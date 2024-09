Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutta la Serie C è NOW disponibile solo su Sky e in streaming su NOW con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, comprendendo tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Sky Sport Calcio è il canale di riferimento per guardare le partite del campionato di Serie C 2024/2025, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Calcio insieme ai canali Sky Sport dal 251 in poi.

Le squadre vincitrici di ogni girone di Serie C ottengono la promozione diretta in Serie BKT, mentre la quarta promossa sarà decisa nei playoff tra le squadre classificate dal secondo al decimo posto e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Nove squadre saranno retrocesse: le ultime tre di ogni girone andranno in Serie D, e le restanti sei saranno stabilite tramite i playout.

Il campionato inizia venerdì 23 agosto 2024: 60 le squadre partecipanti, suddivise in tre gironi da 20 squadre ciascuno - il girone A, B e C. La stagione di Serie C si chiuderà poi domenica 27 aprile 2025 per lasciare spazio alla fase dei playoff e dei playout.

GIRONE A : Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona





GIRONE B : Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro





GIRONE C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris

Solo in streaming su NOW puoi vedere tutta la Serie C. In più, la Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno, la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, oltre a Premier League e Bundesliga in esclusiva streaming.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 7 settembre 2024, la Serie C NOW 2024/25 prosegue con la terza giornata di campionato. Alle 16:15, nel Girone A, la Pro Patria affronta la Feralpisalò, con diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, commentato da Andrea Calderoni.

Alle 18:30 parte la trasmissione Diretta Gol su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW, con collegamenti alternati dai seguenti campi: Alcione Milano contro Renate con telecronaca di Andrea Calderoni, Atalanta Under 23 contro Trento con Matteo Sfolcini, AZ Picerno contro Casertana con Biagio Liccardo, Juventus Next Gen contro Catania con Riccardo Morelli, Lecco contro Lumezzane con Andrea Distaso, Pergolettese contro Union Clodiense con Walter Topan, e Virtus Verona contro Novara con Luca Pellegrini.

Sempre alle 18:30, la Juventus Next Gen sfida il Catania nel Girone C, con diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Andrea Menon. Contemporaneamente, nel Girone C, la AZ Picerno affronta la Casertana, trasmessa su Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Alessio Colombo al commento. Nello stesso orario, altre partite del Girone A vedono il Lecco contro il Lumezzane su Sky Sport 253 con la telecronaca di Antonio Nucera, la Virtus Verona contro il Novara su Sky Sport 254 con Calogero Destro, l'Alcione Milano contro il Renate su Sky Sport 255 con Alberto Pucci, la Pergolettese contro l'Union Clodiense su Sky Sport 256 con Marco Pagano, e infine l'Atalanta U23 contro il Trento su Sky Sport 257 con Sabino Palermo al commento.

Alle 20:45, Diretta Gol prosegue su Sky Sport Calcio 202 con collegamenti dai seguenti campi: Albinoleffe contro Vicenza con Andrea Distaso, Crotone contro Trapani con Biagio Liccardo, Gubbio contro Ternana con Walter Topan, Messina contro Taranto con Riccardo Morelli, Rimini contro Pescara con Matteo Sfolcini, Turris contro Latina con Andrea Calderoni, e Pineto contro Arezzo con Walter Topan.

Alla stessa ora, il Rimini affronta il Pescara per il Girone B, trasmesso su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con Giovanni Poggi al commento. Nel Girone C, il Crotone sfida il Trapani su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Peppe Di Giovanni alla telecronaca. Il Gubbio affronta la Ternana nel Girone B su Sky Sport 253 con Matteo Occhiuto al commento, mentre l'Albinoleffe sfida l'L.R. Vicenza su Sky Sport 254, commentato da Pietro Scognamiglio. Pineto e Arezzo si sfidano nel Girone B su Sky Sport 255 con Cristiano Tognoli alla telecronaca. Nel Girone C, il Messina affronta il Taranto su Sky Sport 256 con Gioele Anni, e la Turris sfida il Latina su Sky Sport 257 con Andrea Consales.

Domenica 8 settembre 2024, alle 16:15, nel Girone B, la Pianese affronta il Campobasso su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con Biagio Liccardo al commento. Alle 18:30, la Spal sfida la Lucchese nel Girone B su Sky Sport 251, commentata da Andrea Voria, mentre nel Girone A la Triestina affronta il Caldiero Terme su Sky Sport 252, con Walter Topan. Il Sorrento affronta il Team Altamura nel Girone C su Sky Sport 253 con Andrea Distaso, mentre nel Girone B il Pontedera sfida il Sestri Levante su Sky Sport 254 con Riccardo Morelli. La Legnano Salus affronta la Vis Pesaro su Sky Sport 255 con Matteo Sfolcini, la Pro Vercelli sfida la Giana Erminio nel Girone A su Sky Sport 256, commentata da Angelo Taglieri, e infine il Carpi sfida il Perugia su Sky Sport Calcio 202 con Fabrizio Redaelli.

Alle 20:45, nel Girone C, il Benevento affronta il Potenza su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con Matteo Viscardi al commento. Sempre alle 20:45, l'Arzignano V. sfida il Padova nel Girone A su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 252, con Luca Pellegrini alla telecronaca. Avellino e Audace Cerignola si sfidano su Sky Sport 253 con Alessio Colombo al commento, mentre il Foggia affronta il Monopoli su Sky Sport 255, commentato da Manuel Favia. Giugliano sfida la Cavese nel Girone C su Sky Sport 256, con Marco Pagano. La serata si chiude alle 21:15 con Virtus Entella contro Ascoli, trasmessa su Sky Sport 254, con Elia Faggion al commento.

SABATO 7 SETTEMBRE 2024

ore 16:15 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Pro Patria vs Feralpisalò

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Collegamenti alternati con i seguenti campi:



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Collegamenti alternati con i seguenti campi: Alcione Milano vs Renate: Andrea Calderoni

Andrea Calderoni Atalanta Under 23 vs Trento: Matteo Sfolcini

Matteo Sfolcini AZ Picerno vs Casertana : Biagio Liccardo

: Biagio Liccardo Juventus Next Gen vs Catania : Riccardo Morelli

: Riccardo Morelli Lecco vs Lumezzane: Andrea Distaso

Andrea Distaso Pergolettese vs Union Clodense : Walter Topan

: Walter Topan Virtus Verona vs Novara: Luca Pellegrini



Luca Pellegrini ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Juventus Next Gen vs Catania

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Menon ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Az Picerno vs Casertana

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Lecco vs Lumezzane

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Antonio Nucera ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Novara

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Calogero Destro



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Calogero Destro ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Renate

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Alberto Pucci ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Pergolettese vs Union Clodiense

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Trento

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Collegamenti alternati con i seguenti campi:



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Collegamenti alternati con i seguenti campi: Albinoleffe vs Vicenza : Andrea Distaso

: Andrea Distaso Crotone vs Trapani: Biagio Liccardo

Biagio Liccardo Gubbio vs Ternana: Walter Topan

Walter Topan Messina vs Taranto: Riccardo Morelli

Riccardo Morelli Rimini vs Pescara : Matteo Sfolcini

: Matteo Sfolcini Turris vs Latina: Andrea Calderoni

Andrea Calderoni Pineto vs Arezzo : Walter Topan



: Walter Topan ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Rimini vs Pescara

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Giovanni Poggi ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Crotone vs Trapani

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Gubbio vs Ternana

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Albinoleffe vs L.R. Vicenza

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Pineto vs Arezzo

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Cristiano Tognoli ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: ACR Messina vs Taranto

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Turris vs Latina

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024

ore 16:15 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Pianese vs Campobasso

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Spal vs Lucchese

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Voria



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Voria ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Triestina vs Caldiero Terme

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Sorrento vs Team Altamura

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Distaso



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Distaso ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Pontedera vs Sestri Levante

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Legnano Salus vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Giana Erminio

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Carpi vs Perugia

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabrizio Redaelli ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Benevento vs Potenza

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone A: Arzignano V. vs Padova

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Avellino vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Foggia vs Monopoli

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Manuel Favia



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Manuel Favia ore 20:45 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone C: Giugliano vs Cavese

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano ore 21:15 Serie C NOW 2024/25 3a Giornata Girone B: Virtus Entella vs Ascoli

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion

La gara Torres - Milan Futuro è stata rinviata al 18 settembre alle ore 20:45

