre, con 12 vittorie biancoscudate, 7 pareggi e 4 successi rossoneri. Il Padova, vincitore del trofeo per due volte nella storia (1979/80 e 2021/2022), ha eliminato Legnago, Giana Erminio, Lumezzane e Pontedera, con Palombi, autore di quattro reti, come miglior marcatore del club nella competizione. La Lucchese ha iniziato il proprio cammino vincendo il derby contro l’Arezzo e superando la S.P.A.L. per poi conquistare la semifinale con vittorie contro Juventus Next Gen e Avellino. I toscani hanno alzato il trofeo una volta nel 1989/90, superando il Palermo in finale.

Alle 20:30 toccherà a Catania e Rimini contendersi l’ultimo posto in finale. I cinque confronti precedenti in Sicilia tra le due squadre sono terminati sempre in pareggio. Il Catania ha avuto un percorso netto: eliminato Messina, Picerno, Crotone e Pescara. Gli etnei raggiungono la semifinale dopo il risultato della stagione 2019/20. Il Rimini ha vinto per 1-0 sia al primo turno con il Gubbio che al secondo con il Perugia. Agli ottavi, vittoria esterna contro il Cesena, mentre ai quarti è stata la lotteria dei rigori a premiare i romagnoli contro il Vicenza, regalando al Rimini la prima semifinale di Coppa Italia di Serie C della sua storia dopo 73 partecipazioni.

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli Quarti di finale).

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Mercoledì 28 febbraio 2024, gli appassionati di calcio sono pronti ad immergersi in una serata di emozionanti sfide durante le Semifinali della Coppa Italia Serie C. Alle 18:30, l'attenzione sarà incentrata sull'incontro tra Padova e Lucchese, con il primo che cerca di ribaltare il risultato dell'andata, che vedeva la Lucchese in vantaggio per 1-0. La telecronaca di questo match sarà affidata a Sabino Palermo e potrete seguirlo in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

Successivamente, alle 20:30, l'attenzione si sposterà sullo scontro tra Catania e Rimini. Con l'andata che si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Rimini, il Catania cercherà il riscatto in questa partita di ritorno. La telecronaca sarà curata da Riccardo Morelli e potrete seguire l'incontro in diretta su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW.

