Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 29 Dicembre 2024 - 1 Gennaio 2025 (Premier League)

Nella Casa dello Sport di Sky, da domenica 29 dicembre a mercoledì 1° gennaio 2025, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW.. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la diciannovesima giornata di Premier League. Primo incontro alle 15.30 con Leicester-Manchester City in diretta su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Alle 16 quattro partite in contemporanea: Tottenham-Wolves, su Sky Sport Arena e NOW, Everton-Nottingham Forest, su Sky Sport 252 e NOW, Fulham-Bournemouth, su Sky Sport 253 e NOW, e Crystal Palace-Southampton, su Sky Sport 254 e NOW. Inoltre, sempre domenica, ma alle 18.15, West Ham-Liverpool, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Lunedì altri tre match: alle 20.45 Aston Villa-Brighton su Sky Sport Max e NOWe Ipswich-Chelsea su Sky Sport Arena e NOW. Alle 21 Manchester United-Newcastle su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW. Infine, mercoledì 1° gennaio, l’ultimo match di questa giornata, è Brentford-Arsenal, alle 18.30, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Come ogni anno, Sky Sport augura buone Feste agli appassionati di sport celebrando i grandi eventi, i campioni, i trionfi che lo hanno caratterizzato attraverso un videoclip speciale, che racchiude le emozioni condivise con gli abbonati. In occasione del 40° anniversario dell'uscita di "Cuore", album capolavoro di Antonello Venditti (ristampato in una versione speciale per celebrare la ricorrenza), la colonna sonora scelta da Sky è "Ci vorrebbe un amico", omaggio a una delle più grandi hit del cantautore romano. Anche l'augurio finale è una citazione del testo del brano: qui e per sempre al fianco… di chi ama lo sport, di chi lo pratica, di chi lo vive. Nella Casa dello Sport

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW



PREMIER LEAGUE – 19a giornata

DOMENICA 29 DICEMBRE

Dalle 15 e dalle 18

“ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Nicola Roggero



ore 15.30 LEICESTER vs MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





ore 16 TOTTENHAM vs WOLVES

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Stefano Borghi



ore 16 EVERTON vs NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Massimo Marianella





ore 16 FULHAM vs BOURNEMOUTH

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





ore 16 CRYSTAL PALACE vs SOUTHAMPTON

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Paolo Redi





Sky Sport 254 e NOW telecronaca Paolo Redi ore 18.15 WEST HAM vs LIVERPOOL

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Federico Zancan

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

Ore 20.45 ASTON VILLA vs BRIGHTON

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Ore 20.45 IPSWICH vs CHELSEA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Massimo Marianella



Sky Sport Arena e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 21 MANCHESTER UNITED vs NEWCASTLE

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Nicola Roggero

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

dalle 18 e dalle 20.30 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano





ore 18.30 BRENTFORD-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

