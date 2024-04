Calcio Estero live Sky e NOW 26 - 28 Aprile (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Tra oggi 26 aprile e domenica 28 aprile, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anchein streaming su NOW.. In Inghilterra, con un turno infrasettimanale ancora in corso, sono in programma le gare della trentacinquesima giornata, mentre in Germania e in Francia si disputeranno quelle del trentunesimo turno.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 12 in tutto gli incontri in onda, 11 in diretta e uno in differita, tre anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.

SKY CALCIO ESTERO 2023/24 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Il prossimo weekend sarà ricco di azione sportiva, con eventi imperdibili in Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Iniziamo con la Premier League, dove avremo uno studio pre-partita alle 13 su Sky Sport 24 e NOW, condotto da Federica Lodi e Paolo Di Canio. Questo sarà seguito da una serie di partite emozionanti, inclusa West Ham contro Liverpool alle 13:30, con la telecronaca di Paolo Ciarravano su Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K. Successivamente, avremo altre sessioni dello studio "La Casa dello Sport Internazionale" con Lodi e Di Canio, prima di Manchester United contro Burnley alle 16, con Nicola Roggero alla telecronaca su Sky Sport Uno e NOW. Infine, la giornata si concluderà con Aston Villa contro Chelsea alle 21, con la voce di Massimo Marianella su Sky Sport 252 e NOW. Domenica, l'azione continuerà con Tottenham contro Arsenal alle 15, seguito da Nottingham Forest contro Manchester City alle 17:30, con Federico Zancan alla telecronaca su Sky Sport Arena e NOW. Infine, torneremo nello studio "La Casa dello Sport Internazionale" con Federica Lodi e Paolo Di Canio alle 19:30 su Sky Sport 24 e NOW.

Passando alla Bundesliga, venerdì avremo Bochum contro Hoffenheim alle 20:30 su Sky Sport 254 e NOW, con Fabio Caressa alla telecronaca. Sabato, ci saranno altre partite intriganti, tra cui Lipsia contro Borussia Dortmund alle 15:30, con la voce di Matteo Marceddu su Sky Sport Arena e NOW. La giornata si concluderà con Bayer Leverkusen contro Stoccarda alle 18:30 su Sky Sport Arena, NOW e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Domenica, avremo una partita in differita tra Mainz e Colonia raccontata da Christan Giordano.

Infine, in Ligue 1, sabato avremo Paris Saint Germain contro Le Havre alle 21 su Sky Sport 253 e NOW, con la telecronaca di Filippo Benincampi. Domenica, l'azione inizierà con Metz contro Lille alle 13 su Sky Sport Calcio e NOW, seguito da Olympique Marsiglia contro Lens alle 21 su Sky Sport 251 e NOW, ancora con la voce di Benincampi.

PREMIER LEAGUE (35^ giornata)

Sabato 27 aprile

ore 13 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 West Ham-Liverpool

Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

West Ham-Liverpool Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K telecronaca Paolo Ciarravano ore 15.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

Studio: "La Casa dello Sport Internazionale" Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 16 Manchester United-Burnley

Sky Sport Uno e NOW

Manchester United-Burnley Sky Sport Uno e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 18 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

Studio: "La Casa dello Sport Internazionale" Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 21 Aston Villa-Chelsea

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Massimo Marianella

Domenica 28 aprile

ore 15 Tottenham-Arsenal

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

Tottenham-Arsenal Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K telecronaca Massimo Marianella ore 17.30 Nottingham Forest-Manchester City

Sky Sport Arena e NOW

Nottingham Forest-Manchester City Sky Sport Arena e NOW telecronaca Federico Zancan ore 19.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio

BUNDESLIGA (31^ giornata)

Venerdì 26 aprile

ore 20.30 Bochum-Hoffenheim

Sky Sport 254 e NOW

Sabato 27 aprile

ore 15.30 Lipsia-Borussia Dortmund

Sky Sport Arena e NOW

Lipsia-Borussia Dortmund Sky Sport Arena e NOW telecronaca Matteo Marceddu ore 18.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda

Sky Sport Arena, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi

Domenica 28 aprile

ore 24 (differita) Mainz-Colonia

Sky Sport Max e NOW

LIGUE 1 (31^ giornata)

Sabato 27 aprile

ore 21 Paris Saint Germain-Le Havre

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

Domenica 28 aprile

ore 13 Metz-Lille

Sky Sport Calcio e NOW

Metz-Lille Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 21 Olympique Marsiglia-Lens

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

