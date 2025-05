Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 2 Turno Playoff Girone: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

La storia dei Playoff di Serie C NOW 2024-25 continua con il secondo ed ultimo round della fase del girone: sei partite, dodici squadre in campo, tutte alle 20, che si contenderanno un posto nel playoff nazionale per prendere parte al sorteggio dell'8 maggio alle 12:30 su SkySport24 (la mano che estrarrà le squadre sarà quella di Fabio Pecchia, grande ex della C con Avellino, Latina e Juventus NG).

Prima partita nel post regular season per Albinoleffe, Pescara e Crotone, che si aggiungono alle nove qualificate dopo i novanta minuti del primo turno. Anche questa sera soltanto tempi regolamentari, in caso di parità staccherà il pass qualificazione la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare. Tutte le partite saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, arricchite dalla modalità Diretta Gol per non perdere neanche un gol.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - 2 Turno PLAYOFF GIRONE - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 20:00 torna Diretta Gol Serie C NOW, in onda su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW, per raccontare in tempo reale tutte le emozioni del secondo turno dei playoff. Collegamenti alternati da sei campi per non perdere neanche un gol in una serata che si preannuncia decisiva nella corsa alla Serie B. Gioele Anni sarà a Renate per la sfida con la Giana Erminio, Sabino Palermo commenterà Arezzo–Vis Pesaro, Alessio Colombo seguirà Albinoleffe–Atalanta U23, Walter Topan racconterà Pescara–Pianese, Andrea Menon sarà a Catania per il match con il Potenza, mentre Riccardo Morelli accompagnerà i telespettatori al fianco di Crotone e Juventus Next Gen.

Sempre alle 20:00, riflettori accesi su Crotone–Juventus Next Gen, in diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251 e NOW, con la telecronaca di Antonio Nucera. I calabresi di Emilio Longo sono una macchina da gol con 62 reti in stagione, trascinati da un Tumminello formato capocannoniere e da un attacco ricco di alternative tra cui Gomez, Oviszach, Murano e Jonatan Silva. Il gioco offensivo e verticale voluto dal tecnico sta attirando l’attenzione anche dalla Serie B, ma oggi bisognerà confermarlo contro una Juventus Next Gen rinvigorita dalla goleada al Benevento, dove Guerra, Cudrig e Pietrelli hanno dimostrato che la squadra bianconera è pronta a giocarsela con chiunque, anche allo Scida, dove serve una nuova impresa. A Catania, sempre alle 20:00 su Sky Sport 252 e NOW, con telecronaca di Pietro Scognamiglio, il match tra gli etnei e il Potenza ha il sapore di una rivincita. La squadra di Toscano, costruita per salire, punta tutto su Roberto Inglese e un organico d’esperienza. Di fronte i lucani di De Giorgio, protagonisti di una stagione inaspettata, puntano su Salvatore Caturano per ribaltare i pronostici ancora una volta.

Alla stessa ora, su Sky Sport 253 e NOW, Luca Pellegrini commenterà Pescara–Pianese. Gli abruzzesi arrivano carichi da tre successi consecutivi, forti di una rosa esperta e di giovani brillanti rilanciati da Silvio Baldini. Ma la Pianese non ha nulla da perdere, spinta dall’entusiasmo, dal talento di Marchesi e dalla capacità del tecnico Formisano di sorprendere. All’andata vinsero i toscani, oggi si gioca tutto. Su Sky Sport 254 e NOW va in scena Albinoleffe–Atalanta U23, il derby bergamasco, con telecronaca di Matteo Occhiuto. I blucelesti vivono il miglior campionato dell'ultimo decennio, ma davanti c’è un’Atalanta carica e trascinata da un Vlahovic da 21 gol, pronta a vendere cara la pelle dopo il colpaccio col Trento. La sfida promette scintille tra giovani talenti e ambizioni locali.

Arezzo–Vis Pesaro, su Sky Sport 255 e NOW con Peppe Di Giovanni alla telecronaca, è il big match del Girone B. Gli amaranto si affidano a un Pattarello devastante da 19 reti e a un gioco propositivo, ma devono sfatare il tabù Vis Pesaro, mai battuta quest’anno. I marchigiani, compatti e cinici, vogliono colpire ancora nei minuti finali. Infine, su Sky Sport 256 e NOW, Alberto Pucci racconterà Renate–Giana Erminio, derby lombardo che vale un pezzo di storia. I nerazzurri di Foschi partono da favoriti grazie al miglior piazzamento, ma la Giana ha il dente avvelenato e deve vincere per passare. Calì contro Stuckler è la sfida nella sfida, mentre il “Mino Favini” si prepara a una notte da protagonista, in pieno stile Serie C: cuore, talento e orgoglio di provincia.

MERCOLEDI 7 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 2° Turno Girone A/B/C Playoff: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Renate vs Giana Erminio: Gioele Anni

- Arezzo vs Vis Pesaro: Sabino Palermo

- Albinoleffe vs Atalanta U23 : Alessio Colombo

- Pescara vs Pianese: Walter Topan

- Catania vs Potenza: Andrea Menon

- Crotone vs Juventus Next Gen : Riccardo Morelli



diretta Sky Sport ARENA 204 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Il Crotone di Emilio Longo si presenta ai playoff come una vera e propria macchina da gol, con numeri impressionanti che raccontano di un attacco capace di segnare 62 reti in 34 partite e di un reparto offensivo devastante in cui brillano Tumminello (17 gol), Guido Gomez, Oviszach, Murano, Jonatan Silva, supportati da giocatori di qualità come Vitale e Federico Ricci. L'arrivo di Longo ha trasformato la squadra, restituendo entusiasmo e identità attraverso un calcio verticale, offensivo, costruito per esaltare le doti degli attaccanti. Il tecnico salernitano ha portato a Crotone la stessa mentalità che aveva fatto le fortune del suo Picerno e ora è al centro dell'attenzione anche di diversi club di Serie B. Ma contro i rossoblù si presenta una Juventus Next Gen galvanizzata dalla goleada inflitta al Benevento, con giocatori in forma come Guerra, Cudrig e Pietrelli pronti a provarci fino in fondo. I bianconeri, obbligati a vincere anche allo Scida, sono una mina vagante, ma contro il Crotone più spettacolare degli ultimi anni servirà un’altra impresa.



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Catania e Potenza si ritrovano ai playoff a pochi giorni dall’ultimo scontro diretto, con i siciliani favoriti grazie alla spinta di un Roberto Inglese in grande forma e a una rosa pensata per la promozione, mentre i lucani di De Giorgio, protagonisti di una stagione sorprendente e spettacolare nonostante qualche lacuna difensiva, si affidano al carisma e ai gol di Salvatore Caturano per tentare un’altra impresa contro la squadra di Toscano, maestro delle promozioni e garanzia di futuro per un Catania che sogna ancora la Serie B.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini

Il Pescara arriva ai playoff con il vento in poppa, sospinto da tre vittorie consecutive e da una rosa costruita per vincere, dove l’esperienza di giocatori navigati come Brosco, Letizia e Valzania si fonde con l’entusiasmo e la qualità dei giovani Ferraris, Moruzzi e Dagasso, in un mix che Silvio Baldini ha saputo valorizzare recuperando lo spirito brillante dell’andata. Ma di fronte c’è una Pianese senza paura, vera sorpresa della stagione, guidata da un Formisano ambizioso e capace di proporre calcio, forte di un precedente favorevole contro gli abruzzesi e di un giocatore chiave come Marchesi, decisivo al primo turno e autentico talismano per i toscani.



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Nel derby playoff di Serie C NOW tra AlbinoLeffe e Atalanta Under 23, i blucelesti, autori della loro miglior stagione degli ultimi dieci anni con record di gol e vittorie, debuttano grazie al quarto posto, mentre i nerazzurri di Modesto, trascinati dai 21 gol di Vlahovic, arrivano carichi dopo l’impresa contro il Trento, in un confronto acceso anche dalle stelle emergenti Zoma e Vanja e dal desiderio condiviso di scrivere una nuova pagina nella storia calcistica bergamasca.



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni

L’Arezzo, trascinato da un imprendibile Emiliano Pattarello autore di 19 gol stagionali, arriva al secondo turno playoff con entusiasmo e gioco offensivo, ma dovrà sfatare il tabù Vis Pesaro, mai battuta né bucata in stagione, mentre i marchigiani di Roberto Stellone, esperti nella gestione delle fasi decisive e capaci di colpi di coda nei minuti finali, puntano sulla solidità difensiva e sugli inserimenti per tentare il colpo grosso e guadagnarsi la fase naziona



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci

Il derby tra Renate e Giana Erminio è molto più di una sfida territoriale: è il simbolo di un calcio che continua a vivere di passione, lavoro e programmazione. Separate da appena 30 chilometri, le due squadre si ritrovano faccia a faccia nel secondo turno playoff del girone A dopo un campionato vissuto da protagoniste. Il Renate di Foschi, reduce da un’altra buona stagione, vuole riscattare la delusione di due anni fa, mentre la Giana Erminio di Chiappella cerca vendetta sportiva dopo il pareggio beffa dello scorso maggio contro la Triestina. Sullo sfondo il fascino del terzo incrocio stagionale, con una vittoria a testa nei due precedenti. Stavolta, però, la Giana deve vincere per passare il turno, mentre al Renate basta un pari. Le attenzioni saranno tutte sui due tecnici e su Calì e Stuckler, i bomber che hanno trascinato le rispettive squadre fin qui, in un duello che si gioca anche a colpi di gol. Il “Mino Favini” di Meda si prepara a vivere una serata da protagonista, mentre a pochi chilometri San Siro ospita il grande calcio internazionale: è la rivincita della provincia, è l’orgoglio del calcio vero.

