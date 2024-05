Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 1 Turno: Palinsesto e Telecronisti

Inizia oggi, martedì 7 maggio, l'attesissimo torneo dei playoff della Serie C NOW 2024. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW,. Nel primo turno si affronteranno, in gara unica, dalla quinta alla decima squadra di ogni girone: La quinta affronterà la decima, la sesta affronterà la nona e la settima affronterà la sesta. Il premio in palio è di enorme valore: la squadra vincitrice avrà l'opportunità di accedere al Secondo Turno Play Off del Girone. E in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, sarà la squadra meglio posizionata al termine della stagione regolare a ottenere questo ambito passaggio.

A partire dal secondo turno di girone, previsto per l'11 maggio, vedremo scendere in campo anche squadre di grande prestigio come la Triestina, il Perugia e la Casertana. Mentre dal primo turno nazionale, che si svolgerà il 14 e il 18 maggio, entreranno in gioco squadre di spessore come il Vicenza, la Carrarese, il Benevento e il Catania. Successivamente, dal secondo turno nazionale, in programma il 21 e il 25 maggio, sarà la volta di Padova, Torres e Avellino. Le semifinali si disputeranno il 28 maggio e il 2 giugno, mentre le finali per l'accesso alla Serie B avranno luogo il 5 e il 9 giugno.

Inoltre, non perderti mercoledì 8 maggio alle ore 16 su Sky Sport 24 il nuovo appuntamento con "Area C", un programma di approfondimento della durata di 30 minuti interamente dedicato alla Serie C NOW. A condurre saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli, sotto il coordinamento di Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio. Sullo stesso canale, il 12 maggio alle ore 9:30, verrà trasmesso il sorteggio dei playoff a livello nazionale.

La Serie C NOW si inserisce in un'ampia offerta calcistica di Sky e NOW, che comprende oltre 2.500 partite live nella stagione 2023/2024. Tra queste, tre partite in esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, l'intera Serie BKT, i campionati esteri (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League, e anche l'UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 incontri, di cui 20 in esclusiva).

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C NOW!



SKY SPORT SERIE C DIRETTA - PRIMO TURNO PLAYOFF - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Martedì 7 maggio 2024, il calcio Serie C ci regala una serata ricca di emozioni con il primo turno dei playoff nei vari gironi. A partire dalle ore 20:30, gli appassionati avranno l'opportunità di seguire diversi match che si preannunciano avvincenti.

Nel Girone B, la Juventus Next Gen sfiderà l'Arezzo. La diretta televisiva sarà su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW. A commentare l'evento ci sarà Federico Botti, pronto a guidare gli spettatori attraverso le fasi salienti della partita. Nel Girone A, l'Atalanta U23 affronterà il Trento. La telecronaca sarà trasmessa su Sky Sport Max 205, Sky Sport 254 e in streaming su NOW, con la voce di Andrea Calderoni che condurrà gli appassionati attraverso le emozioni del match. Nel Girone C, il Taranto sarà opposto al Latina. La diretta sarà su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Gioele Anni che descriverà le azioni più importanti della partita.

Allo stesso orario, nel Girone B, il Pescara affronterà il Pontedera. La diretta sarà su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con Peppe Di Giovanni che racconterà l'incontro. Nel Girone A, la Giana Erminio sfiderà la Pro Vercelli. La telecronaca sarà trasmessa su Sky Sport 256 e in streaming su NOW, con Alessio Colombo pronto a narrare le azioni più significative della partita. Sempre nel Girone A, il Legnago Salus sarà di fronte al Lumezzane. La diretta sarà su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, con la voce di Matteo Viscardi che accompagnerà gli spettatori attraverso i momenti più intensi.

Nel Girone B, il Gubbio affronterà il Rimini. La diretta sarà su Sky Sport 258 e in streaming su NOW, con Biagio Liccardo pronto a raccontare l'evento. Nel Girone C, l'Audace Cerignola sarà opposto al Giugliano. La diretta sarà su Sky Sport 259 e in streaming su NOW, con Matteo Occhiuto che guiderà gli spettatori attraverso le emozioni del match. Infine, alle ore 21:00, nel Girone C, l'AZ Picerno sfiderà il Crotone. La diretta sarà su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Walter Topan che narrerà l'incontro.

MARTEDI 7 MAGGIO 2024

Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone B: Juventus Next Gen vs Arezzo

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Telecronaca: Federico Botti Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone A: Atalanta U23 vs Trento

diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone C: Taranto vs Latina

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone B: Pescara vs Pontedera

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone A: Giana Erminio vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone A: Legnago Salus vs Lumezzane

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone B: Gubbio vs Rimini

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo Ore 20:30 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone C: Audace Cerignola vs Giugliano

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto Ore 21:00 Serie C NOW 1 Turno Playoff Girone C: AZ Picerno vs Crotone

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C NOW!