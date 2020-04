SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 26 Aprile - 2 Maggio 2020

SEGNALAZIONI SKY 26 APRILE - 2 MAGGIO 2020

SKY CINEMA COLLECTION – TARANTINO MANIA

Da venerdì 1 a domenica 10 maggio su Sky Cinema Collection, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD - Venerdì 1 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due, alle 21.45 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW TV

Arriva in prima visione su Sky l’ultimo attesissimo lavoro di Quentin Tarantino: C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD, in onda venerdì 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection. Il vincitore dell’Oscar® e del Golden Globe Brad Pitt è insieme a Leonardo DiCaprio e Margot Robbie nel film campione d’incassi diretto da Quentin Tarantino, premiato anche con l’Oscar® per la miglior scenografia e il Golden Globe per la sceneggiatura. Ispirato alla tragica storia di Sharon Tate e della setta di Charles Manson, il film segue le vicende del vicino di casa della Tate, la star della televisione in declino Rick Dalton, e della sua controfigura e tuttofare Cliff. Per l’occasione, da venerdì 1 a domenica 10 maggio la programmazione di Sky Cinema Collection sarà dedicata al celebre regista. Oltre all’attesa prima visione, i titoli previsti in onda sono: THE HATEFUL EIGHT, storia di cacciatori di taglie ambientata qualche anno dopo la guerra civile americana con Samuel L. Jackson e Kurt Russel protagonisti; il capolavoro della storia del cinema PULP FICTION vincitore della Palma d'oro a Cannes e l'Oscar® per la migliore sceneggiatura originale; e il revenge movie in due parti con una spietata Uma Thurman protagonista, KILL BILL VOL I e KILL BILL VOL 2; JACKIE BROWN, terzo film del regista tratto dal romanzo Rum Punch di Elmore Leonard con Pam Grier, Robert De Niro e Bridget Fonda, che racconta la storia di una hostess di colore che contrabbanda denaro sporco; FOUR ROOMS, film a episodi diretti da quattro registi tra cui Tarantino e Robert Rodriguez, che segue le storie di vari personaggi ospiti di un decrepito albergo di Los Angeles dal punto di vista del portinaio; DAL TRAMONTO ALL’ALBA, diretto da Robert Rodriguez, ma sceneggiato e interpretato da Quentin Tarantino; e SIN CITY, il film tratto dal fumetto di Frank Miller diretto da Robert Rodriguez, in cui Quentin Tarantino è lo “special guest director” in una parte dell’episodio Un abbuffata di morte. Inoltre, da non perdere trasmettono l’esclusivo speciale Conversazione con Quentin Tarantino in cui il regista ci parla di C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD, delle sue passioni cinematografiche, dell'importanza del 1969 nella storia e nella cultura americana.

DR. HOUSE

Dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Da domenica 26 aprile, dopo un weekend interamente dedicato alla maratona degli episodi iniziali, l’appuntamento su Sky Uno con il Dottor Gregory House diventa fisso. A partire dal 26 aprile, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, andranno in onda gli episodi della serie che ha fatto la storia dei medical drama. Un'occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della serie, oppure per scoprire uno dei personaggi più iconici e carismatici del panorama televisivo internazionale: il dottor Gregory House, interpretato dal vincitore del Golden Globe® Hugh Laurie. House è un medico irriverente, sarcastico e controverso che non si fida di nessuno, se non di se stesso. Insieme al suo team di medici esperti risolve i casi clinici più complessi, grazie alle sue brillanti capacità e alla genialità innata, riuscendo sempre a salvare la vita dei suoi pazienti e conquistando alla fine il rispetto di tutti. Tutte le stagioni dal 25 aprile saranno disponibili anche on demand.

DOMENICA 26 APRILE

ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE

Domenica 26 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Divertente sequel dell’animazione di successo. Francesco Pannofino e Alessandro Cattelan tra le voci della versione italiana. Un nuovo pericolo minaccia le isole, così i pennuti Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck e si uniscono ai maialini per creare un'improbabile squadra per salvarle. Disponibile on demand anche in 4K

BUON COMPLEANNO CHANNING TATUM

Domenica 26 aprile in prima serata su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

Domenica 26 aprile l’attore, ballerino ed ex modello Channing Tatum compie 40 anni. Sky Cinema Romance lo festeggia in prima serata con LA MEMORIA DEL CUORE, pellicola con Tatum e Rachel McAdams in cui il vero amore sfida il destino.

RITRATTO DI UN ASSASSINO: IL KILLER-CLOWN

Dal 26 aprile, ogni domenica alle 22.55 per quattro settimane in Prima Visione TV su Crime Investigation

Ritratto di un assassino: un appuntamento mensile dedicato alle biografie dei più famosi e terribili serial-killer della storia. Testimonianze, ricostruzioni, indagini e interviste esclusive per un viaggio senza precedenti nei meandri del crimine. IT, Joker, Krusty il clown: il cinema e la tv ci insegnano Come la figura del simpatico pagliaccio che da sempre fa ridere i bambini di tutto il mondo può trasformarsi in un personaggio inquietante e, nei casi peggiori, terrificante. La storia di John Wayne Gacy ne è un esempio perfetto: in questo caso, tuttavia, non si tratta di un film dell’orrore, ma della terribile realtà. soprannominato il killer-clown per il suo secondo lavoro come pagliaccio, John Wayne Gacy, con le sue 33 vittime, si è guadagnato un posto in cima alla classifica dei peggiori serial killer della storia. Un’incredibile docu-serie racconta la sua storia in 4 episodi da seguire col fiato sospeso: un’infanzia tormentata, una posizione rispettabilissima in società, e la sua vita parallela fatta di storie agghiaccianti di violenza, abusi e omicidi. un ritratto senza filtri di un terribile criminale e il racconto di come sia riuscito a farla franca per anni prima di essere consegnato alla giustizia.

LUNEDÌ 27 APRILE

RAMBO – LAST BLOOD

Lunedì 27 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Quinto capitolo della saga che vede protagonista il guerriero interpretato dall’inossidabile Sylvester Stallone. John Rambo si è ritirato in Arizona, dove vive con la domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. Quando Gabrielle si mette sulle tracce di suo padre, che non ha mai conosciuto, parte per il Messico. La ragazza però finisce in pericolo, obbligando Rambo a imbracciare ancora una volta le armi.

LE COSE CHE... nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni

Dal 27 aprile, dal lunedì al venerdì alle ore 19.10 su Dea Kids

Te lo spiego quando sei più grande: una riposta che i bambini non vogliono sentirsi dire! Deakids è pronto a parlare in prima persona ai bambini, raccontando con il loro linguaggio e con un taglio coinvolgente tutto quello che gli adulti a volte non dicono prima dei 10 anni. Una miniserie nella quale si affrontano tematiche complesse come quelle del razzismo, delle malattie, del clima e dell’ambiente, la separazione, l’adozione, spiegandole ai bambini in modo semplice, diretto con l’aiuto di grafiche e immagini e con la consulenza di psicologi specializzati. Temi di cui spesso in famiglia o a scuola non si parla abbastanza ma che i bambini già in parte conoscono per vissuto, per sentito dire dai propri compagni o attraverso i primi contatti con la rete.

I RACCONTI DELLA FATTORIA DI ORLANDO

Dal 27 aprile, dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Dea Junior

Spin off divertente e istruttivo de La fattoria di Orlando incentrata sulla vita del cane Orlando e della sua allegra famiglia contadina formata da Papà Alberto, Mamma Linda e i piccoli bambini contadini Sofia e Edoardo. Ogni puntata dei Racconti della Fattoria di Orlando prende avvio da un piccolo avvenimento, un problema quotidiano di cui sono protagonisti il cane Orlando e Papà Alberto. Da questo aggancio, Orlando ricorda “quella volta che” nella fattoria è successo qualcosa di simile, una piccola avventura di cui sono stati protagonisti i suoi amici animali. Inizia così il racconto attraverso il quale Orlando descrive e risolve un problema dando semplici consigli che racchiudono in sé una soluzione e soprattutto una morale. In ogni puntata vediamo protagonista un diverso animale alle prese con piccoli problemi della vita quotidiana, molto simili a quelli dei bambini più piccoli: mangiare le verdure, essere mammone, avere paura del buio, fare i capricci.

MARTEDÌ 28 APRILE

THE WEDDING GUEST - L'OSPITE SCONOSCIUTO

Martedì 28 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Dev Patel (The Millionaire) in un thriller diretto da Michael Winterbottom. Jay arriva in Pakistan per partecipare a un matrimonio. L’uomo però è armato e ha un piano: rapire la sposa la notte prima delle nozze e portarla oltre il confine. Lo scopo della missione è del tutto inaspettato.

CARDINAL – LA NOTTE È PIÙ FREDDA

Dal 28 aprile, ogni martedì alle 21.10 in su laF

II detective Cardinal e Delorme tornano su laF per la quarta e ultima stagione della serie crime tratta dai bestseller di Giles Blunt. La scomparsa di un importante politico locale mette in agitazione la polizia di Algonquin Bay. John e Lise guidano le indagini, ma mentre cercano di dare senso agli indizi in loro possesso, altre sparizioni improvvise disegnano il profilo di un criminale astuto, preparato e deciso: cosa lo spinge a rapire le sue vittime? Tra i ghiacci dell’Ontario, Cardinal e Delorme hanno a che fare con la vendetta di un uomo senza scrupoli, ma devono anche fare i conti con la loro vita privata e professionale: Lise è pronta a trasferirsi a Toronto per un nuovo lavoro e John deve definitivamente lasciarsi il passato alle spalle. I due detective sono destinati a separarsi?

EATING HISTORY

Dal 28 aprile, ogni martedì alle 21.50 su History

Ricordate le leccornie che mangiavate da piccoli? O i racconti dei nonni, che parlavano di snack lontani nel tempo e cibi ormai surclassati da cucina molecolare e shake iperproteici? Anche se confezionato decenni o addirittura secoli fa, il cibo del passato esiste ancora: nascosti in bunker, cantine e dispense di tutto il mondo, questi alimenti dimenticati sono scaduti da tempo e pericolosi per la salute...o no? In tutto il mondo ci sono collezionisti che vanno alla disperata ricerca di bottiglie impolverate, imballaggi storici e razioni militari di guerre lontane nel tempo, ma non molti si cimentano in ciò che Josh e Old Smokey fanno. Questi due “golosoni dei cibi storici” raccolgono, annusano, esaminano e mangiano i cibi più antichi e iconici della storia. Per loro, questo è il modo migliore per vivere (e gustare) la storia in prima persona.

MERCOLEDÌ 29 APRILE

OMAGGIO AD ALFRED HITCHCOCK

Mercoledì 29 aprile dalle 15.45 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il 29 aprile 1980 moriva a Los Angeles il regista Alfred Hitchcock, una delle personalità più importanti della storia del cinema e noto anche come il “maestro del brivido”. A 40 anni dalla morte Sky Cinema Due gli rende omaggio con una maratona di pellicole che portano la sua firma e un biopic. Questa la programmazione dalle 15.45: il primo capolavoro a colori di Hitchcock, NODO ALLA GOLA, con James Stewart; LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI con l’esordiente Shirley MacLaine, in cui gli abitanti di una cittadina si ingegnano per occultare il cadavere di un uomo; il thriller ambientato a Londra FRENZY; il ritratto del maestro del brivido interpretato da Anthony Hopkins, HITCHCOCK (ore 21.15), con Helen Mirren nei panni della moglie Alma e Scarlett Johansson in quelli di Janet Leigh; TOPAZ, spy-thriller ambientato durante la Guerra Fredda; L’OMBRA DEL DUBBIO, in cui un ricercato dalla polizia si rifugia a casa di ignari parenti; e SABOTATORI, spy-story ambientata alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

BUON COMPLEANNO UMA THURMAN

Mercoledì 29 aprile dal preserale alla seconda serata su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

Mercoledì 29 l’attrice statunitense Uma Thurman compie 50 anni. Per l’occasione, Sky Cinema Romance propone tre film che la vedono protagonista dal preserale: la frenetica commedia ambientata a New York MOTHERHOOD – IL BELLO DI ESSERE MAMMA con Anthony Edwards (E.R.); UN MARITO DI TROPPO, la commedia con Colin Firth in cui la Thruman, alla vigilia delle nozze, scopre di essere già sposata con un sconosciuto; e GATTACA – LA PORTA DELL’UNIVERSO, il cult di fantascienza con Ethan Hawke e Jude Law.

GIOVEDÌ 30 APRILE

IL COLPO DEL CANE

Giovedì 30 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Il secondo lungometraggio di Fulvio Risuleo è un’ardita commedia con Edoardo Pesce, Silvia D'Amico (Brave ragazze), Daphne Scoccia (Fiore) e Anna Bonaiuto. Rana e Marti, due ragazze squattrinate, trovano lavoro come dog-sitter. Mentre sono al parco con il bulldog francese di un’anziana signora, uno strano veterinario le si avvicina proponendole un affare: far accoppiare Ugo con la sua cagnolina della stessa razza. Le ragazze accettano, ma si renderanno presto conto che si tratta di una truffa.

VENERDÌ 1° MAGGIO

SEX AND THE CITY

Da venerdì 1° maggio tutte le stagioni on demand su Sky Box Sets e NOW TV

La serie cult per definizione. Torna su Sky Sex and the City, tutta on demand su Sky e NOW TV. Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda e le loro iconiche storie d’amore e sesso, le Manolo Blahnik, il leggendario cosmopolitan, Mr. Big e soprattutto tanta, tanta New York in uno dei primi grandi successi targati HBO, vincitore di sette Emmy e otto Golden Globe e simbolo di un’intera generazione.

1° MAGGIO ROCK

Venerdì 1 maggio in prima e seconda serata su Sky Cinema Drama

Il 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, Sky Cinema Drama propone un vero e proprio concerto in salotto con la messa in onda di due grandi titoli a tema musicale: alle 21.00 pronti a intonare tutti i successi dei Queen con il film dal successo planetario BOHEMIAN RHAPSODY, con il premio Oscar® Rami Malek nelle vesti di Freddie Mercury; in seconda serata invece si parte on the road con la rock band di QUASI FAMOSI, pellicola premiata con l’Oscar® per la sceneggiatura originale, interpretata da Billy Crudup, Kate Hudson e Frances McDormand.

MYSTERY WEEKEND

Da venerdì 1 a lunedì 4 maggio dalle 21.00 su Discovery

Una programmazione interamente dedicata ai misteri, ai segreti più curiosi e al coraggio di andare oltre i libri di storia e di scienza. Da venerdì 1 a lunedì 4 maggio, ogni sera alle 21.00: Rob Riggle: un mondo di misteri - Rob Riggle, tra i comici più famosi degli USA, partirà per indagare, con leggerezza e buon umore, cosa si celi dietro i temi che incuriosiscono tutto il mondo; La maledizione delle Bermuda - un team di esperti proporrà un’indagine approfondita su eventi e testimonianze riguardanti le Bermuda; Tesori perduti e Assalto all’Area 51.

SABATO 2 MAGGIO

BIRBA – MICIO COMBINAGUAI

Sabato 25 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Avventura e sentimenti si fondono in un’animazione cinese. In un appartamento di città vivono Oscar, un gatto pigro e soddisfatto, e suo figlio Birba, curioso e irrequieto. Birba sogna di uscire dall’appartamento e raggiungere Miciolandia, il paradiso terrestre degli animali. Quando riesce nell'impresa e scappa, Oscar andrà a cercarlo con l’aiuto della pappagallina Mac.

10 ANNI DOPO

Sabato 2 maggio in prima serata su Sky Cinema Due

A 10 anni dalla morte di Osama Bin Laden, Sky Cinema Due propone il film di Kathryn Bigelow che racconta la caccia a Bin Laden, ZERO DARK THIRTY. La pellicola nel 2013 ha ottenuto 1 Oscar®, mentre la protagonista Jessica Chastain era stata premiata con il Golden Globe.

HITCHCOCK CONFIDENTIAL – L’ALTRA METÀ DEL GENIO

Sabato 2 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Pensiamo di sapere tutto del grande Alfred, ma cosa sappiamo veramente dell'uomo che sta dietro al regista? Grazie allo sguardo intimo, gentile e critico della moglie e collaboratrice, Alma Reville, questo film ci permetterà di scoprire un nuovo ritratto di Alfred Hitchcock. Per comprendere meglio questa complessa personalità, ci affideremo al lavoro del biografo Patrick McGilligan (coautore del documentario) e ai ricordi di Pat O'Connell Hitchcock, figlia di Alma e Alfred.La voce di Alma ci porterà nell’intimità dell’acclamato regista, sottolineando i contrasti tra il mago del cinema e il marito e padre caldo e affettuoso.