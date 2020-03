SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 29 Marzo - 4 Aprile 2020

EVENTI SKY DAL 29 MARZO AL 4 APRILE 2020

BABYLON BERLIN – TERZA STAGIONE

Dal 1 aprile, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Nuovi episodi per la serie Sky Original tedesca e nuova indagine per l’ispettore Gereon Rath (Volker Bruch) nella Berlino frenetica e tumultuosa di fine 1929. Negli studios della Babelsberg Film si sta girando uno dei primi film sonori dell’epoca. Come protagonista è stata scritturata la star Betty Winter, che durante le riprese muore per la caduta accidentale di un riflettore. In realtà, le prime indagini condotte dall’ispettore Rath insieme alla poliziotta Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) fanno sospettare che non si tratti di una morte accidentale, quanto di un omicidio che sembra avere un legame con la mafia locale. Mentre conduce le indagini, l’ispettore Rath continua a combattere contro i demoni del suo passato. LE PRIME DUE STAGIONI DELLA SERIE SONO DISPONIBILI ON DEMAND SU SKY E IN STREAMING SU NOW TV.

SKY CINEMA DREAMWORKS

Dal 1° al 19 aprile, sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW TV

Da mercoledì 1 a domenica 19 aprile Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Dreamworks con il meglio delle animazioni nate nel famoso studio cinematografico. Tra i film previsti in programmazione troviamo BABY BOSS, candidato agli Oscar® 2018, che con ironia e tenerezza descrive la nascita di un fratellino; il divertente spin-off di Madagascar che vede ancora una volta protagonisti Skipper, Kowalski, Rico e Soldato, I PINGUINI DI MADAGASCAR; l’avventura di successo, ambientata in epoca preistorica, I CROODS; il kolossal d'animazione sulla storia di Mosè, IL PRINCIPE D’EGITTO; le fantastiche avventure del cane più intelligente del mondo e del suo padroncino, MR. PEABODY & SHERMAN; tutti i capitoli della saga d'animazione che vede protagonista l'orco più famoso di Hollywood, SHREK, SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI; lo spin-off della saga di Shrek che vede al centro il celebre felino, IL GATTO CON GLI STIVALI; due capitoli della saga fiabesca che ruota attorno al simpatico panda pronto a diventare un esperto di arti marziali, KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2; il secondo e il terzo capitolo della trilogia di successo DRAGON TRAINER 2 e DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO, sulle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato; e la spettacolare avventura Z LA FORMICA, il primo film in assoluto prodotto da Dreamworks Animation.

TOMMY E L’ASTA DEI CERVELLI RIBELLI

Giovedì 2 aprile alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming NOW TV

Tommy è un ragazzo autistico di 22 anni già protagonista del film “Tommy e gli altri”. La sua storia iniziava con il compimento dei 18 anni e l’entrata nella fase della vita più difficile in cui cessa ogni forma di assistenza pubblica. In tre anni nulla è cambiato. “Tommy e l’asta dei Cervelli Ribelli”, è il nuovo docu-film di Gianluca Nicoletti, padre di Tommy. Padre e figlio faranno un viaggio lungo l’Italia per raggiungere diversi personaggi e artisti che metteranno a disposizione i loro oggetti e le loro opere - anche quelle più straordinarie - per organizzare un’asta benefica dal titolo “Out of Ordinary” a cura della “Casa d’asta Cambi”. Una parte del ricavato della casa d’aste sarà destinato alla realizzazione di un atelier artistico e artigiano per persone autistiche che Gianluca Nicoletti, attraverso la Onlus “Insettopia”, sta realizzando a Roma.

DOMENICA 29 MARZO

LA FAVORITA

Domenica 29 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Gran premio della giuria a Venezia 2019 all’opera di Yorgos Lanthimos (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro) che ha ottenuto successo di pubblico e critica, e che nel cast vede Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman, premiata con l’Oscar®, il Golden Globe e la Coppa Volpi. Alla corte inglese dei primi anni del XVIII secolo, Lady Sarah e la nuova arrivata Abigail fanno di tutto per conquistare i favori della regina Anna, una donna sola, capricciosa e con problemi di salute.

LUNEDÌ 30 MARZO

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Lunedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Men In Black (canale 303). Anche in streaming su NOW TV

22 anni dopo il primo Men in Black con Will Smith e Tommy Lee Jones, gli agenti segreti che si occupano di extraterrestri hanno i volti di Chris Hemsworth e Tessa Thompson, affiancati da Liam Neeson ed Emma Thompson. Da quando era bambina Molly crede nell’esistenza degli alieni e dei Men in Black. Diventata adulta riesce a entrare nel team e le viene ordinato di affiancare l'Agente H, indisciplinato e sbruffone. Tra Parigi e Marrakech finiranno per intendersi e salvare il mondo da una nuova minaccia

CASE DA MILIONARI: SAN FRANCISCO

Dal 30 marzo, dal lunedì al venerdì alle 17.30 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

“Case da milionari” arriva a San Francisco, città in cui seguirà la vita di tre ambiziosi agenti immobiliari che cercano di vendere alcune delle proprietà più costose d’America. Questi agenti sono spinti al limite da clienti esigenti, competizione, concorrenza e situazioni personali complicate.

MARTEDÌ 31 MARZO

INTERNATIONAL TRANSGENDER DAY OF VISIBILITY

GIRL – in prima tv martedì 31 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il 31 marzo ricorre la Giornata internazionale della visibilità per transgender, l’evento dedicato alla celebrazione delle persone transgender e alla sensibilizzazione in merito alle discriminazioni subite dalle persone transgender in tutto il mondo. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione proponendo due film che trattano questa tematica: alle 21.15 la prima visione GIRL (vedi prime visioni del mese), l’intenso racconto di formazione che ha ottenuto la Camera d'Or al Festival di Cannes 2018 e la nomination ai Golden Globe 2019 come Miglior film straniero, e in seconda serata TUTTO SU MIA MADRE, il capolavoro di Pedro Almodóvar, premiato per la miglior regia a Cannes, e con l’Oscar® e il Golden Globe per il miglior film straniero. GIRL e TUTTO SU MIA MADRE fanno parte anche della collezione on demand LGBT: oltre 20 titoli che raccontano tutte le sfumature dell’arcobaleno LGBT, dai film drammatici come BOY ERASED – VITE CANCELLATE e CAROL alle commedie come PUOI BACIARE LO SPOSO e SAI CHE C’È DI NUOVO?.

VERONICA MARS

Dal 31 marzo, ogni martedì alle ore 21.15 in prima TV su Premium Crime

A ben dodici anni di distanza, ritorna sul piccolo schermo la serie che aveva appassionato gli adolescenti della scorsa generazione. Dopo tre stagioni della serie e un film, Kristen Bell torna a risolvere i misteri di Neptune City, nei panni di una Veronica più matura rispetto a quella che avevamo lasciato nel 2007.Nella nuova mini serie, composta da solo otto episodi, Veronica Mars sarà impegnata a scovare un serial killer che sta mettendo a repentaglio le vite e vacanze primaverili degli studenti della cittadina di Neptune. La famiglia di una delle vittime si rivolge alla Mars Investigation per trovare l’assassino del figlio e Veronica inizia ad indagare su un mistero che coinvolge le classi più agiate della città. Kristen Bell è protagonista anche della sit-com The Good Place.

MERCOLEDÌ 1 APRILE

VITA SEGRETA DI MARIA CAPASSO

Mercoledì 1 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Luisa Ranieri nei panni di una donna disposta a tutto per la sua famiglia. Napoli. Quando il marito si ammala e muore, Maria ha paura di non riuscire a mantenere se stessa e i figli. Diventata l'amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone, accetta la proposta dell’uomo di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera. Sarà il primo passo per realizzare la sua scalata sociale.

THE TOM&JERRY SHOW

Dal 1° aprile e a seguire dal lunedì al giovedì alle 7.15 in Prima TV assoluta su Boomerang

Arrivano su Boomerang (canale 609 di Sky) le attesissime nuove puntate in Prima TV assoluta di THE TOM&JERRY SHOW. Le avventure del gatto e del topo più amati da adulti e bambini, sono pronte a divertire ancora una volta con nuove indimenticabili gag da vedere insieme a tutta la famiglia. In questi nuovi episodi Tom e Jerry non si smentiscono, sono costantemente al centro di pasticci e dispetti, ma in fondo queste piccole grandi rivalità nascondono una, seppur litigiosa, grande amicizia. L’appuntamento è a partire dal 1° aprile e a seguire, dal lunedì al giovedì, alle 7.15. Mantenendo l’aspetto, i personaggi e lo spirito dell’originale cartoon firmato da Hanna & Barbera degli anni ’40, che nel decennio dal 1943 al 1953 si aggiudicò il primato della serie animata più premiata di sempre con ben 7 Oscar® nella categoria Corti di Animazione, questa nuova serie dai colori accesi e dalla grafica in alta definizione ripropone l’eterno archetipo della rivalità tra un gatto molto furbo e determinato, ma spesso vittima dei suoi stessi piani, e un topo più intelligente e pieno di risorse, costretto com’è ad essere sempre un passo avanti alla sua nemesi felina per restare in vita un altro giorno...ma come tutti noi sappiamo Tom non vuole realmente mangiare Jerry. Oltre alla tradizionale relazione preda/predatore, c’è tra di loro un’accesa competizione (e alla fine un po’ di affetto, anche se i due non lo ammetterebbero mai) perché non importa quanto Tom si sprema le meningi, tutto quello che riesce a fare... Jerry riesce a farlo meglio! In queste inedite puntate Tom e Jerry saranno pronti a combinare tanti nuovi guai, per un appuntamento all’insegna del divertimento.

LA SCELTA DI SARAH

Tutti i mercoledì alle 21.30 su Gambero Rosso

"Come è arrivata ad aprire una trattoria di grande tradizione a Roma partendo da un paese dell'Abruzzo e contro le aspettative della famiglia che la voleva medico? Sarah Cicolini è una giovane cuoca, abile e schietta e questa serie, ambientata nel paese da cui tutto è cominciato, racconta il come ed anche il perchè della sua scelta. Un percorso che comincia nella cucina delle nonne, passa per la ricerca dei migliori prodotti della sua terra e giunge a compimento grazie a qualità tecniche ben indirizzate da una passione che si è dimostrata più forte di ogni condizionamento ".

GIOVEDÌ 2 APRILE

L’UOMO FEDELE

Giovedì 2 aprile alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW TV

Louis Garrel dirige e interpreta la storia d’amore di una coppia in un film con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp. Marianne e Abel si amano e vivono insieme, fino a quando Marianne non lo lascia perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di Abel. Nove anni dopo, al funerale di Paul, Marianne e Abel si ritrovano e si riavvicinano. Ma la bella sorella di Paul minaccia la loro unione.

HORSE BOY – IPPOTERAPIA PER MIO FIGLIO

Giovedì 2 aprile alle 23.10 su laF

La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, riconosciuta a livello mondiale, ricorre ogni anno con lo scopo di sensibilizzare verso l’autismo e le persone che soffrono di questo disturbo. laF, alle 23.10, racconta la storia dei coniugi Isaacson e del loro straordinario e folle viaggio dal Texas alla Mongolia, in cerca di una cura per Rowan, il figlio autistico. Stanchi delle poche risposte della medicina, infatti, i coniugi decidono di partire con il figlio verso la Mongolia: qui la loro speranza è che la natura, lo sciamanesimo e l'ippoterapia possano essere d’aiuto a Rowan.

ALEC BALDWIN SPECIAL

Giovedì 2 aprile alle 21.00 su Comedy Central

È cinico, affascinante, simpatico, marpione, poco affidabile, ma dannatamente comico! Stiamo parlando di Mr. Alec Baldwin, l’attore americano che piace perché può! In occasione del suo compleanno Comedy Central ha deciso di festeggiare Alec con il film Una donna in carriera e il mitico The Roast of Alec Baldwin dove star del calibro di Robert De Niro fanno la fila per insultarlo con amore! Segnatevi la date e siate puntuali, Alec si infuria per molto meno!

VENERDÌ 3 APRILE

GUN SHY - EROE PER CASO

Venerdì 3 aprile su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Antonio Banderas e Olga Kurylenko in una action-comedy dall’umorismo grottesco. Turk Henry, ex bassista di una band di successo, parte insieme alla moglie per una vacanza di lusso in Cile. La donna viene però rapita da un gruppo di bucanieri, così Turk è costretto a darsi da fare per tentare di salvarla.

ARROW

Dal 3 aprile, ogni venerdì alle 21.15 in prima TV su Premium Action

Arriva al capitolo conclusivo la storia di Green Arrow Oliver Queen. L’ottava stagione avrà un tono simile a quello della prima, frenetico, ricco di deja-vu e colpi di scena, volto a omaggiare le origini della serie. I nuovi episodi avranno il compito di far combaciare i vari tasselli disseminati nel corso delle passate stagioni. Ormai, il futuro di Star City sarà senza l'eroe incappucciato, il testimone è passato nelle mani di una nuova generazione di Vigilanti. Conosceremo più da vicino il nuovo gruppo di eroi, il "team Arrow 2.0", con protagonisti William Queen (primo figlio di Oliver), Mia (figlia di Oliver e Felicity), Connor e Zoe.Nel cast ritornano Emily Bett Rickards, interprete di Felicity Smoak e Colin Donnell nei panni di Tom Merlyn, il migliore amico di Oliver. Crisis on Infinite Earths è il titolo del maxi crossover che anche quest’anno vedrà riuniti i supereroi protagonisti delle serie dell’Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e DC's Legends of Tomorrow.

SABATO 4 APRILE

SOLO COSE BELLE

Sabato 4 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Commedia che affronta la tematica delle case famiglia. In un paese dell’entroterra di Rimini, un giorno un edificio viene adibito a casa famiglia per ospitare un papà, una mamma, un extracomunitario appena sbarcato, una ex-prostituta, un carcerato, due ragazzi con gravi disabilità, un bimbo in affido e un figlio naturale. Gli autoctoni non reagiscono bene, a eccezione di Benedetta, la sedicenne figlia del sindaco.