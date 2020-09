SkyWeek, 20 - 26 Settembre 2020 sui canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 20 - 26 SETTEMBRE 2020



UN VOLTO, DUE DESTINI – I KNOW THIS MUCH IS TRUE

Dal 22 settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

Una grande saga familiare, un libro di successo da cui partire, un attore fra i più amati al mondo in un doppio ruolo drammatico e un regista già nel pantheon degli amanti del cinema d’autore. Non stupisce l’attesa nei confronti di UN VOLTO, DUE DESTINI – I KNOW THIS MUCH IS TRUE, la miniserie HBO con Mark Ruffalo in una emozionante doppia performance che gli è già valsa la candidatura ai prossimi Emmy Awards 2020 come miglior attore protagonista in una miniserie o film per la TV. Dal best-seller di Wally Lamb del 1998 I Know This Much Is True (edito in Italia col titolo La notte e il giorno), un’odissea familiare che abbraccia quarant’anni di storia americana e che debutterà il 22 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV (e sarà disponibile anche On Demand). Nel cast degli ultimi due episodi della serie scritta e diretta da Derek Cianfrance – regista di titoli di culto come Blue Valentine e Come un tuono - anche Marcello Fonte (Dogman) nei panni di Domenico Onofrio Tempesta, il nonno materno dei due protagonisti.

JOJO RABBIT

Venerdì 25 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Oscar® 2020 per la Miglior sceneggiatura non originale alla favola nera di Taika Waititi che vede protagonista il giovane Roman Griffin Davis, insime allo stesso Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Rebel Wilson. Jojo ha dieci anni, è integrato nella gioventù hitleriana e ha un amico immaginario: Adolf Hitler. Un giorno Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea... Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama

DOMENICA 20 SETTEMBRE

SELFIE DI FAMIGLIA

Domenica 20 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Commedia famigliare sul rapporto tra una madre e i propri figli. Héloise gestisce un ristorante alla moda di Parigi ed è una madre divorziata che ha dedicato tutta se stessa ai tre figli. Quando la più piccola, la diciassettenne Jade, è in procinto di lasciare il nido famigliare per andare a studiare in Canada, Héloise inizia a temere per il vuoto che si creerà intorno a lei.

EPSTEIN: SOPRAVVISSUTE ALL’INCUBO

Dal 20 settembre, ogni domenica alle 22.00 su Crime+Investigation

Il 10 agosto 2019 l’imprenditore e finanziere Jeffrey Epstein viene trovato morto nella cella del carcere dove sta scontando una pena per traffico di minori e violenza sessuale. Quello che viene chiuso come un caso di suicidio riaccende i riflettori su una torbida storia fatta di abusi, prostituzione minorile e scandali sessuali. La mini-serie in quattro episodi di Crime+Investigation ripercorre una storia con troppi punti ancora oscuri e soprattutto, attraverso testimonianze inedite, dà voce alle vittime di questa storia: donne che, ancora minorenni, sono finite nella rete di Epstein e dei suoi complici. Attorno a lui, infatti, ruotava una serie di nomi legati al mondo della finanza, dello spettacolo, della moda, della politica e addirittura della Casa Reale d’Inghilterra.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

PETRA – GIORNO DA CANI

Lunedì 21 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Secondo appuntamento per PETRA, la nuova produzione Sky Original prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm. Quattro storie gialle tratte dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett con protagonista Paola Cortellesi nei panni della detective Petra Delicato, per la regia di Maria Sole Tognazzi. Lunedì 21 settembre andrà in onda l’episodio intitolato GIORNO DA CANI: il ritrovamento di un corpo senza nome introduce Petra e Antonio nel mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un’addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno loro compagni durante un’indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

SKY CINEMA COLLECTION - ANNI 90

Da lunedì 21 settembre a domenica 4 ottobre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV dal 21 settembre

Si cambia decennio su Sky Cinema Collection con un’infornata di film iconici che hanno caratterizzato la cinematografia anni 90. Tra gli oltre 90 titoli in programmazione si segnalano: il celebre fanta-action ATTO DI FORZA con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone diretti da Paul Verhoeven; il travolgente thriller di Tony Scott, ALLARME ROSSO, con Denzel Washington e Gene Hackman; il dramma giudiziario CODICE D'ONORE in cui Tom Cruise sfida Jack Nicholson; il capolavoro di Tim Robbins DEAD MAN WALKING - CONDANNATO A MORTE con Susan Sarandon, premiata con l’Oscar®, e Sean Penn, premiato con l’Orso d'argento; il thriller di John Woo FACE/OFF - DUE FACCE DI UN ASSASSINO con Nicolas Cage e John Travolta; l'irriverente commedia generazionale di Kevin Smith CLERKS – COMMESSI, premiata a Cannes e al Sundance; la memorabile black comedy dei fratelli Coen con Frances McDormand protagonista, FARGO, premiata con 2 Oscar® e per la miglior regia a Cannes; il thriller di Anthony Minghella, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, IL TALENTO DI MR. RIPLEY con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow; il kolossal avventuroso dedicato ai tre moschettieri LA MASCHERA DI FERRO con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons e John Malkovich; il thriller tratto dal romanzo di Stephen King MISERY NON DEVE MORIRE con James Caan e Kathy Bates, premiata con l’Oscar® e il Golden Globe; la commedia romantica SE SCAPPI, TI SPOSO in cui i protagonisti di Pretty Woman, Julia Roberts e Richard Gere, e il regista si sono ritrovati; l’action-drama con Harrison Ford e Brad Pitt L'OMBRA DEL DIAVOLO; il dramma giudiziario di Barry Levinson con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt SLEEPERS; il film di Ridley Scott con Demi Moore protagonista, SOLDATO JANE; e l’indimenticabile road movie da Oscar® e Golden Globe, ancora una volta firmato Ridley Scott, THELMA & LOUISE con Susan Sarandon e Geena Davis Una selezione dei migliori titoli è disponibile nella collezione on demand, insieme ad altri film come MATRIX, il primo capitolo della trilogia con Keanu Reeves, il divertentissimo AUSTIN POWERS - LA SPIA CHE CI PROVAVA, MARS ATTACKS! con il pianeta Terra invaso dai marziani e dalla fantasia di Tim Burton e TRE UOMINI E UNA GAMBA, il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

BUON COMPLEANNO BILL MURRAY

Lunedì 21 settembre dalle 15.40 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Il 21 settembre l’attore e comico statunitense Bill Murray compie 70 anni. Sky Cinema Comedy lo festeggia dal pomeriggio alla seconda serata con 5 film che lo vedono protagonista: la commedia dolcemara con Naomi Watts e Melissa McCarthy ST. VINCENT; la commedia prodotta da Martin Scorsese LO SBIRRO, IL BOSS E LA BIONDA con Rober De Niro e Uma Thurman; la “zombie-comedy” diretta da Jim Jarmusch I MORTI NON MUOIONO con Adam Driver e Tilda Swinton; e GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI (ore 21.00) e GHOSTBUSTERS II in cui Murray è affiancato da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come MONUMENTS MEN, il film di guerra diretto da George Clooney e a un documentario sulla sua vita intitoto ESSERE BILL MURRAY.

MASTERCHEF USA S. 10

Dal 21 settembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

In questa stagione, Gordon Ramsay, Aarón Sànchez e Joe Bastianich portano la serie a nuovi livelli. I cuochi casalinghi dovranno affrontare una serie di sfide, tra cui il catering del ricevimento di nozze di un ex vincitore del MASTERCHEF e preparare un pasto ai famigerati piloti NASCAR all'Irwindale Speedway. Inoltre, e per la prima volta in assoluto, i concorrenti eseguiranno il servizio a cena presso il ristorante londinese di punta di Gordon, il ristorante Gordon Ramsay. Una forte concorrenza, ospiti a sorpresa e molte sfide sono in serbo per chi vorrà guadagnarsi il titolo di prossimo MASTERCHEF USA e il premio di $ 250.000.

ESSERE BILL MURRAY

Lunedì 21 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Al di fuori dei suoi film, Bill Murray è quasi sempre un uomo sfuggente e poco incline alle interviste. Questo film rivela lo straordinario personaggio dietro al famoso attore, alla scoperta dell'origine del suo genio comico e delle sue passioni. Da Wilmette, la piccola città dell'Illinois dove è cresciuto, a New York, dove ha stabilito la sua fama nel Saturday Night Live; passando per Chicago, dove ha debuttato; Parigi, che lo ha affascinato e Los Angeles che lui odia: in ogni città incontreremo dei testimoni che ci aiuteranno a capire la personalità e il genio di questo uomo unico. Ogni giorno di questo film analizzerà un aspetto della vita di Murray, dall'infanzia ad oggi: la sua personalità, un luogo, un momento chiave della sua carriera, e ogni giorno scopriremo qualcosa in più.

BARBAPAPA AND FAMILY

Dal 21 settembre, dal lunedì al venerdì alle 17.30 su NickJr

Arriva su Nick Jr il reboot di una mitica serie animata ormai cult, nata negli anni 70. Nuovi episodi aspettano Barbapapa e la sua famiglia, composta da coloratissimi personaggi mutaforma che in ogni episodio affrontano piccole avventure, insegnando ai più piccoli a casa i valori della famiglia, del gioco di squadra, del rispetto della diversità e dell’ecologia.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

IL FORTETO

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre alle 22.00 su Crime + Investigation

Per oltre trent’anni, dalla sua fondazione nel 1977, il Forteto è stato molte cose: una cooperativa agricola di successo, un rifugio sicuro per bambini problematici, una comunità di recupero indicata dalle istituzioni italiane come modello da seguire. Ma la realtà era diversa, terribile: un mondo chiuso e impenetrabile regolato da violenze, umiliazioni, ricatti e abusi sessuali. La mini-serie in due parti descrive nel dettaglio una delle vicende più scabrose della recente storia italiana. Attraverso immagini di repertorio e le testimonianze inedite delle vittime, ricostruisce la storia della comunità fondata in provincia di Firenze, puntando i riflettori sui crimini commessi e sul l dramma che si svolse in quell’angolo di campagna, che una parte della politica tentò di celare.

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

BAD EDUCATION

Mercoledì 23 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Due nomination agli Emmy 2020 (Miglior attore e miglior miniserie o film tv) al film targato HBO, ispirato a una frode realmente avvenuta a scapito del sistema scolastico pubblico americano, con Hugh Jackman protagonista. Il sovrintendente di un distretto scolastico usa i soldi pubblici per condurre la vita che ha sempre sognato. Ad aiutarlo a nascondere la truffa anche la manager scolastica.

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

RAPIMENTO IN DIRETTA

Giovedì 24 settembre alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Sasha è una giornalista che vorrebbe occuparsi di storie importanti e diventare famosa, ma per ora è costretta a coprire gli eventi della comunità nella stazione televisiva locale. Quando viene rapita e tenuta prigioniera, diventa lei in prima persona la protagonista di una storia importante.

BATWOMAN

Dal 24 settembre, i primi 15 episodi ogni giovedì alle 21.15 su Premium Action

In prima tv assoluta su Premium Action, arriva il finale di stagione della super eroina Batwoman. Spinta dalla passione per la giustizia sociale e dal talento nel dire la sua opinione, Kate Kane (Ruby Rose, apparsa in Orange is the New Black nei panni di Stella Carlin), plana sulle strade di Gotham. Dichiaratamente lesbica e altamente preparata nel combattimento di strada, è pronta a polverizzare la feccia della città ormai sull’orlo del baratro. Per poter rispondere alla disperata chiamata di Gotham, Kate dovrà sconfiggere i propri demoni come avvenne per il suo predecessore Bruce Wayne aka Batman. La serie è prodotta da Greg Berlanti, già autore di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow. Il successo di Batwoman sembra cosa fatta: la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

BUON COMPLEANNO ELIO GERMANO

Venerdì 25 settembre dalle 17.20 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Venerdì 25 settembre l’attore di talento Elio Germano compie 40 anni. Sky Cinema Due lo festeggia nel pomeriggio con due delle sue ultime interpretazioni: commedia di Gianni Zanasi premiata a Cannes TROPPA GRAZIA, in cui affianca la protagonista Alba Rohrwacher; e FAVOLACCE, la favola nera dei fratelli D’Innocenzo premiati al Festival di Berlino e con 5 Nastri d'Argento nel 2020.

IL COLOSSEO IN QUARANTENA

Venerdì 25 settembre alle 21.00 su History

Il COVID-19 bloccò l’Italia. Un intero Paese in quarantena. Per tre mesi rimasero chiusi uffici, negozi, ristoranti, bar, musei. E monumenti. Come il Colosseo. Cosa avvenne all’interno dell’Anfitetatro Flavio durante il lockdown? Ce lo racconta lo speciale di History, Il Colosseo in quarantena, in onda venerdì 25 settembre alle 21.00. Attraverso gli occhi dei componenti dello staff che si occupa della gestione e della manutenzione - dai custodi alle restauratrici, dagli archeologi agli operati - vediamo, e raccontiamo, i graffiti e le incisioni lasciate lungo i muri dell’Anfiteatro dagli abitanti sconosciuti che lo hanno utilizzato come rifugio o come cava dopo il crollo dell’Impero romano. Saliamo in cima ai suoi cornicioni, a 50 metri d’altezza. Scendiamo nei condotti fognari di duemila anni fa. Ci inoltriamo nelle gallerie segrete che dall’esterno portavano i gladiatori sull’arena e gli imperatori sul podio. Scopriamo gli affreschi nascosti che raccontano la storia, anzi le tante storie del monumento. Infine veniamo a conoscere i preparativi messi in atto per riaprire al pubblico, e in sicurezza, il Colosseo. Un viaggio unico nel suo genere che permette di esplorare in modo assolutamente nuovo e diverso uno dei monumenti più famosi al mondo e scoprire segreti, dettagli, prospettive inedite che restavano celate dal continuo afflusso di turisti.

SABATO 26 SETTEMBRE

GARY COOPER FOREVER

Sabato 26 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Scopriamo l'eroe e sex symbol americano, vincitore di due Oscar come miglior attore in "Sergeant York" e "High Noon" e un Oscar ad honorem alla fine della sua vita, ricevuto dall'amico James Stewart a nome dell'attore morente, Gary Cooper. Sarà proprio sua figlia Maria Cooper Janis a parlarci del padre e a svelarci tutti i suoi segreti attraverso spezzoni di film e di filmati d'archivio inediti.

OMAGGIO AD ALBERTO MORAVIA

Sabato 26 settembre alle 11.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

A 30 anni dalla scomparsa dello scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista e drammaturgo Alberto Moravia, Sky Cinema Due propone IERI, OGGI, DOMANI, la commedia in tre episodi premiata con l’Oscar® per il miglior film straniero, diretta Vittorio De Sica, interpretata da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, e il cui secondo episodio e tratto da un’opera di Moravia.