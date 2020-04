SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 12 - 18 Aprile 2020

SEGNALAZIONI SKY 12 - 18 APRILE 2020

DIAVOLI

Dal 17 aprile, tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, in streaming su NOW TV e disponibile anche on demand.

Arriva su Sky DIAVOLI, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original che dopo la premiere in Italia debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia. Con un cast d’eccezione guidato da Alessandro Borghi (Il Primo Re, Suburra), Kasia Smutniak (Loro, Perfetti Sconosciuti) e Patrick Dempsey (La verità sul caso Harry Quebert), la serie - una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo della finanza mondiale - è stata girata tra Roma e Londra interamente in lingua inglese. Tratta dal best seller “I Diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), Diavoli è prodotta da Sky Italia e Lux Vide. Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) si è guadagnato il suo posto nell’olimpo della finanza grazie a un intuito straordinario. È stato accolto e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), uno degli uomini più potenti del mondo della finanza. Massimo lo considera il suo mentore, ma quando si troverà coinvolto in una guerra finanziaria, dovrà scegliere se allearsi con lui oppure combatterlo.

L’IMMORTALE

Lunedì 13 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dopo il grande successo nelle sale italiane lo scorso autunno, arriva in prima tv su Sky il film, prodotto da Cattleya e Vision Distribution, diretto e interpretato da Marco D’Amore che racconta la storia personale di Ciro di Marzio, detto l'Immortale, uno dei grandi protagonisti della serie originale Sky Gomorra. Ciro è stato ripescato dopo il colpo di pistola ricevuto da Genny. La sua “resurrezione” gli permette di ripartire da capo e Don Aniello gli affida l'incarico di fare da intermediario con la mafia russa a Riga, in Lettonia. Per farlo, Ciro ha bisogno di Bruno, il suo mentore di quando era bambino. Una collaborazione che fa riaffiorare in lui molti ricordi. L’Immortale non è solo un’opera cinematografica ma un nuovo capitolo che si integra completamente in Gomorra – La serie e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a sé stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie televisiva. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite. In attesa della prima visione, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile, su Sky Atlantic Maratone le quattro stagioni di Gomorra – La serie.

SIAMO TUTTI ALBERTO SORDI?

Domenica 12 aprile alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel 2020 si celebrano i 100 anni della nascita di Alberto Sordi. Il docufilm di Fabrizio Corallo analizza con divertimento ed emozione l’enigma della “mostruosità” dei personaggi portati in scena da Sordi e la leggendaria vicenda professionale dell'artista. Si evidenziano nel film le sue doti profetiche di attore/autore capace di raccontare come nessun altro la commedia umana degli italiani dal secondo dopoguerrra ai nostri giorni attraverso interviste appositamente realizzate a compagni di lavoro, esponenti di punta del cinema recente, critici, studiosi e amici che ne raccontano i vari aspetti della poliedrica personalità tra aneddoti, ricordi e curiosità. Numerosi gli artisti e le personalità da noi appositamente intervistati sull'argomento.

DOMENICA 12 APRILE

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO

Domenica 12 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Uno dei maggiori successi nelle sale dell’autunno 2019 per la commedia fantastica scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani e targata Vision Distribution. Arturo Meraviglia ha mandato in rovina il teatro di avanspettacolo ereditato dal padre. La possibilità di poter rimettere in piedi l’attività si prospetta quando riceve la tutela di due bambini, Rebecca e Gioele, in seguito alla morte di uno zio. Gioele infatti è dotato di telecinesi, ma anche un team di scienziati è interessato a lui.

(S)CAMBIO CASA S.4

Dal 12 aprile, ogni domenica alle 21.15 in Prima TV assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Due famiglie provenienti da opposte condizioni sociali ed economiche scambieranno case, budget e status sociale nel tentativo di scoprire se il denaro compri davvero la felicità. Non si incontreranno mai, ma dopo una settimana in cui avranno vissuto l’una la vita dell’altra, quante cose scopriranno di avere in comune? E quanto valore daranno al denaro?

THE GOLDBERGS s.7

Dal 12 aprile, ogni domenica alle 21.15 in Prima TV su Premium Stories

Ritornano sui nostri schermi le vicende dal profumo anni ’80 della famiglia Goldberg, con la nuova ed entusiasmante settima stagione. La sitcom, ambientata in Pennsylvania, narra le avventure della famiglia, raccontate attraverso il punto di vista dell’undicenne Adam. L’eccentrica famiglia, oltre ad Adam, è composta dal padre Murrey, armato di buoni propositi per iniziare una vita più sana in seguito ad un infarto. La madre Beverly, casalinga autoritaria e opprimente, molto attenta a mantenersi in forma. I figli Erica, sempre presa dagli impegni con gli amici, e Barry, adolescente problematico in subbuglio. Completa il quadretto familiare il nonno, Albert "Pops" Solomon, che mantiene un debole per le giovani donne e sa dispensare buoni consigli.

LUNEDÌ 13 APRILE

ROLLING STONES

Lunedì 13 aprile alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il racconto di un evento davvero unico nella lunga e movimentata storia dei Rolling Stones. Il 20 maggio 2015 al Fonda Theatre di Hollywood, California, la band ha eseguito interamente per la prima e unica volta l’album Sticky Fingers. Lo spettacolo ha celebrato la ristampa dell'album durante la serata inaugurale del The Rolling Stones Zip Code Tour of North America che si sarebbe svolto nei due mesi successivi. L'ambiente intimo del Fonda Theatre era in contrasto con gli enormi stadi in cui la band si sarebbe esibita per il resto del tour e ha reso questa un'occasione incredibilmente speciale per quei fan che hanno avuto la fortuna di comprare un biglietto.

IMPRONTA CRIMINALE

Dal 13 aprile, ogni lunedì alle 22.55 in Prima Visione TV su Crime Investigation

Torna la serie che segue le tracce degli assassini: dieci storie di omicidi in cui il killer ha commesso l’errore di aver lasciato una traccia dietro di sé. Un segno, un’impronta, un tratto unico e distintivo che permetterà agli investigatori di unire i pezzi del puzzle e incastrare l’assassino. Con drammatiche ricostruzioni, immagini e filmati di archivio e interviste ai protagonisti delle agghiaccianti storie, i nuovi episodi di impronta criminale accompagnano ancora una volta lo spettatore in un viaggio mozzafiato tra omicidi brutali, assassini seriali, investigatori instancabili e indagini ad alto tasso di adrenalina per una corsa contro il tempo per incastrare anche il più inarrestabile degli assassini.

MARTEDÌ 14 APRILE

MERYL STREEP

Da martedì 14 aprile, collezione on demand su Sky e NOW TV

Una collezione dedicata all’attrice che ha avuto più nomination nella storia degli Oscar®, in occasione della messa in onda di LA STANZA DI MARVIN (lunedì 13 aprile, alle 21.00 su Sky Cinema Drama), con un giovanissimo Leonardo DiCaprio. Tra gli altri titoli, tre film in cui ha ricevuto la nomination, come KRAMER CONTRO KRAMER (per cui vinse l’Oscar®), IL LADRO DI ORCHIDEE e FLORENCE.

MERCOLEDÌ 15 APRILE

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA

Mercoledì 15 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Pablo Trapero (Il clan, ZeroZeroZero) indaga ancora una volta i segreti che si annidano nelle famiglie in un film con Bérénice Bejo. Eugenia torna da Parigi in Argentina in seguito all’ictus che ha colpito il padre. Qui la riaccolgono la madre Esmeralda e la sorella Mia, con cui ha un legame strettissimo. Il ritorno di Eugenia svelerà rivalità famigliari sopite.

BUON COMPLEANNO EMMA WATSON

Mercoledì 15 aprile, in prima e seconda serata su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand

Mercoledì 15 aprile compie 30 anni l’attrice britannica Emma Watson, che ha ottenuto la fama mondiale per aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. Sky Cinema Suspense la festeggia in prima e seconda serata con due film che la vedono protagonista: il thriller di Alejandro Amenábar REGRESSION con Ethan Hawke, e COLONIA, il film con Daniel Bruhl, ispirato agli avvenimenti accaduti in Cile durante il golpe di Pinochet. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

GIOVEDÌ 16 APRILE

MA

Giovedì 16 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dai produttori di Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte, un thriller dalle venature macabre con Octavia Spencer diretta da Tate Taylor (The Help, La ragazza del treno). Un gruppo di adolescenti si fa amica Sue Ann, una donna di mezza età, che possa comprare alcolici per loro e ospitarli a fare baldoria nel suo seminterrato. Ai ragazzi non sembra vero, finché non realizzano che le cose sono ben lontane dalla perfezione...

MUNCH – L’INFERNO OLTRE L’URLO

Giovedì 16 aprile alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Scopriamo la vita di Edvard Munch e i maltrattamenti a cui è stato esposto. Considerato come uno dei pittori più importanti della storia dell'arte, l’artista ha lasciato ampi appunti, lettere, opere letterarie e persino bozze per un'autobiografia. Questo ci permette di conoscere i suoi pensieri privati e le sue reazioni agli scandali pubblici e alle molestie burocratiche che ha subito. Il film lascerà che il pittore racconti la storia con le sue parole, ma rivelerà anche un altro lato della sua vita e del suo carattere.

THE BOLD TYPE

Dal 16 aprile, ogni giovedì alle 21.15 in Prima TV su Premium Stories

Arriva su Premium Stories la terza stagione della serie tv ispirata alla vita dell’ex caporedattrice di Cosmopolitan, Joanna Coles, oggi a capo di Hearst Magazine. La serie racconta le vicende di tre giovani ragazze – Jane, Kat, Sutton - che si fanno strada nella vita adulta e nella casa editrice di Scarlet, rivista globale tutta al femminile. Dopo il finale a Parigi, questa nuova stagione ci riporta a New York, dove Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) e Sutton (Meghann Fahy) devono affrontare le conseguenze di alcune importanti decisioni. Mentre la vita nella redazione di Scarlet è segnata da alcuni cambiamenti e dall’arrivo di nuovi membri dello staff, il trio continua a raccontare cosa significa essere giovani donne che si destreggiano tra carriera, amore e identità. Nella nuova stagione, la serie proseguirà nell’esplorazione di importanti questioni politiche e sociali, come le molestie sul posto di lavoro, i diritti femminili, l’hacking dei dati e la profilazione razziale. Per quanto riguarda il cast, si aggiunge in questa nuova stagione la cantante Betty Who.

VENERDÌ 17 APRILE

LOVE STORIES

Dal 17 aprile, ogni venerdì alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Una mini-serie dedicata a dieci delle più belle e iconiche coppie di Hollywood. Riviviamo queste storie d’amore attraverso filmati inediti e spezzoni di film. Anche se alcuni di questi matrimoni o relazioni non sono durati a lungo, hanno avuto tutti un grande eco nella società del tempo. Tra i protagonisti della serie coppie come Ali MacGraw e Steve McQueen, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Monica Vitti e Michelangelo Antonioni, Judy Garland e Vincente Minnelli.

SABATO 18 APRILE

5 È IL NUMERO PERFETTO

Sabato 18 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso sono al servizio del fumettista e sceneggiatore Igor Tuveri (in arte Igort), che passa dietro la macchina da presa e porta sul grande schermo un noir tratto una sua celebre graphic novel. Peppino Lo Cicero è un sicario della camorra in pensione, costretto a tornare in azione dopo l'omicidio di suo figlio. Questo tragico avvenimento sarà anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Il film ha ottenuto 9 nomination ai David di Donatello 2020 tra cui quello per il miglior regista esordiente.

BUON COMPLEANNO CAROLINA CRESCENTINI

Sabato 18 aprile, in prima e seconda serata su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

Per i 40 anni dell’attrice romana Carolina Crescentini, Sky Cinema Romance propone una serata che la vede protagonista. Sabato 18 in prima e seconda serata vanno in onda PARLAMI D’AMORE, racconto di formazione che segna l’esordio alla regia di Silvio Muccino, e la commedia sul precariato GENERAZIONE 1000 EURO con Alessandro Tiberi e Valentina Lodovini.