MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Argentina Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il secondo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale che sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio d’Argentina.

APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì 13 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 14.40, mentre alle 18.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 14.45,mentre alle 18.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 16, la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19.

Tutto il fine settimana argentino sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Per tutto il weekend, continui aggiornamenti live dal Circuito Termas de Rio Hondo grazie al canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport.

GLI SPECIALI DI SKY SPORT – Un viaggio attraverso dune, sterrati e avventura. Tutto questo e molto altro è “Dakar 2025, la sfida infinita”, il documentario curato da Sandro Donato Grosso - inviato di Sky Sport - e dal regista Claudio Cavillotti che racconta la grande avventura del rally raid più duro al mondo: la Dakar. La 47esima edizione della corsa, che Sky Sport ha seguito con approfondimenti quotidiani, viene rivissuto in un'ora di emozioni, anche in chiave retrospettiva, con il racconto dei protagonisti e di chi ha reso immortale e leggendaria questa sfida.

Lo speciale sarà in onda venerdì alle 21 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (disponibile anche on demand).

MOTOMONDIALE: GP D’ARGENTINA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 13 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 19.15: Racebook

Venerdì 14 marzo

Ore 12.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 13.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 14.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 18: Moto2 - prove libere 2

Ore 18.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live Show

Ore 20.45: Talent Time

Ore 21: Speciale “Dakar 2025, la sfida infinita”

Sabato 15 marzo

Ore 12.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 13.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 14.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 14.45: MotoGP - qualifiche

Ore 15.40: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 16.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 17.40: Moto2 - qualifiche

Ore 18.30: Paddock Live – Sprint

Ore 18.55: MotoGP - Sprint

Ore 19.45: Paddock Live Show

Ore 20.30: Talent Time

Domenica 16 marzo

Ore 10: Speciale “Dakar 2025, la sfida infinita”

Ore 14.35: MotoGP - Warm Up

Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Moto3 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.15: Moto2 - gara

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Grid

Ore 19: MotoGP - gara

Ore 20: Zona Rossa

Ore 21: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 15 MARZO

ore 14:50 Motori Gp Argentina Motogp Qualifiche 15/03/2025 Live

ore 15:40 Motori Moto Gp Paddock Live 2025 15/03/2025 Live

ore 16:00 Motori Moto GP Paddock Pass

ore 16:15 Motori Due tempi bei tempi

ore 16:30 Motori Moto Gp Paddock Live 2025 15/03/2025 Live

ore 16:50 Motori Gp Argentina Moto3 Qualifiche 15/03/2025 Live

ore 17:45 Motori Gp Argentina Moto2 Qualifiche 15/03/2025 Live

ore 18:30 Motori Gp Paddock Live Sprint 2025 15/03/2025 Live

ore 19:00 Motori Moto Gp 2025 Gp Argentina Motogp Sprint 15/03/2025 Live

ore 19:45 Motori Moto GP Paddock Live Show Live

DOMENICA 16 MARZO

ore 18:00 Motori Paddock Live GP Argentina

ore 18:30 Motori Pre Gara Moto3

ore 18:35 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Argentina

ore 19:15 Motori Podio Gara Moto3

ore 19:30 Motori Moto GP Paddock Live GP Argentina

ore 19:45 Motori Pre Gara Moto2

ore 19:50 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Argentina

ore 20:35 Motori Podio Gara Moto2

ore 20:45 Motori Paddock Live Gara GP Argentina

ore 21:00 Motori MotoGP Grid

ore 21:30 Motori Pre Gara Motogp

ore 21:35 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Argentina

ore 22:25 Motori Podio Gara Motogp

ore 22:30 Motori MotoGP Zona Rossa





