Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff NAZ 1, Playout Andata, Supercoppa: Palinsesto e Telecronisti

Ha preso forma in diretta su SkySport24 il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, con i sorteggi condotti da Fabio Pecchia. Dall'urna sono emerse le cinque sfide che si giocheranno su 180 minuti, con andata in programma domenica 11 maggio e ritorno mercoledì 14 maggio. Fanno il loro ingresso nella competizione la Feralpisalò, la Torres e il Monopoli, ovvero le tre squadre che hanno concluso la regular season al terzo posto nei rispettivi gironi e che, in quanto teste di serie, affronteranno rispettivamente Crotone, Atalanta U23 e Giana Erminio. Esordio nei playoff anche per il Rimini, altra testa di serie in quanto vincitore della Coppa Italia Serie C, che affronterà la Vis Pesaro. Completa il quadro la sfida tra il Pescara, anch'esso testa di serie in virtù del miglior piazzamento, e il Catania. In caso di parità complessiva dopo i due incontri, passerà al turno successivo la squadra testa di serie, senza tempi supplementari o rigori.

Parallelamente, si aprirà sabato 10 maggio la fase cruciale dei Playout di Serie C, dove dieci squadre si giocheranno la salvezza. Alle 15:00 si comincerà con Messina-Foggia, unica sfida del girone C. Per il girone A, alle 17:30 toccherà a Pro Patria-Pro Vercelli, mentre alle 20:00 sarà la volta di Caldiero Terme-Triestina. Nel girone B, sempre alle 20:00, andranno in scena Sestri Levante-Lucchese e Milan Futuro-Spal. Anche i playout si giocheranno con gara d'andata e ritorno e, al pari dei playoff, in caso di risultato aggregato in parità al termine del doppio confronto, si salverà la squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

Tutte le partite saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW, arricchite dalla modalità Diretta Gol per non perdere neanche un gol.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF, PLAYOUT, SUPERCOPPA- PALINSESTO E TELECRONISTI

Sabato 10 maggio 2025 sarà una giornata interamente dedicata alla Serie C NOW 2024/25, con un fitto calendario di incontri che coprirà tutte le fasce orarie del pomeriggio e della sera, trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 15:00 con il primo atto dei playout del Girone C, dove il Messina ospiterà il Foggia in un match che si preannuncia teso e combattuto. L’atmosfera del “Franco Scoglio” promette scintille e a raccontarla ci sarà Matteo Migliori, in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 17:30 sarà il turno del Girone A, con la sfida tra Pro Patria e Pro Vercelli, due squadre storiche che si giocano la salvezza in un derby piemontese dalle forti implicazioni emotive. L’appuntamento è su Sky Sport 252 e NOW, con la telecronaca affidata ad Andrea Calderoni.

Alle 19:00 spazio alla Supercoppa di Serie C, seconda giornata, che vedrà opposti Virtus Entella e Avellino: entrambe già promosse, ora si contendono il titolo nazionale in un confronto di prestigio, visibile su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. La serata si animerà ulteriormente a partire dalle ore 20:00 con ben tre sfide in contemporanea. Per il Girone B, Milan Futuro sfiderà la Spal: una partita tra due realtà profondamente diverse per storia e struttura, ma accomunate dalla voglia di restare tra i professionisti. Diretta su Sky Sport 252 e NOW, con la voce di Andrea Di Staso. Sempre alle 20:00, per il Girone A, il Caldiero Terme affronterà la Triestina in uno dei playout più sorprendenti di questa stagione. La partita sarà raccontata da Biagio Liccardo su Sky Sport 253 e NOW. Chiude il quadro, ancora alle 20:00, lo scontro del Girone B tra Sestri Levante e Lucchese, due formazioni pronte a darsi battaglia per evitare la retrocessione. La telecronaca sarà curata da Marco Pagano, in diretta su Sky Sport 254 e NOW.

Domenica 11 maggio 2025 la Serie C NOW 2024/25 entrerà nel vivo con l’inizio del primo turno nazionale dei playoff, un appuntamento attesissimo che si consumerà in contemporanea alle ore 20:00, offrendo emozioni forti, storie di riscatto, rivalità storiche e sogni di promozione raccontati da Sky e NOW con una copertura totale e dettagliata.

Su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW andrà in onda la Diretta Gol, con collegamenti alternati in tempo reale dai sei campi protagonisti. Un format pensato per non perdere nemmeno un istante dei momenti decisivi di questa fase cruciale della 66ª edizione della Serie C, l’undicesima disputata con la formula a tre gironi più playoff e playout. A Crotone ci sarà Marco Pagano, a Pesaro Angelo Taglieri, a Catania Alessio Colombo, a Gorgonzola per Giana Erminio-Monopoli Matteo Sfolcini, a Caravaggio per Atalanta U23-Torres Biagio Liccardo.

In parallelo, tutti i match saranno anche trasmessi singolarmente sui canali dedicati. Su Sky Sport 252, diretta esclusiva per Catania vs Pescara, una delle partite più attese dell’intero turno. Il “Massimino” sarà una bolgia, con ventimila spettatori pronti a spingere i rossazzurri di Michele Zeoli che arrivano lanciatissimi con quattro vittorie di fila e un Roberto Inglese in stato di grazia. Stavolta però non basterà il pari: il Pescara di Silvio Baldini, forte del suo status di testa di serie, potrà passare anche con un doppio pareggio, e farà leva sulla propria esperienza e sulla possibilità di giocarsi il ritorno all’Adriatico. Il racconto sarà affidato a Antonio Nucera. Su Sky Sport 253, si giocherà Crotone vs Feralpisalò, una sfida tra due squadre che vogliono riscattare un’annata piena di alti e bassi. I lombardi, retrocessi lo scorso anno, hanno costruito una rosa profonda e competitiva che ha chiuso con 72 punti e 19 marcatori diversi: un dato che racconta della forza del gruppo. Il telecronista sarà Andrea Menon.

Su Sky Sport 254, spazio a Atalanta U23 vs Torres, un duello tra due progetti tecnicamente opposti: da una parte la giovanile nerazzurra, con il capocannoniere Vanja Vlahovic, già a quota 22 gol e decisivo nei turni precedenti, dall’altra la compattezza sarda della Torres, squadra rivelazione guidata da Alfonso Greco con il carisma e la qualità di Beppe Mastinu. La voce sarà quella di Walter Topan. Su Sky Sport 255 andrà in scena Giana Erminio vs Monopoli, incontro tra due squadre sorprendenti. I pugliesi di Alberto Colombo, solidi dietro e micidiali sulle palle inattive, sfidano una Giana che ha stupito tutti nel Girone A. Senza un bomber vero ma con equilibrio e compattezza, il Monopoli punta a ripetere il cammino del 2022. Telecronaca di Pietro Scognamiglio. Infine, su Sky Sport 256, Vis Pesaro vs Rimini sarà il derby dell’Adriatico più importante della stagione. I biancorossi arrivano con il morale alle stelle dopo aver conquistato la Coppa Italia Serie C, il primo titolo della loro storia, e vogliono rompere la maledizione dei playoff. Entrambe si conoscono bene, si sono già battute in stagione con una vittoria per parte, e si preparano a un doppio confronto ad alta tensione. Racconterà la partita Riccardo Morelli.

SABATO 10 MAGGIO 2025

ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Andata Gir. C: Messina vs Foggia

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 17:30 Serie C NOW 2024/25 Playout Andata Gir. A: Pro Patria vs Pro Vercelli
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Calderoni

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 19:00 Serie C NOW 2024/25 Supercoppa 2a Giornata: Virtus Entella vs Avellino

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Andata Gir. B: Milan Futuro vs Spal
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Andata Gir. A: Caldiero Terme vs Triestina
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Biagio Liccardo

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playout Andata Gir. B: Sestri Levante vs Lucchese
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano

DOMENICA 11 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Crotone vs Feralpisalò : Marco Pagano

- Vis Pesaro vs Rimini: Angelo Taglieri

- Catania vs Pescara: Alessio Colombo

- Giana Erminio vs Monopoli : Matteo Sfolcini

- Atalanta U23 vs Torres : Biagio Liccardo



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Diretta Gol
diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW
Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout
Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:
- Crotone vs Feralpisalò : Marco Pagano
- Vis Pesaro vs Rimini: Angelo Taglieri
- Catania vs Pescara: Alessio Colombo
- Giana Erminio vs Monopoli : Matteo Sfolcini
- Atalanta U23 vs Torres : Biagio Liccardo

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Domenica sera al Massimino andrà in scena un match ad alta tensione tra Catania e Pescara, due favorite per la promozione in Serie B: i rossazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive e trascinati da un Roberto Inglese in grande forma (già tre gol nei playoff), affrontano la terza gara casalinga consecutiva ma, a differenza dei turni precedenti, stavolta non basterà un pareggio nel doppio confronto per passare il turno, dato che il Pescara, testa di serie, accederebbe ai quarti anche con due pari; atteso il tutto esaurito con ventimila tifosi a spingere un Catania in fiducia, forte anche delle parate decisive del portiere Dini, contro una squadra esperta e insidiosa come quella di Silvio Baldini, che ha superato facilmente la Pianese nel preliminare e potrà contare sul ritorno all’Adriatico.



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Catania vs Pescara
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Antonio Nucera
Domenica sera al Massimino andrà in scena un match ad alta tensione tra Catania e Pescara, due favorite per la promozione in Serie B: i rossazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive e trascinati da un Roberto Inglese in grande forma (già tre gol nei playoff), affrontano la terza gara casalinga consecutiva ma, a differenza dei turni precedenti, stavolta non basterà un pareggio nel doppio confronto per passare il turno, dato che il Pescara, testa di serie, accederebbe ai quarti anche con due pari; atteso il tutto esaurito con ventimila tifosi a spingere un Catania in fiducia, forte anche delle parate decisive del portiere Dini, contro una squadra esperta e insidiosa come quella di Silvio Baldini, che ha superato facilmente la Pianese nel preliminare e potrà contare sul ritorno all'Adriatico.

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon

La Feralpisalò riparte con ambizione e spirito di rivincita dopo la retrocessione del maggio 2024, decisa a trasformare quell’addio alla Serie B in un nuovo inizio: profondamente rinnovata ma con elementi chiave confermati come Balestrero e Di Molfetta, protagonista con 9 gol e 6 assist, la squadra ha chiuso la stagione con un record storico di 72 punti, frutto di un girone di ritorno in crescendo in cui ha fermato le big Vicenza e Padova senza subire reti; al “Turina” è stata quasi imbattibile, conquistando 46 punti con 14 vittorie in 19 gare, segno di una solidità casalinga e di un gruppo coeso che ha mandato in gol ben 19 giocatori diversi, costruendo così le basi per sfidare il tabù playoff e inseguire un ritorno in cadetteria mai così vicino.



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Crotone vs Feralpisalò
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Menon
La Feralpisalò riparte con ambizione e spirito di rivincita dopo la retrocessione del maggio 2024, decisa a trasformare quell'addio alla Serie B in un nuovo inizio: profondamente rinnovata ma con elementi chiave confermati come Balestrero e Di Molfetta, protagonista con 9 gol e 6 assist, la squadra ha chiuso la stagione con un record storico di 72 punti, frutto di un girone di ritorno in crescendo in cui ha fermato le big Vicenza e Padova senza subire reti; al "Turina" è stata quasi imbattibile, conquistando 46 punti con 14 vittorie in 19 gare, segno di una solidità casalinga e di un gruppo coeso che ha mandato in gol ben 19 giocatori diversi, costruendo così le basi per sfidare il tabù playoff e inseguire un ritorno in cadetteria mai così vicino.

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

La Torres arriva al primo turno nazionale playoff forte di un'identità precisa e radicata, fatta di appartenenza territoriale, continuità tecnica e una base solida di giocatori sardi e veterani. Dopo essere stata la grande rivelazione dello scorso campionato, anche nel 2024 ha confermato ambizioni alte, chiudendo al terzo posto nel Girone B alle spalle di Cesena e Perugia, con il miglior attacco esterno del torneo e una seconda parte di stagione brillante. Fondamentale la conferma in panchina di Alfonso Greco nonostante le difficoltà di novembre, così come il contributo tecnico ed emotivo di Beppe Mastinu, regista di qualità e anima della squadra. L’Atalanta U23 sarà invece l’avversaria della Torres al primo turno nazionale: la squadra di Modesto, in un crescendo costante, ha eliminato Trento e Pro Patria ribaltando il fattore campo in entrambi i casi e può contare sullo stato di grazia di Vanja Vlahovic, capocannoniere con 22 gol in stagione e decisivo nei playoff. Sarà un confronto tra due realtà profondamente diverse, ma ugualmente compatte e determinate.



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Atalanta U23 vs Torres
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Walter Topan
La Torres arriva al primo turno nazionale playoff forte di un'identità precisa e radicata, fatta di appartenenza territoriale, continuità tecnica e una base solida di giocatori sardi e veterani. Dopo essere stata la grande rivelazione dello scorso campionato, anche nel 2024 ha confermato ambizioni alte, chiudendo al terzo posto nel Girone B alle spalle di Cesena e Perugia, con il miglior attacco esterno del torneo e una seconda parte di stagione brillante. Fondamentale la conferma in panchina di Alfonso Greco nonostante le difficoltà di novembre, così come il contributo tecnico ed emotivo di Beppe Mastinu, regista di qualità e anima della squadra. L'Atalanta U23 sarà invece l'avversaria della Torres al primo turno nazionale: la squadra di Modesto, in un crescendo costante, ha eliminato Trento e Pro Patria ribaltando il fattore campo in entrambi i casi e può contare sullo stato di grazia di Vanja Vlahovic, capocannoniere con 22 gol in stagione e decisivo nei playoff. Sarà un confronto tra due realtà profondamente diverse, ma ugualmente compatte e determinate.

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Monopoli si presenta ai playoff con la forza di un terzo posto conquistato contro ogni pronostico grazie alla solidità del 3-5-2 di Alberto Colombo, capace di costruire una difesa di ferro (solo 25 gol subiti e 14 clean sheet) e una grande efficacia sulle palle inattive, con 14 gol aerei nati dai cross di Bruschi; nonostante l’assenza di un vero bomber (Grandolfo è il miglior marcatore con 9 reti), i pugliesi hanno mostrato una notevole capacità di ottimizzare le proprie risorse, sostenuti da una città che si conferma porto sicuro per Colombo, tornato in estate al ‘Veneziani’ dopo esperienze altalenanti e pronto a replicare il cammino del 2022, quando portò il Monopoli fino ai quarti di finale; la sfida alla Giana Erminio, rivelazione del Girone A, sarà il primo banco di prova per una squadra che vuole continuare a stupire senza l’obbligo di vincere, ma con la voglia di rendere ancora orgogliosa la sua gente.



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale: Giana Erminio vs Monopoli
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Pietro Scognamiglio
Il Monopoli si presenta ai playoff con la forza di un terzo posto conquistato contro ogni pronostico grazie alla solidità del 3-5-2 di Alberto Colombo, capace di costruire una difesa di ferro (solo 25 gol subiti e 14 clean sheet) e una grande efficacia sulle palle inattive, con 14 gol aerei nati dai cross di Bruschi; nonostante l'assenza di un vero bomber (Grandolfo è il miglior marcatore con 9 reti), i pugliesi hanno mostrato una notevole capacità di ottimizzare le proprie risorse, sostenuti da una città che si conferma porto sicuro per Colombo, tornato in estate al 'Veneziani' dopo esperienze altalenanti e pronto a replicare il cammino del 2022, quando portò il Monopoli fino ai quarti di finale; la sfida alla Giana Erminio, rivelazione del Girone A, sarà il primo banco di prova per una squadra che vuole continuare a stupire senza l'obbligo di vincere, ma con la voglia di rendere ancora orgogliosa la sua gente.

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli

Il Rimini arriva al primo turno nazionale dei playoff con entusiasmo e fiducia, forte della recente vittoria della Coppa Italia Serie C, primo trofeo della sua storia conquistato dopo un cammino impeccabile culminato nella finale vinta contro la Giana Erminio. Per la terza stagione consecutiva centra la qualificazione ai playoff, ma dopo due eliminazioni precoci sogna di rompere il tabù puntando sulla solidità mostrata in Coppa e nella regular season, chiusa al nono posto con 13 vittorie, 14 pareggi e solo 11 sconfitte. La squadra di Antonio Buscè ha confermato una buona tenuta difensiva, quarta migliore del girone B, e ora affronterà la Vis Pesaro in un doppio confronto equilibrato tra formazioni che si conoscono bene e si sono già battute con reciproche vittorie in trasferta durante il campionato.

