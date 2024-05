Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti

28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà?

Sabato 11 maggio 2024, l'attesissimo torneo dei playoff della Serie C NOW 2024 ritorna sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. A partire dal secondo turno di girone, vedremo scendere in campo anche squadre di grande prestigio come la Triestina, il Perugia e la Casertana. Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Playoff Nazionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso alla Fase Playoff Nazionale la società meglio classificata al termine della regular season.

Mentre dal primo turno nazionale, che si svolgerà il 14 e il 18 maggio, entreranno in gioco squadre di spessore come il Vicenza, la Carrarese, il Benevento e il Catania. Successivamente, dal secondo turno nazionale, in programma il 21 e il 25 maggio, sarà la volta di Padova, Torres e Avellino. Le semifinali si disputeranno il 28 maggio e il 2 giugno, mentre le finali per l'accesso alla Serie B avranno luogo il 5 e il 9 giugno.

Si torna in campo sabato 11 maggio anche per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Dopo la vittoria esterna del Cesena a Mantova (2-1 con gol di Corazza, Debenedetti e Shpendi), si gioca al “Menti” di Castellammare tra Juve Stabia e Mantova. La partita avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmessa su Sky Sport e NOW. La terza e ultima giornata, che assegnerà il trofeo, andrà invece in scena al “Manuzzi” il 19 maggio alle ore 17:45. Ad affrontarsi, saranno Cesena e Juve Stabia. Le tre società ammesse a partecipare alla Supercoppa, vincitrici dei loro gironi, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine: della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”; del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”; del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Inoltre, non perderti su Sky Sport 24 il nuovo appuntamento con "Area C", un programma di approfondimento della durata di 30 minuti interamente dedicato alla Serie C NOW. A condurre saranno Federico Botti e Luca Mastrorilli, sotto il coordinamento di Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio. Appuntamento imperdibile domenica 12 maggio alle 9:30 in diretta SkySport24, quando il miglior marcatore all time della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale.

I playoff della Serie C NOW entrano, dunque, nella fase clou: il 14 e il 18 maggio si giocheranno le sfide di andata e ritorno. Vicenza, Carrarese e Benevento, terze classificate nei rispettivi gironi di regular season, faranno il loro ingresso nella competizione al primo turno del playoff nazionale unitamente al Catania, vincente della Coppa Italia di Serie C. I quattro club saranno “teste di serie”, insieme alla migliore qualificata del turno precedente, e non potranno scontrarsi tra loro. A questi si aggiungeranno le squadre che otterranno il passaggio del turno nelle gare dell’11 maggio. Non resta che vivere, in diretta esclusiva SkySport24, il sorteggio di domenica per conoscere i prossimi incontri dello spettacolo playoff.

La Serie C NOW si inserisce in un'ampia offerta calcistica di Sky e NOW, che comprende oltre 2.500 partite live nella stagione 2023/2024. Tra queste, tre partite in esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, l'intera Serie BKT, i campionati esteri (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League, e anche l'UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 incontri, di cui 20 in esclusiva).

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - SECONDO TURNO PLAYOFF - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Sabato 11 maggio 2024, si prospetta una giornata densa di calcio con la Serie C NOW che offre una serie di emozionanti incontri nel secondo turno dei playoff. Alle 18:00, ci sarà la disputa della 2a Giornata della SuperCoppa tra Juve Stabia e Mantova allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Sabino Palermo alla telecronaca.

Successivamente, alle 20:30, inizieranno gli incontri del secondo turno playoff nei vari gironi. A Perugia, allo Stadio “Renato Curi”, il Perugia affronterà il Rimini. La diretta sarà su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la voce di Matteo Occhiuto a narrare gli eventi salienti. A Taranto, presso lo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, il Taranto sfiderà l'AZ Picerno nel Girone C. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Calderoni e potrà essere seguita su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. A Caravaggio (BG), l'Atalanta U23 incontrerà il Legnago Salus nel Girone A, con Peppe Di Giovanni a guidare la narrazione su Sky Sport 255 e NOW. Triestina e Giana Erminio si scontreranno allo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste nel Girone A. Walter Topan sarà il telecronista per Sky Sport 256 e NOW. A Caserta, la Casertana affronterà l'Audace Cerignola nel Girone C. Alessio Colombo racconterà l'incontro su Sky Sport 257 e NOW. Infine, alle 21:00, a Pescara, il Pescara sfiderà la Juventus Next Gen allo Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia”. La telecronaca sarà di Riccardo Morelli e potrà essere seguita su Sky Sport 253 e NOW.

Domenica 12 maggio 2024, continuerà l'azione della Serie C NOW con gli incontri di andata dei playout nei vari gironi. Alle 18:00, Monterosi Tuscia affronterà Potenza nel Girone C, con Biagio Liccardo a commentare l'evento su Sky Sport 251 e NOW. Nel Girone A, Fiorenzuola ospiterà Novara, con Matteo Sfolcini a guidare la narrazione su Sky Sport 252 e NOW. Recanatese e Vis Pesaro si scontreranno nel Girone B, con Luca Pellegrini a fornire la telecronaca su Sky Sport 253 e NOW. Infine, nel Girone C, sarà la volta di Virtus Francavilla contro Monopoli, con Marco Pagano a raccontare l'incontro su Sky Sport 254 e NOW.

SABATO 11 MAGGIO 2024

Ore 20:30 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone B: Perugia vs Rimini

Stadio "Romeo Menti", Castellammare di Stabia

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



Stadio "Renato Curi", Perugia
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Occhiuto

Stadio “Renato Curi”, Perugia

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



Stadio "Renato Curi", Perugia diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto Ore 20:30 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone C: Taranto vs AZ Picerno

Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



Stadio Comunale "Erasmo Iacovone", Taranto diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 20:30 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone A: Atalanta U23 vs Legnago Salus

Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



Stadio "Comunale", Caravaggio (BG) diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 20:30 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone A: Triestina vs Giana Erminio

Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



Stadio "Nereo Rocco", Trieste diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan Ore 20:30 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone C: Casertana vs Audace Cerignola

Stadio “Alberto Pinto”, Caserta

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



Stadio "Alberto Pinto", Caserta diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo Ore 21:00 Serie C NOW 2 Turno Playoff Girone B: Pescara vs Juventus Next Gen

Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia”, Pescara

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli

DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Ore 18:00 Serie C NOW Playout Andata Girone C: Monterosi Tuscia vs Potenza

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo Ore 18:00 Serie C NOW Playout Andata Girone A: Fiorenzuola vs Novara

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 18:00 Serie C NOW Playout Andata Girone B: Recanatese vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini Ore 18:00 Serie C NOW Playout Andata Girone C: Virtus Francavilla vs Monopoli

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano

