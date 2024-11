Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Ottavi: Palinsesto e Telecronisti

La Coppa Italia Serie C entra nel vivo. Tra oggi e domani in campo sedici squadre nelle gare valide per gli ottavi di finale (tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW), che si contenderanno il pass qualificazione per i quarti in novanta minuti, a meno di eventuali tempi supplementari o calci di rigore.

Aprirà il turno, alle 14:30 di oggi, Potenza-Team Altamura. Al Viviani andrà in scena un nuovo capitolo della sfida tra i lucani e i pugliesi dopo il confronto in Serie C NOW del 4 novembre, che terminò con uno spettacolare due a due al San Nicola. Alle 18:30, poi, toccherà a Giugliano e Avellino – il primo dei due derby di giornata. Un match che si preannuncia ricco di emozioni con due compagini che occupano, rispettivamente, il quarto e il decimo posto nel girone C di Serie C NOW, ma divisi da un solo punto. Al Massimino, infine, si giocherà il secondo derby, con Catania e Trapani che si troveranno nuovamente di fronte a distanza di appena undici giorni, quando terminò due a uno per i rossazzurri. Fischio d’inizio alle 20:30.

Domani altre cinque partite. Alle 18 in campo Giana Erminio–Pro Vercelli, Torres-Milan Futuro, Padova-Caldiero Terme; alle 20:30 Vicenza-Rimini e Perugia-Arezzo chiuderanno gli ottavi di finale.

Tutta la Serie C è NOW disponibile solo su Sky e in streaming su NOW con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, comprendendo tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale).

Solo in streaming su NOW puoi vedere tutta la Serie C. In più, la Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno, la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, oltre a Premier League e Bundesliga in esclusiva streaming.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C!

COPPA ITALIA SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - OTTAVI - PALINSESTO SKY E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Mercoledì 27 novembre 2024, gli ottavi di finale continueranno con tre partite in contemporanea alle ore 18:00. Padova affronterà Caldiero Terme, con Alessio Colombo alla telecronaca su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Nello stesso orario, Torres sfiderà Milan Futuro su Sky Sport 256 e NOW, con Luca Pellegrini al commento, mentre Giana Erminio ospiterà Pro Vercelli, visibile su Sky Sport 257 e NOW, con Andrea Consales. La giornata si concluderà alle ore 20:30 con le ultime due partite. L.R. Vicenza affronterà Rimini in diretta su Sky Sport Max 205 e NOW, con Gioele Anni al microfono, mentre Perugia sfiderà Arezzo su Sky Sport 258 e NOW, con Marco Pagano alla telecronaca.

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2024

ore 14:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Potenza vs Team Altamura

diretta Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori





diretta Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Migliori ore 18:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Giugliano vs Avellino

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri





diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri ore 20:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Catania vs Trapani

diretta Sky Sport Arena 204 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2024

ore 18:00 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Padova vs Caldiero Terme

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo





diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo ore 18:00 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Torres vs Milan Futuro

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini





diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini ore 18:00 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Giana Erminio vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales





diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales ore 20:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: L.R. Vicenza vs Rimini

diretta Sky Sport MAX 205 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni





diretta Sky Sport MAX 205 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni ore 20:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Ottavi: Perugia vs Arezzo

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano

