SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 19 - 25 Aprile 2020

SEGNALAZIONI SKY 19 - 25 APRILE 2020

ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

Gli episodi inediti dal 23 aprile, ogni giovedì alle 21.15 in Prima TV assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

È un vero cult della televisione italiana. Nel corso degli anni è stato capace di creare un’abitudine immancabile e di trasformare semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida particolare, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto alla ricerca dell’agognato “dieci”. È ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI che torna, con i nuovi episodi, dal 23 aprile, alle ore 21.15, ogni giovedì, su Sky e NOW TV. Nella prima puntata della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, il suggestivo teatro della contesa è Venezia, dove quattro ristoratori si sfideranno per decretare il migliore rappresentante della cucina in laguna. Il meccanismo della sfida rimane invariato: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

MARATONA DR. HOUSE

Da sabato 25, maratona con gli episodi iniziali della serie su Sky Uno+1

Sabato 25 aprile (e poi anche per tutta la giornata di domenica 26), Sky Uno+1 dedica la sua programmazione alla maratona degli episodi iniziali dell’amatissima serie Dr. House. Un imperdibile weekend per inaugurare la messa in onda degli episodi del medical drama, che diventerà un appuntamento fisso proprio dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno. Un'occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale: il dottor Gregory House, interpretato dal vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie. Brillante diagnostico, House ama risolvere casi apparentemente inspiegabili. Medico irriverente e controverso, grazie al suo pensiero non convenzionale, la sua genialità e il suo sarcasmo pungente si è guadagnato un grande rispetto, in ospedale ma anche presso il pubblico. Tutte le stagioni dal 25 aprile saranno disponibili anche on demand.

SKY CINEMA COLLECTION – SYLVESTER STALLONE MANIA

Dal 25 al 30 aprile su Sky Cinema Collection, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

In occasione della prima visione RAMBO - LAST BLOOD, prevista lunedì 27 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, Sylvester Stallone diventa protagonista assoluto per 6 giorni, da sabato 25 a giovedì 30 aprile, con 16 film che lo vedono protagonista. Non può mancare in programmazione l’intera saga che narra le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, personaggio ideato e interpretato da Stallone, che lo ha reso famoso in tutto il mondo: dai primi sei film incentrati su Balboa, agli ultimi due capitoli che vedono protagonista Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio di Apollo, il cui mentore e allenatore è proprio Balboa-Stallone. In ordine cronologico: ROCKY (film premiato con 3 Oscar®), ROCKY II, ROCKY III, ROCKY IV, ROCKY V, ROCKY BALBOA, CREED e CREED II. Tra gli altri titoli previsti sul canale sono da non perdere: JOHN RAMBO, in cui Sly dirige e interpreta il quarto capitolo della saga che vede protagonista l’ormai celebre veterano della guerra del Vietnam; OVER THE TOP, il cult anni 80 in cui un camionista accompagna il figlio al capezzale della madre malata; l’action BACKTRACE con Matthew Modine; due adrenalinici capitoli della saga in cui Sly è affiancato da Dave Bautista e 50 Cent, ESCAPE PLAN 2 – RITORNO ALL’INFERNO ed ESCAPE PLAN 3 – L’ULTIMA SFIDA; I MERCENARI 2 , in cui per la seconda volta si riuniscono le migliori star del genere action, tra cui Jason Statham, Bruce Willis e Dolph Lundgren; e il thriller COP LAND con Robert De Niro e Harvey Keitel. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

DOMENICA 19 APRILE

KILLER ANONYMOUS

Domenica 19 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Thriller che nel cast vede anche Gary Oldman e Jessica Alba. Un gruppo di supporto per assassini si riunisce regolarmente, i partecipanti siedono in una cerchia di fiducia e condividono le loro trasgressioni. Presto si scopre che uno dei suoi membri è responsabile di un attentato a un senatore americano e il fatto ha messo la polizia locale in allerta.

LUNEDÌ 20 APRILE

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Lunedì 20 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dal romanzo di successo di Giacomo Mazzariol, una storia di formazione con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Tiranneggiato dalle sorelle, il piccolo Jack accoglie con entusiasmo l’arrivo del fratellino, Giò. Il fratellino si rivela un bambino speciale, ma è anche affetto dalla sindrome di Down e quando Jack raggiungerà l’adolescenza, Giò si rivelerà una presenza ingombrante.

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DE NIRO MANIA

Dal 20 al 24 aprile, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, la programmazione prevede quindi 18 film che vedono De Niro protagonista. Tra i titoli più importanti in onda segnaliamo: il capolavoro di Sergio Leone, sulle note di Ennio Morricone, C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA che racconta l’ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna; tre film che vedono il sodalizio di successo tra il regista Martin Scorsese e De Niro, dal primo che li ha visti insieme sul set MEAN STREETS - DOMENICA IN CHIESA, LUNEDÌ ALL'INFERNO a quello che ha fatto vincere l’Oscar® a De Niro, TORO SCATENATO, passando per il mitico TAXI DRIVER, film vincitore della Palma d’oro; il capolavoro di Brian De Palma THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI con De Niro negli indimenticabili panni di Al Capone e Sean Connery e Kevin Costner in quelli dei poliziotti che gli hanno dato la caccia; la spettacolare avventura nell'America del '700, MISSION, pellicola premiata con la Palma d'oro, 1 Oscar® e 2 Golden Globe; il dramma giudiziario di Barry Levinson SLEEPERS, con Dustin Hoffman e Brad Pitt; l’affresco della storia italiana del XX secolo, firmato Bernardo Bertolucci, NOVECENTO - ATTO I e NOVECENTO - ATTO II con Gérard Depardieu; infine, non mancano le interpretazioni più leggere, ma altrettanto memorabili, come quello di Jack, malfidente suocero di Ben Stiller in MI PRESENTI I TUOI? e VI PRESENTO I NOSTRI. Tutti i titoli, tranne VI PRESENTO I NOSTRI e STARDUST sono disponibili anche nella collezione on demand, che comprende anche in più NONNO SCATENATO, con tutte le divertenti gag tra Robert De Niro e Zac Efron.

URBAN MYTHS

Dal 20 aprile tutti i lunedì alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La nuova stagione di Urban Myths, la serie prodotta da Sky Arts Uk, prende spunto da tutte quelle storie leggendarie sulle quali non si è mai fatta chiarezza, e che rendono ancora più mitici i grandipersonaggi del Novecento. recente, critici, studiosi e amici che ne raccontano i vari aspetti della poliedrica personalità tra aneddoti, ricordi e curiosità. “Urban Myths” è un viaggio immaginario e divertito, sospeso tra fatti realmente accaduti, leggende metropolitane, retroscena reali o presunti. Storie che si sono conquistate un posto in prima fila nella narrazione del Novecento e che qui diventano lo spunto per queste piccole perle di commedia. Tra i protagonisti della nuova stagione Mick Jagger, Paul McCartney, Andy Wharol, Freddie Mercury.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA AUSTRALIA S.6

Dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì alle 16.50 in Prima TV assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Torna la sesta stagione dell’esperimento sociale più discusso d’Australia, in cui ogni coppia si incontrerà per la prima volta sull’altare il giorno del matrimonio. Le cene di gruppo saranno più intense, le cerimonie più esplosive e le relazioni più tumultuose. Gli esperti hanno introdotto alcuni nuovi elementi che movimenteranno l’esperimento e metteranno alla prova non solo le singole coppie, ma l’intero gruppo. Chi troverà il vero amore?

SETTIMANA DELLA TERRA

Dal 20 al 24 aprile, tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.10 incluse su Discovery Science

L’Earth Day - Giornata Mondiale della Terra- si celebra ogni anno il 22 aprile, esattamente a un mese e due giorni di distanza dall’Equinozio di Primavera: le Nazioni Unite, in questa occasione, promuovono eventi e inviano messaggi d’appello in favore della tutela dell’ambiente e dell’intero ecosistema del Pianeta. Discovery Science proporrà una programmazione ad hoc per celebrare questa speciale ricorrenza, con il meglio dei suoi titoli dedicati agli eventi disastrosi e alle meraviglie della terra. Le serie incluse nello stunt saranno: 17:30 Come funziona la Terra Questa serie racconta in modo appassionante l’avventura di due scienziati che viaggiano per il mondo alla scoperta dei misteri del nostro Pianeta. Le isole vulcaniche delle Hawaii potrebbero causare uno tsunami su Los Angeles? Che connessione c’è tra le Montagne Rocciose e la bomba atomica? La biologa Liz Bonnin e il geologo Martin Peppers cercano una risposta ai grandi quesiti sulla vita della Terra in luoghi meravigliosi e selvaggi come le Hawaii o le Montagne Rocciose. 18:25 Disastri moderni Il nostro secolo è stato colpito da innumerevoli disastri: eruzioni vulcaniche, tornado, terremoti, incendi e molto altro. Ma è solo Madre Natura ad essere crudele o la causa di questa distruzione è l’uomo? 19:15-20:10 Cose di questo mondo S.4 (prima tv di canale) Sulla Terra ci sono tracce di fenomeni inspiegabili, visibili dallo spazio. Quali misteri racchiude la crosta terreste? Grazie ai diversi satelliti che orbitano intorno al nostro Pianeta, questa serie ci porta alla scoperta di alcuni misteri terresti apparentemente inspiegabili ai quali si cercherà di dare risposta.

VIVA LA NATURA!

Dal 20 al 26 aprile, tutti i giorni a partire dalle 15.10 su Dea Junior

La giornata mondiale della Terra rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sul tema della salvaguardia della natura anche su un target come quello di DeAjunior. I bambini, anche se piccoli, capiscono cosa significa rispettare la natura e imparare a farlo in prima persona: non strappando i fiori, non gettando cartacce nel prato, non sprecando l’acqua, coltivando un orto, aiutando i nostri amici animali e scoprendo quanto anche un piccolo insetto come l’ape possa essere importante. La Terra è la nostra casa, ma lo è anche per i tanti animali e le piante che lo abitano insieme a noi, un posto magico e prezioso che va salvaguardato!

BARBAPAPA

Dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Nick Jr

Sta per tornare, in anteprima italiana solo su Nick Jr, la serie cult del mondo prescolare. Torna così la colorata e fantasiosa famiglia multiforme che nasce dai fumetti francesi degli anni ‘70. Ecologia e diversità sono solo alcuni dei tanti temi classici che verranno affrontati in continuità con la serie animata del passato. La serie sarà in 2D e sarà composta da 52 episodi di 11 minuti.

I CASAGRANDE

Dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì alle 17.00 su Nickelodeon

Arriva su Nickelodeon Ronnie Anne, una ragazzina di 11 anni davvero tosta che si è appena trasferita in città con suo fratello Bobby. La sua vita promette di essere molto avventurosa, soprattutto adesso che vive con la famiglia allargata dei Casagrande. Divertimento assicurato con questa pazza famiglia ispanica nella mitica serie spin off di “A casa dei Loud”.

MARTEDÌ 21 APRILE

DRAGGED ACROSS CONCRETE - POLIZIOTTI AL LIMITE

Martedì 21 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Noir poliziesco con Mel Gibson e Vince Vaughn. Ridgeman ed Anthony, due poliziotti, si trovano a dover fare i conti con lo scandalo generato da un video in cui si vedono usare le maniere forti contro uno spacciatore. Sospesi dal servizio e bisognosi di soldi, sono così costretti a infiltrarsi nel mondo della criminalità trovando qualcosa di molto più pericoloso di ciò che si aspettavano.

ROMA: LA SETTIMANA IMPERIALE

Da martedì 21 a venerdì 24 aprile, ogni sera dalle 21.00 su History

In occasione della ricorrenza del Natale di Roma, che il 21 aprile festeggia il suo 2773° compleanno, History dedica una settimana di programmazione alla città "Caput Mundi" con serie e speciali che ne celebrano l'importanza storica. con le seguenti premiere: IL FUOCO DI SPADE: SPECIALE ROMA– Martedì 21 Aprile alle 21.00 La gara tra forgiatori di spade più famosa e avvincente della TV si sposta nell’antica Roma, per un episodio speciale de “Il fuoco di spade”! I concorrenti di questo episodio speciale dovranno forgiare il “pugio” che venne utilizzato per assassinare Giulio Cesare; chi verrà giudicato idoneo dovrà poi battagliare forgiando la leggendaria “spatha” dei legionari romani. Chi vincerà avrà gloria eterna, la benedizione degli Dei...e 10.000 dollari sonanti in tasca! IL GRAN PREMIO DELL’ANTICA ROMA – Mercoledì 22 e Giovedì 23 Aprile alle 21.00 Erano le superstar dell’antichità, ogni bambino conosceva i loro nomi e persino gli imperatori erano orgogliosi di loro: erano gli auriga dell'antica Roma. Seguiremo la storia del più grande spettacolo del mondo classico, le corse coi carri che si tenevano al Circo Massimo ospitando più di 150.000 persone, raccontando la leggendaria ascesa del giovane Flavio Scorpo da schiavo a uno degli auriga di maggior successo. A quel tempo, le corse delle bighe erano popolari quanto il calcio o la Formula 1 oggi: erano parte integrante della società e collegavano l'imperatore al popolo, diventando strumento sociale e politico nelle mani dei potenti dell’antica Roma.

MERCOLEDÌ 22 APRILE

EARTH DAY

LA DONNA ELETTRICA - Mercoledì 22 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

In occasione della 50^ Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione proponendo la prima visione LA DONNA ELETTRICA, pellicola che racconta la storia di Halla, una cinquantenne che dirige un coro, ma che nasconde un grande segreto: è l'ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche che stanno attentando alla sua splendida terra. Il titolo è disponibile anche nella collezione on demand insieme ad altri film sul tema, come ERIN BROCKOVICH - FORTE COME LA VERITÀ, con Julia Roberts (premiata con l’Oscar®) che sfida una multinazionale per risarcire una comunità contaminata da acque radioattive, LOCAL HERO, in cui un intermediario di una raffineria decide di mettersi contro la propria azienda e QUALCOSA DI STRAORDINARIO, la vera storia di un reporter e una volontaria di Greenpeace che si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci.

2040 – SALVIAMO IL PIANETA!

Mercoledì 22 aprile alle 21.10 su laF

Il pluripremiato regista e attore australiano Damon Gameau racconta attraverso una “lettera visiva” alla figlia un futuro sostenibile ed equo già vicino a noi. È possibile immaginare, anche in questi giorni, un futuro alternativo per il Pianeta Terra più equo e sostenibile, assieme a una narrazione sul tempo che verrà basata non sui problemi ma sulle soluzioni, su realtà concrete e non utopiche? Lo dimostra Damon Gameau che ha firmato “2040 – Salviamo il Pianeta!”, doc d’autore in onda in prima tv assoluta su laF (Sky 135) mercoledì 22 aprile, alle ore 21.10, in occasione della Giornata della Terra.

EARTH DAY

Dal 22 aprile dalle 9.00 su National Geographic

Per la giornata della Terra National Geographic e National Geographic Wild uniscono le forze per far conoscere la drammaticità delle condizioni in cui versa il pianeta, un’occasione unica per riflettere sul nostro presente e suggerire soluzioni ottimali per un futuro migliore. Un’intera giornata dedicata all’ambiente che vedrà protagonisti i due canali a partire dalle nove del mattino, con il meglio della library e prime visioni esclusive, per analizzare l’impatto che il nostro comportamento ha sul pianeta. Tra i titoli proposti: JANE GOODALL – UN FUTURO PER LA TERRA , in simulcast National Geographic e National Geographic Wild alle 20.55 e Photo ARK alle 20.00 su National Geographic e poi in replica alle 23.00 su National Geographic Wild.

MAGNUM P.I.

Dal 22 aprile, ogni mercoledì dalle 21.50 in Prima Visione Assoluta su Fox HD

Si torna sulle strade hawaiane a bordo della Ferrari rossa fiammante di Thomas Magnum con la seconda adrenalinica parte della nuova stagione di Magnum P.I. La serie si sposta dal martedì al mercoledì per fare coppia con un altro action-procedural sui generis, Stumptown (in onda alle 21.00 in Prima Visione Assoluta). A vestire i panni dell’investigatore privato è ancora Jay Hernandez (Suicide Squad) che in ogni episodio dovrà risolvere nuovi pericolosi casi nel lussureggiante panorama delle celebri isole statunitensi. Nella sua squadra ci sono Rick e TC, i suoi due ex compagni d’armi ai tempi della marina. Ovviamente ci sarà an-che Juliet Higgins, l’inseparabile assistente di Magnum. In questa seconda stagione fanno la loro comparsa diversi riferimenti e personaggi da un altro celebre re-boot di questi ultimi anni: Hawaii Five- O.

GIOVEDÌ 23 APRILE

FURIOUS – GLI ULTIMI GUERRIERI

Giovedì 23 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Action che racconta la storia di una battaglia leggendaria, in cui diciassette guerrieri senza paura hanno difeso la loro terra contro un esercito di migliaia soldati. Nel XIII secolo, i guerrieri mongoli e il loro leader Batu Khan controllavano la maggior parte del mondo conosciuto. Fino a quando non trovano sulla loro strada l'ultimo principato russo rimasto in piedi e gli uomini eroici che ne fanno parte.

VENERDÌ 24 APRILE

CRUCIFIXION - IL MALE È STATO INVOCATO

Venerdì 24 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Atmosfere inquietanti per un horror ispirato a fatti realmente accaduti. Romania, 2004. Una ragazza muore in seguito all’esorcismo effettuato da padre Dumitru, con l'assistenza di alcune suore, e per questo motivo viene accusato di omicidio. Nicole, una giornalista americana, si interessa alla storia, anche per poter dimostrare i lati negativi degli eccessi della fede religiosa. Ma Nicole non sa a cosa sta andando incontro.

BUON COMPLEANNO KRISTIN SCOTT THOMAS

Venerdì 24 aprile in prima e seconda serata su Sky Cinema Due

In occasione dei 60 anni dell’attrice cinematografia e teatrale, venerdì 24 aprile Sky Cinema Due manda in onda in prima e seconda serata due film che la vedono protagonista: THE PARTY, commedia dal cinico humor britannico in cui è affiancata da Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz e Cillian Murphy; e IL PAZIENTE INGLESE, l’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe che nel 1997 ha ottenuto 9 Oscar® e 2 Golden Globe.

SABATO 25 APRILE

A SPASSO CON WILLY

Sabato 25 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Piccoli esploratori alla riscossa in un’avventurosa animazione. Il piccolo Willy e i suoi genitori sono in viaggio nello spazio e stanno per tornare sulla Terra. Una tempesta però distrugge la navicella, separandolo da mamma e papà. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato dove, con l'aiuto del robot di sopravvivenza Buck, dovrà imparare a cavarsela.

BUON COMPLEANNO AL PACINO - COLLEZIONE AL PACINO 80

Sabato 25 aprile a partire dalle 12.15 su Sky Cinema Due, disponibile anche on demand

Sabato 25 aprile l’attore premio Oscar® Al Pacino compie 80 anni. Per l’occasione, Sky Cinema Due propone una maratona dalle 12.15 con i seguenti film che lo vedono protagonista: LA CANZONE DELLA VITA – DANNY COLLINS che racconta la storia vera di un anziano cantante che rivoluziona la propria vita dopo aver ricevuto una lettera di John Lennon risalente al 1971; PAURA D’AMARE con Michelle Pfeiffer sull’intensa storia d’amore tra un cuoco, ex carcerato, e una cameriera; DONNIE BRASCO, avvincente gangster-movie con Johnny Depp; SCENT OF A WOMAN - PROFUMO DI DONNA, che fece ottenere l’Oscar® a Pacino nel 1993; SCARFACE (ore 21.15), il gangster-movie capolavoro diretto Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone; PHIL SPECTOR, il legal-movie che racconta l'odissea processuale del famoso produttore musicale; e chiude un altro film targato HBO, PATERNO, sulla vera storia del celebre allenatore di football americano che fu coinvolto in uno scandalo sessuale. Tutti i titoli (tranne PAURA D’AMARE e PHIL SPECTOR), sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come THE SON OF NO ONE, thriller tra le strade di New York con Channing Tatum e Juliette Binoche, CONSPIRACY - LA COSPIRAZIONE, in cui per la prima volta recita insieme a Anthony Hopkins, 88 MINUTI, in cui è un consulente FBI alle prese con un killer senza volto, e WILDE SALOME, in cui dirige Jessica Chastain in un’opera teatrale.

PARTIGIANE – LA LIBERTÀ HA SEMPRE 20 ANNI

Sabato 25 aprile alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’intento è quello di rafforzare la memoria storica legata alle vicende delle donne milanesi della Resistenza. Il documentario racconta l’incrociarsi delle vite di due ragazze restauratrici con quelle delle ultime partigiane milanesi. Cecilia e Ilaria hanno scelto volontariamente di dedicarsi al recupero delle lapidi sparse per la città, ripulendole e restituendo loro dignità. Attraverso questo lavoro le ragazze incontrano le anziane staffette partigiane, testimoni dei giorni difficili dell’occupazione. Riprese e interviste inedite si accompagneranno a un ricco repertorio video per dare vita a una narrazione costantemente orientata a connettere memoria storica, divulgazione della conoscenza e presente.