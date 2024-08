Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Primo Turno: Palinsesto e Telecronisti

Questo weekend riparte la nuova stagione calcistica per le squadre della terza serie italiana. A scendere in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie C, da seguire su Sky e in streaming su NOW: Lecco-Milan Futuro, sabato alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Latina-Perugia, domenica alle 20 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Aggiornamenti su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite, su skysport.it e i canali social ufficiali Sky Sport.

Di seguito la programmazione delle partite del primo turno di Coppa Italia Serie C

in diretta su Sky e in streaming su NOW:

SABATO 10 AGOSTO

Ore 21 Lecco vs Milan Futuro

diretta Sky Sport Caclio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Scognamiglio

La seconda squadra rossonera nata lo scorso 27 giougno e affidata a Daniele Bonera, affronta nella prima uscita ufficiale il Lecco di Francesco Baldini.

DOMENICA 11 AGOSTO

Ore 20 Latina vs Perugia

diretta Sky Sport Caclio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Menon

Due vittorie a testa e 4 pari in 8 precedenti. Latina imbatutta in casa nelle 4 sfide: 2 vittorie e 2 par. Nerazzurri vincitori della Coppa Italia di C nel 2013.



