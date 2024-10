MotoGP 2024, diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge.

IL MOTOMONDIALE IN AUSTRALIA – L’incredibile weekend di Sky si apre con il Motomondiale e il Gran Premio d’Australia, live da Phillip Island. Nella notte tra giovedì e venerdì si inizia a scaldare i motori con le prove libere, live dalle 23.55 per tutta la durata della notte. Nella notte tra venerdì e sabato,è tempo di qualifiche, con la lotta alla pole di MotoGP che scatterà all’1.45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la Sprint. Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3.15 Moto2 e alle 5 MotoGP (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16). Tutto il fine settimana sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGPe in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

MOTOGP: GP D’AUSTRALIA:

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW



NOTTE TRA 17 E 18 OTTOBRE

Ore 23.35: Moto3 - prove libere 1

Ore 24.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 1.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 4.10: Moto3 - prove libere 2

Ore 5: Moto2 - prove libere 2

Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Talent Time

NOTTE TRA 18 E 19 OTTOBRE

Ore 23.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 24.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 1.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 1.45: MotoGP - qualifiche

Ore 2.40: paddock live

Ore 3.45: Moto3 - qualifiche

Ore 4.40: Moto2 - qualifiche

Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 6: MotoGP - Sprint

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

NOTTE TRA 19 E 20 OTTOBRE

Ore 24.35: MotoGP - warm up

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Moto3 gara

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: Moto2 - gara

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP - gara (repliche alle 8, alle 9.30 e alle 16)

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Per gli appassionati di motori, il Gran Premio d'Australia offre un fine settimana carico di adrenalina e gare mozzafiato. Su TV8, le qualifiche della MotoGP iniziano nella notte tra il 18 e il 19 ottobre alle 01:50, seguite dal Paddock Live alle 02:40. Subito dopo, gli appassionati potranno godere di altri contenuti come il Paddock Pass e l'episodio di Social Media Rider. Alle 03:50 sarà la volta delle qualifiche di Moto3 e Moto2, sempre in diretta. La nottata si concluderà con il Paddock Live Sprint alle 05:30, preludio alla Sprint della MotoGP che prenderà il via alle 06:00, seguita da un approfondimento nel Paddock Live Show alle 06:45. Per chi non riesce a seguire tutto di notte, sabato pomeriggio alle 13:00 è prevista la replica della MotoGP Sprint.

Domenica 20 ottobre, l'azione riprende alle 07:45 con Informazione TV8 Sport, seguita alle 08:30 dal Paddock Live che anticipa le emozionanti gare della giornata. La Moto3 apre le danze con il pre-gara alle 09:00, seguito dalla gara stessa alle 09:05 e dalla cerimonia del podio subito dopo. Alle 10:20 è la volta della Moto2, con il pre-gara e il podio a seguire. Il clou della giornata arriva con la MotoGP: il pre-gara inizia alle 12:00, con la gara che parte alle 12:05 e la celebrazione del podio alle 12:55. È un weekend imperdibile per tutti gli appassionati di sport motoristici, con una programmazione ricca di emozioni e competizione ad alto livello. Tutto il fine settimana sarà visibile con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

NOTTE TRA 18 E 19 OTTOBRE

ore 01:50 Gp Australia Motogp Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 02:40 Paddock Live DIRETTA

ore 03:00 Paddock Pass

ore 03:20 Social Media Rider Ep. 5

ore 03:35 I racconti di Valentino Phillip Island 2001 - Il titolo

ore 03:50 Gp Australia Moto3 Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 04:45 Gp Australia Moto2 Qualifiche 19/10/2024 DIRETTA

ore 05:30 Paddock Live Sprint 2024 19/10/2024 DIRETTA

SABATO 19 OTTOBRE

ore 06:00 Gp Australia Motogp Sprint 19/10/2024 DIRETTA

ore 06:45 Paddock Live Show DIRETTA

ore 13:00 MotoGP Sprint: GP Australia

DOMENICA 20 OTTOBRE

ore 07:45 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 08:30 Moto GP Paddock Live

ore 09:00 Pre Gara Moto3

ore 09:05 Gp Australia '24 Moto3 Gara 20/10/2024

ore 09:55 Podio Gara Moto3

ore 10:00 Paddock Live

ore 10:15 Pre Gara Moto2

ore 10:20 Moto2 Gara: GP Australia

ore 11:10 Podio Gara Moto2

ore 11:15 Paddock Live Gara GP Australia

ore 11:30 Moto Gp Grid

ore 12:00 Pre Gara Motogp

ore 12:05 MotoGP Gara: GP Australia

ore 12:55 Podio Gara Motogp

