MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Spagna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale e il WRC.

MOTOMONDIALE A JEREZ – Si inizia giovedì 24 aprile con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45,mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Il fine settimana spagnolo sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: l'analisi della pista Il circuito andaluso di Jerez - intitolato dal 2018 alla memoria di Angel Nieto - è un 'must' del Motomondiale. Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno successivo e si è sempre disputato dal 1989 a oggi.

Nella gara del debutto - il 26 aprile del 1987 - successi di Wayne Gardner (nella classe 500), Martin Wimmer (250) e Fausto Gresini (125). In quell'anno il compianto pilota e manager romagnolo (nella foto) stravinse con la Garelli il suo secondo titolo mondiale, conquistando 10 vittorie consecutive sulle 11 prove previste dal calendario di quella stagione. Jerez è stato teatro di duelli passati alla storia e decisi all'ultima curva: indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e Valentino Rossi, recordman del tracciato con 7 successi. Il record della pista (1'36.025) appartiene a Francesco Bagnaia, firmato con la Ducati nel 2024. Sempre nel 2024, un fantastico Pecco si è aggiudicato un duello da leggenda con Marc Marquez, vincendo il Gran Premio di Spagna per la terza volta consecutiva. Sul podio anche Marco Bezzecchi, 5° Bastianini. Caduta e ritiro per Jorge Martin, scivolato mentre era al comando della gara. Il campione del mondo in carica non ci sarà nell'edizione del 2025, out per l'incidente in Qatar: sarà sostituito in Aprilia da Lorenzo Savadori.

Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo è piuttosto corto (607 mt) e il rischio di andare lunghi è dietro l'angolo: ecco perché curva 1 (Expo 92) va preparata con la massima concentrazione. Fondamentale mantenere la giusta traiettoria in funzione di Curva 2 (la Michelin, a destra) in cui si può provare l'attacco da dietro. Ma guai a entrare con troppo anticipo: la 3 è molto veloce (l'unica in cui non si utilizzano i freni) ed è determinante fare il pieno di accelerazione per affrontare al meglio la successiva curva 4. L'entrata in curva 4 va il più possibile ritardata e inforcata con una moderata inclinazione, per evitare di andare troppo larghi sul cordolo esterno e sfruttare al massimo il breve rettilineo che precede la 5. Curva 5 (la "Sito Pons") è caratterizzata da una certa pendenza e costituisce uno dei tratti più incisivi della pista. Curva 5 è 'preparatoria' al rettilineo più lungo del tracciato, uno dei punti favorevoli al sorpasso, in staccata alla 6. E la staccata più complessa tra le 12 frenate di Jerez è proprio quella alla sesta curva. Curva 6 - per la sua complessità -suggerisce un'analisi più approfondita, possibile grazie ai numeri e le grafiche fornite da Brembo: la velocità iniziale è di 299 km/h. Il pilota imprime sulla leva un carico pari a 5,9 kg sviluppando una potenza frenante di 12,7 Bar. Si percorrono 238 metri in 5,4 secondi: la velocità finale è di 68 km/h, la decelerazione massima di 1,5 g. Nel 2019 curva 6 è stata intitolata a Dani Pedrosa, uno dei 'maestri' di questo tratto del circuito. Curva 7 è piegata a sinistra e si chiude in accelerazione sul cordolo interno, verso la Aspar. Curva 8 a grande percorrenza, ben bilanciati: l'impostazione della traiettoria fa la differenza per arrivare veloci alla 9 e alla 10. La "Angel Nieto" (curva 9, nella foto) e la "Peluqui" (10) si impostano come se fosse un unico curvone. Alla 10 si 'scivola' dolcemente dal cordolo interno a quello esterno, per prepararsi alla fase decisiva del giro. Eccoci alle "Criville" (curva 11) e "Ferrari" (12), affrontate a oltre 200 km/h, frenando il tanto che basta. La curva "Ferrari" (12). Curva 13 ("Jorge Lorenzo") è strettissima: il modo migliore per immettersi a tutta nel rettilineo finale è arrivare sul cordolo il più tardi possibile.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

VENERDI 25 APRILE

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 26 APRILE

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 27 APRILE

Ore 9.35: MotoGP - Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Sabato 26 aprile 2025 sarà una giornata tutta da vivere per gli appassionati delle due ruote. Si parte alle 10:45 con le qualifiche della MotoGP per il Gran Premio di Spagna, trasmesse in diretta, seguite alle 11:40 dal consueto appuntamento con Paddock Live, anch’esso in live, che continua alle 12:00 con Paddock Pass, il momento di approfondimento tra tecnici, dati e impressioni dei protagonisti. Alle 12:10 spazio al lato più social del paddock con Social Media Rider, episodio 3, prima di tornare alle 12:30 con un nuovo collegamento live dal paddock.

Alle 12:45 è il turno della Moto3 con le qualifiche in diretta, mentre alle 13:40 toccherà ai piloti della Moto2 conquistare le prime file per la gara di domenica. Alle 14:30 nuovo speciale Paddock Live dedicato alla Sprint Race, che farà da apripista alla Sprint della MotoGP, in programma alle 14:55, tutta da seguire in diretta. A chiudere la giornata, ancora Paddock Live alle 15:45 con tutte le analisi post-Sprint.

Domenica 27 aprile 2025 si accende la passione con le gare. Si comincia alle 13:35 con Paddock Live, poi alle 14:00 il pre gara della Moto3, che scatterà alle 14:05 con il Gran Premio di Spagna. Alle 15:00 spazio alla premiazione con il podio Moto3, quindi si torna nel paddock alle 15:10 per analizzare tutto e prepararsi al via della Moto2, anticipato alle 15:15 dal pre gara e poi in pista alle 15:20. Anche in questo caso, cerimonia del podio alle 16:15, seguita da Paddock Live Gara alle 16:20.

Alle 16:30 occhi puntati sulla griglia di partenza della MotoGP, con il pre gara che inizierà alle 16:55. L’attesissima gara della MotoGP prenderà il via alle 17:00, con tutti i protagonisti pronti a darsi battaglia per il titolo sul tracciato spagnolo. Dopo l’arrivo, riflettori puntati sul podio alle 18:00 e infine, alle 18:15, si chiude in bellezza con Zona Rossa, il talk conclusivo dedicato a commenti, analisi e retroscena del weekend.

SABATO 26 APRILE 2025



ore 10:45 Motori Motogp Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 12:10 Motori Social Media Rider Ep. 3

ore 12:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:45 Motori Moto3 Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 13:40 Motori Moto2 Qualifiche 26/04/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2025 26/04/2025 DIRETTA

ore 14:55 Motori Motogp Sprint 26/04/2025 DIRETTA

ore 15:45 Motori Paddock Live Sprint 2025 26/04/2025 DIRETTA

DOMENICA 27 APRILE 2025

ore 13:35 Motori MotoGP Paddock Live

ore 14:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 14:05 Motori MotoGP Moto3 Gara: GP Spagna

ore 15:00 Motori Podio Gara Moto3

ore 15:10 Motori MotoGP Paddock Live

ore 15:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 15:20 Motori MotoGP Moto2 Gara: GP Spagna

ore 16:15 Motori Podio Gara Moto2

ore 16:20 Motori Paddock Live Gara GP Spagna

ore 16:30 Motori MotoGP Grid

ore 16:55 Motori Pre Gara Motogp

ore 17:00 Motori MotoGP MotoGP Gara: GP Spagna

ore 18:00 Motori Podio Gara Motogp

ore 18:15 Motori MotoGP Zona Rossa





