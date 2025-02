Calcio Estero su Sky e NOW: Bundesliga in esclusiva live, il programma dal 7 al 9 Febbraio

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW.

BUNDESLIGA – In Germania si scende in campo per la ventunesima giornata di Bundesliga. Si parte domani alle 20.30 con Bayern Monaco-Werder Brema, in diretta su Sky Sport 254 e NOW. Sabato tre incontri: alle 15.30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen su Sky Sport Calcio e NOW, e Borussia Dortmund-Stoccarda, live su Sky Sport Max e NOW, mentre alle 18.30 Borussia M’Gladbach-Eintracht Francoforte, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Per finire, domenica alle 15.30, Holstein Kiel-Bochum, su Sky Sport 257 e NOW, e alle 17.30 Lipsia-St. Pauli su Sky Sport 258 e NOW.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

BUNDESLIGA – 21a giornata

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Alle 14 “ Euro Show”

con Valentina Mariani





ore 20.30 BAYERN MONACO-WERDER BREMA

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 8 FEBBRAIO

dalle 15 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi





ore 15.30 WOLFSBURG-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





ore 15:30 BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi



ore 18.30 BORUSSIA M'GLADBACH-EINTRACHT FRANCOFORTE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicolò Ramella

DOMENICA 9 FEBBRAIO

ore 15.30 HOLSTEIN KIEL-BOCHUM

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Paolo Redi





ore 17.30 LIPSIA-ST. PAULI

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Christian Giordano

