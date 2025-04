Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 19 - 21 Aprile (Premier League, Bundesliga)

Nella Casa dello Sport di Sky,da sabato 19 a lunedì 21 aprile, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night - e la Bundesliga.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la trentatreesima giornata di Premier League. Si comincia sabato alle 16 con quattro partite: Everton-Manchester City, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW, Crystal Palace-Bournemouth, live su Sky Sport Calcio e NOW, Brentford-Brighton,su Sky Sport 254 e NOW, e West Ham-Southampton (Sky Sport 255 e NOW). Poco più tardi, alle 18.30, ecco il turno di Aston Villa-Newcastle, in direttasu Sky Sport Calcio e NOW. Domenica alle 15 sono tre le sfide: Ipswich Town-Arsenal, livesu Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, Fulham-Chelsea, suSky Sport 251 e NOW, e Manchester United-Wolverhampton (Sky Sport 252 e NOW). Alle 17.30,il match fra Leicester City e Liverpool su Sky SportArena, Sky Sport 252 e NOW. Lunedì alle 21 chiude la trentatreesima giornata Tottenham-Nottingham Forest, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.

DI CANIO, UNA GIORNATA DA HAMMER - Appuntamento con il terzo episodio stagionale del Di Canio Premier Special: Una giornata da Hammer, dedicato al West Ham United: da venerdì 18 aprile, alle 18.15 e alle 22 su Sky Sport Uno, alle 23 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand. Paolo Di Canio entra al Rush Green Training Ground, il centro di allenamento della squadra e da qui l’incontro con l’allenatore Graham Potter, i giocatori, lo staff degli Hammers. Il viaggio nel mondo della Premier League continua, tra storie, analisi e curiosità. Il tema di “Una giornata da Hammer” è il ritorno a casa, un ritorno doppiamente significativo perché la casa è nuova ma le persone e lo spirito sono le stesse. Casa è il West Ham United, club nel quale Paolo Di Canio ha giocato dal 1998 al 2003, lasciando ricordi davvero indelebili, tanto da far ancora cantare nelle grandi occasioni il suo nome. Di Canio ha trascorso una giornata al centro tecnico del West Ham: che da alcuni anni però non è più la ‘casa’ che conosceva, nella zona di Chadwell Heath, ma qualche chilometro più in là, Rush Green, sempre nella parte orientale di Londra.

La giornata scivola in un clima di grande cordialità ed emozione, in costante movimento tra presente e passato. Il presente negli incontri con l’allenatore Graham Potter, i suoi metodi, la voglia di riscatto dopo l’esperienza negativa al Chelsea e la perfetta comprensione del delicato equilibrio del club tra entità globale e ‘famiglia’, con il vice-capitano Aaron Cresswell, consapevole del peso della maglia e dei colori, i celebri claret&blue, con Emerson Palmieri, unico giocatore ad aver vinto tutte e tre le coppe europee attuali ma anche, con la maglia azzurra, ad aver dato a migliaia di tifosi del West Ham un dispiacere nella finale degli Europei di quattro anni fa. Il passato è rappresentato dalle persone che Di Canio ha conosciuto nel suo periodo londinese e che, in un altro esempio della visione del club come famiglia, fanno ancora parte di quel mondo: il medico sociale e il magazziniere, 40 anni di lavoro e di contatto quotidiano con calciatori di ogni nazione e ogni provenienza. Una puntata ricca di aneddoti e rimpatriate, con il giusto finale accompagnato da un’apparizione in campo.

BUNDESLIGA – In Germania si scende in campo per la trentesima giornata di Bundesliga. Prima partita sabato alle 15.30 tra Heidenheim-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport 252 e NOW. Domenica sono tre i match: alle 15.30 Augsburg-Eintracht Francoforte, live su Sky Sport 254 e NOW, alle 17.30 Borussia Dortmund-Borussia M’Gladbach, su Sky Sport 253 e NOW, e alle 19.30 St. Pauli-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena e NOW).

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 33a giornata

SABATO 19 APRILE

Dalle 13 , dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





, e con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 16 EVERTON-MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 16 CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 16 BRENTFORD-BRIGHTON

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Sky Sport 254 e NOW telecronaca Nicolò Ramella ore 16 WEST HAM-SOUTHAMPTON

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport 255 e NOW telecronaca Matteo Marceddu ore 18.30 ASTON VILLA-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

DOMENICA 20 APRILE

Dalle 19.30 alle 20 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano





In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 15 IPSWICH TOWN-ARSENAL

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 15 FULHAM-CHELSEA

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport 251 e NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 15 MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport 252 e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 17.30 LEICESTER CITY-LIVERPOOL

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Federico Zancan

LUNEDÌ 21 APRILE

ore 21 TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 30a giornata

SABATO 19 APRILE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 15.30 HEIDENHEIM-BAYERN MONACO

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 20 APRILE

Dalle 19.30 alle 20 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano





In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 15.30 AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport 254 e NOW telecronaca Filippo Benincampi ore 17.30 BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA M’GLADBACH

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi





Sky Sport 253 e NOW telecronaca Pietro Nicolodi ore 19.30 ST. PAULI-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

