Europei Germania 2024: Diretta Sky e NOW - 3a Giornata: Calendario, Palinsesto e Telecronisti

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite del terzo turno di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento da domenica 23 giugno con gli scontri che determineranno il tabellone degli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21, con gli scontri in contemporanea da vivere anche grazie a Diretta Gol. Terzo appuntamento anche per gli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo lunedì 24 giugno alle 21 contro la Croazia. L’incontro di Lipsia sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of Adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Croazia-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dal Leipzig Stadium insieme al suo dream team di ospiti: Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, che anticipa il primo match della giornata, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA GIORNATA

DELLA FASE A GIRONI DI UEFA EURO 2024

SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Domenica 23 giugno alle 14:00 inizierà "EuroGoleador" con la presenza in studio di Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino. La giornata proseguirà alle 20:00 e alle 23:00 con "Sky Euro Show", condotto da Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Andrea Marinozzi. Alle ore 21:00 ci sarà la diretta della 3a giornata del Gruppo A di UEFA Euro 2024, con la programmazione "Diretta Gol" trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Tutti i gol saranno commentati dai telecronisti Sky. Paolo Ciarravano commenterà Scozia vs Ungheria, mentre Federico Botti sarà alla telecronaca di Svizzera vs Germania. La partita tra Scozia e Ungheria vedrà entrambe le squadre cercare la loro prima vittoria nel torneo, con la Scozia attualmente al terzo posto con un punto e l'Ungheria all'ultimo posto senza punti, con un solo gol fatto e cinque subiti. Nel frattempo, la Svizzera cercherà di consolidare la sua posizione per la qualificazione agli ottavi di finale, affrontando una Germania già qualificata che ha vinto tre dei sette incontri ufficiali contro gli elvetici (escludendo le amichevoli), con tre pareggi e una sola vittoria per la Svizzera. Alle 21:00 si disputerà anche il match tra Svizzera e Germania, trasmesso su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Luca Marchegiani. Niccolò Omini sarà a bordocampo. La Svizzera è vicina alla qualificazione agli ottavi, mentre la Germania è già qualificata. La Svizzera ha un piede negli ottavi grazie alla sua buona prestazione finora, mentre la Germania, già sicura del passaggio del turno, potrebbe optare per un turnover nella formazione titolare. Sempre alle 21:00, Scozia affronterà l'Ungheria in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Federico Zancan. Scozia e Ungheria sono rispettivamente terza e quarta nel Gruppo A, con i scozzesi che sperano di conquistare una vittoria per migliorare le loro chance di qualificazione, mentre l'Ungheria cerca di evitare l'eliminazione senza aver conquistato punti.

Lunedì 24 giugno alle 14:00 tornerà "EuroGoleador" con Sara Benci, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Alle 19:30 e alle 23:00 seguirà "Sky Euro Show" con Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò. Alle ore 21:00 ci sarà la 3a giornata del Gruppo B di UEFA Euro 2024 con "Diretta Gol" su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Daniele Barone commenterà Albania vs Spagna, mentre Federico Zancan sarà alla telecronaca di Croazia vs Italia. L'Albania affronterà la Spagna, già qualificata agli ottavi, cercando di ottenere un risultato positivo contro una squadra che ha sempre vinto nei precedenti otto incontri ufficiali. La Croazia, ultima nel gruppo, cercherà una vittoria contro l'Italia per sperare ancora nella qualificazione, mentre agli Azzurri basta un punto per passare agli ottavi. Alle 21:00, la partita Croazia vs Italia sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo ci saranno Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano. L'Italia ha bisogno di un solo punto per qualificarsi agli ottavi, ma non ha mai battuto la Croazia in competizioni ufficiali, con quattro pareggi e due sconfitte. Sempre alle 21:00, Albania sfiderà la Spagna in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Antonio Nucera e il contributo a bordocampo di Paolo Assogna. La Spagna è già qualificata, mentre Albania e Croazia sono all'ultimo posto con un solo punto.

Martedì 25 giugno, dalle 14:00, ci sarà "EuroGoleador" con Sara Benci, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Alle 17:00 seguirà "Sky Euro Show" con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Alle 18:00 avrà luogo la 3a giornata del Gruppo D di UEFA Euro 2024 con "Diretta Gol" su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Maurizio Compagnoni commenterà Francia vs Polonia, mentre Dario Massara sarà alla telecronaca di Olanda vs Austria. La Francia, favorita per la vittoria finale, affronterà la Polonia, che spera di ottenere almeno un punto per mantenere vive le speranze di qualificazione. L'Olanda, attualmente seconda nel gruppo, cercherà una vittoria contro l'Austria per garantirsi un posto negli ottavi di finale. Alle 18:00, Francia vs Polonia sarà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento di Thomas Heurtaux. Andrea Paventi sarà a bordocampo. Sempre alle 18:00, Olanda vs Austria sarà trasmessa su Sky Sport (253) con la telecronaca di Nicola Roggero e la diretta gol di Dario Massara. L'Austria, attualmente terza nel gruppo, ha bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione, mentre l'Olanda cerca di consolidare la sua posizione.



Dalle 20:00 e dalle 23:00, "Sky Euro Show" vedrà la partecipazione di Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Alle 21:00, per la 3a giornata del Gruppo C di UEFA Euro 2024, ci sarà "Diretta Gol" su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Giovanni Poggi commenterà Danimarca vs Serbia, mentre Paolo Ciarravano sarà alla telecronaca di Inghilterra vs Slovenia. La Danimarca, attualmente terza nel gruppo, cercherà di ottenere una vittoria contro la Serbia, ultima con zero punti, per avanzare nella competizione. L'Inghilterra, prima nel gruppo, affronterà la Slovenia con l'obiettivo di mantenere il primo posto e assicurarsi una qualificazione agevole. Alle 21:00, Inghilterra vs Slovenia sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento di Lorenzo Minotti. Filippo Benincampi sarà a bordocampo. Sempre alle 21:00, Danimarca vs Serbia sarà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Daniele Barone.

Mercoledì 26 giugno dalle 14:00, "EuroGoleador" vedrà Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella in studio. Alle 17:00, 20:00 e 23:00, "Sky Euro Show" sarà condotto da Mario Giunta con la partecipazione di Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi. Alle 18:00, la 3a giornata del Gruppo E di UEFA Euro 2024 sarà trasmessa con "Diretta Gol" su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Nicolò Ramella commenterà Slovacchia vs Romania, mentre Federico Zancan sarà alla telecronaca di Ucraina vs Belgio. La Slovacchia e la Romania si affrontano con la speranza di avanzare agli ottavi, mentre l'Ucraina cercherà di strappare punti preziosi contro un Belgio favorito. Alle 18:00, Ucraina vs Belgio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Dario Massara e il contributo a bordocampo di Massimiliano Nebuloni. Il Belgio, una delle squadre favorite per la vittoria finale, cercherà di mantenere il primato nel gruppo. Sempre alle 18:00, Slovacchia vs Romania sarà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Paolo Ciarravano. La partita sarà decisiva per entrambe le squadre, che cercheranno di assicurarsi un posto negli ottavi di finale.

DOMENICA 23 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino



in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Andrea Marinozzi



in studio: Mario Giunta, Riccardo Montolivo e Andrea Marinozzi Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. A: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Scozia vs Ungheria: Paolo Ciarravano

Svizzera vs Germania: Federico Botti



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Scozia vs Ungheria: Paolo Ciarravano Svizzera vs Germania: Federico Botti Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. A: Svizzera vs Germania

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Bordocampo Niccolò Omini

Gruppo A con Scozia e Ungheria. Elvetici con un piede agli ottavi. Tedeschi gia' qualificati. In vantaggio 3 a 1 nelle 7 sfide (amichevoli escluse), 3 pari.



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani Bordocampo Niccolò Omini Gruppo A con Scozia e Ungheria. Elvetici con un piede agli ottavi. Tedeschi gia' qualificati. In vantaggio 3 a 1 nelle 7 sfide (amichevoli escluse), 3 pari. Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. A: Scozia [pts. 1] vs Ungheria [pts. 0] ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

Gruppo A con Germania (prima) e Svizzera (seconda). Scozzesi terzi con un solo punto. Magiari ultimi a 0 punti, con un solo gol fatto e 5 subiti.

LUNEDÌ 24 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini



in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini Dalle 19.30 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò



in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Albania vs Spagna: Daniele Barone

Croazia vs ITALIA: Federico Zancan



diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Albania vs Spagna: Daniele Barone Croazia vs ITALIA: Federico Zancan Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Croazia vs ITALIA

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Gruppo B con Spagna (gia' agli ottavi) e Albania. All'Italia basta un punto per qualificarsi. Non ha mai battuto i croati (amichevoli escluse), 4 pari e 2 ko.



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi Bordocampo Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano Streaming: diretta su NOW e Sky Go Gruppo B con Spagna (gia' agli ottavi) e Albania. All'Italia basta un punto per qualificarsi. Non ha mai battuto i croati (amichevoli escluse), 4 pari e 2 ko. Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Albsnia vs Spagna ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera

Bordocampo Paolo Assogna

Gruppo B con Croazia (ultima) e Italia (seconda). Albania con un solo punto come i croati. Spagna gia' qualificata agli ottavi. Ha sempre vinto in 8 precedenti.

MARTEDÌ 25 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino



in studio: Sara Benci, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino Dalle 17 Sky Euro Show

in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini e Federico Zancan



in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini e Federico Zancan Ore 18 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. D: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Francia vs Polonia: Maurizio Compagnoni

Olanda vs Austria: Dario Massara



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Francia vs Polonia: Maurizio Compagnoni Olanda vs Austria: Dario Massara Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. D: Francia vs Polonia ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Thomas Heurtaux

Bordocampo Andrea Paventi



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Thomas Heurtaux Bordocampo Andrea Paventi Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. D: Olanda vs Austria

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Dario Massara



diretta Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Nicola Roggero Diretta Gol Dario Massara Dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna, Veronica Baldaccini e Federico Zancanù



in studio: Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna, Veronica Baldaccini e Federico Zancanù Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. C: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Danimarca vs Serbia: Giovanni Poggi

Inghilterra vs Slovenia: Paolo Ciarravnao



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Danimarca vs Serbia: Giovanni Poggi Inghilterra vs Slovenia: Paolo Ciarravnao Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. C: Inghilterra vs Slovenia

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti

Bordocampo Filippo Benincampi



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti Bordocampo Filippo Benincampi Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. C: Danimarca vs Serbia ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Daniele Barone

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella



in studio: Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella Dalle 17, dalle 20 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi



in studio: Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Giancarlo Marocchi Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Slovacchia vs Romania: Nicolò Ramella

Ucraina vs Belgio: Federico Zancan



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Slovacchia vs Romania: Nicolò Ramella Ucraina vs Belgio: Federico Zancan Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Ucraina vs Belgio

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Dario Massara

Bordocampo Massimiliano Nebuloni



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Dario Massara Bordocampo Massimiliano Nebuloni Ore 18:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. E: Slovacchia vs Romania ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano



diretta Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Paolo Ciarravano Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Diretta Gol

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Georgia vs Portogallo: Andrea Marinozzi

Repubblica Ceca vs Turchia: Paolo Redi



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Georgia vs Portogallo: Andrea Marinozzi Repubblica Ceca vs Turchia: Paolo Redi Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Georgia vs Portogallo

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi

Bordocampo Paolo Assogna



diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi Bordocampo Paolo Assogna Ore 21 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. F: Repubblica Ceca vs Turchia ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile

