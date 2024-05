Calcio Estero live Sky e NOW 18 e 19 Maggio (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Oggi 18 e domenica 19 maggio, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. Giornata decisiva per il titolo in Inghilterra, con il testa a testa tra Manchester City e Arsenal. Tutti in campo domenica alle 17, con i Citizens che saranno impegnati in casa contro il West Ham (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I Gunners di Arteta giocheranno a Londra contro l’Everton, sperando in una vittoria e in un passo falso della squadra di Pep Guardiola (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Entrambi i match saranno visibili in contemporanea grazie a Diretta Gol, dove saranno disponibili anche le restanti 8 partite (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

Tempo di ultimi verdetti anche in Germania e in Francia, dove si disputeranno i match della 34^ giornata: domani alle 15.30 passerella finale per i neocampioni del Bayer Leverkusen, in campo contro l’Augsburg su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Gli altri match di Bundesliga saranno disponibili in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Ultima giornata anche in Ligue 1, con Lille-Nizza in programma domenica alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Nella Premier League, per la partita tra Manchester City e West Ham su Sky Sport Max 205, Sky Sport 4K e NOW, avremo Federico Zancan ai commenti, con Filippo Benincampi sul bordocampo. Per Arsenal contro Everton su Sky Sport 253 e NOW, saremo accompagnati da Massimo Marianella. Mentre per la copertura "Diretta Gol" su Sky Sport Calcio 202 e NOW, avremo una squadra di telecronisti impegnati su diverse partite, tra cui Paolo Ciarravano per Arsenal vs Everton, Elia Faggion per Brentford vs Newcastle, Dario Massara per Brighton vs Manchester United, Fabrizio Redaelli per Burnley vs Nottingham Forest, Federico Botti per Chelsea vs Bournemouth, Nicolò Ramella per Crystal Palace vs Aston Villa, Riccardo Gentile per Liverpool vs Wolves, Fabrizio Redaelli per Luton vs Fulham, Paolo Ciarravano per Manchester City vs West Ham e Daniele Barone per Sheffield United vs Tottenham.

Nella Bundesliga, per Bayer Leverkusen contro Augsburg su Sky Sport Max 205 e NOW, ascolteremo Pietro Nicolodi alla telecronaca. Mentre per la copertura "Diretta Gol" su Sky Sport Calcio 202 e NOW, avremo vari telecronisti impegnati su diverse partite, tra cui Andrea Marinozzi per Bayer Leverkusen vs Augsburg, Federico Zancan per Borussia Dortmund vs Darmstadt, Manuel Favia per Eintracht vs Lipsia, Andrea Voria per Heidenheim vs Colonia, Christian Giordano per Hoffenheim vs Bayern Monaco, Giovanni Poggi per Stoccarda vs Borussia M., Matteo Marceddu per Union Berlin vs Friburgo, Calogero Destro per Werder Brema vs Bochum e Paolo Redi per Wolfsburg vs Mainz.

Infine, per la Ligue 1, per la partita tra Lille e Nizza su Sky Sport 253 e NOW, avremo Cristiano Tognoli alla telecronaca.

Premier League, il programma dell'ultima giornata

DOMENICA 19 MAGGIO 2024

Ore 17:00 Premier League 38a Giornata: Manchester City vs West Ham

in diretta su Sky Sport Max 205, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW

telecronaca Federico Zancan

bordocampo Filippo Benincampi

Ore 17:00 Premier League 38a Giornata: Arsenal vs Everton

in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Massimo Marianella

Ore 17:00 Premier League 38a Giornata: Diretta Gol

in diretta su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Arsenal vs Everton: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano Brentford vs Newcastle : Elia Faggion

: Elia Faggion Brighton vs Manchester United : Dario Massara

: Dario Massara Burnley vs Nottingham Forest: Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli Chelsea vs Bournemouth: Federico Botti

Federico Botti Crystal Palace vs Aston Villa: Nicolò Ramella

Nicolò Ramella Liverpool vs Wolves: Riccardo Gentile

Riccardo Gentile Luton vs Fulham : Fabrizio Redaelli

: Fabrizio Redaelli Manchester City vs West Ham : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano Sheffield United vs Tottenham: Daniele Barone

Bundesliga, il programma dell'ultima giornata

SABATO 18 MAGGIO 2024

Ore 15:30 Bundesliga 34a Giornata: Bayer Leverkusen vs Augsburg

in diretta su Sky Sport Max 205 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Ore 15:30 Bundesliga 34a Giornata: Diretta Gol

in diretta su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Bayer Leverkusen vs Augsburg: Andrea Marinozzi

Andrea Marinozzi Borussia Dortmund vs Darmstadt : Federico Zancan

: Federico Zancan Eintracht vs Lipsia: Manuel Favia

Manuel Favia Heidenheim vs Colonia: Andrea Voria

Andrea Voria Hoffenheim vs Bayern Monaco : Christian Giordano

: Christian Giordano Stoccarda vs Borussia M. : Giovanni Poggi

: Giovanni Poggi Union Berlin vs Friburgo: Matteo Marceddu

Matteo Marceddu Werder Brema vs Bochum: Calogero Destro

Calogero Destro Wolfsburg vs Mainz: Paolo Redi

Ligue 1, il programma dell'ultima giornata

DOMENICA 19 MAGGIO 2024

Ore 21:00 Ligue 1 38a Giornata: Lille-Nizza

in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Cristiano Tognoli

